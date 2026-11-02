Dòng tiền rút khỏi quỹ cổ phiếu Mỹ, cơ hội cho nhóm thị trường mới nổi hút ròng 2,2 tỷ USD

Quỹ cổ phiếu toàn cầu hút ròng 10,19 tỷ USD trong tuần giao dịch vừa qua, đây là tuần hút ròng thứ 6 liên tiếp nhưng nhịp độ giảm hơn một nửa, theo dữ liệu thống kê từ ABS.
Quỹ cổ phiếu Mỹ chịu áp lực rút ròng 6,65 tỷ USD, đảo chiều từ mức hút ròng 5,07 tỷ USD tuần trước. Ngược lại quỹ châu Á hút ròng 9,9 tỷ USD (tuần trước 11,58 tỷ USD), quỹ châu Âu +4,54 tỷ USD (tuần trước 9,14 tỷ USD); quỹ EM hút ròng 2,2 tỷ USD, tuần thứ 3 liên tiếp (tuần trước 6,28 tỷ USD).
Dòng vốn vào các quỹ trái phiếu toàn cầu đạt 2,72 tỷ USD, mức thấp nhất trong sáu tuần. Trong đó, các quỹ trái phiếu chính phủ hút ròng 2,62 tỷ USD, còn quỹ trái phiếu doanh nghiệp hút ròng 1,01 tỷ USD. Ngược lại, nhóm trái phiếu ngắn hạn bị rút ròng 2,67 tỷ USD. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến các tài sản có tính ổn định, nhưng có sự dịch chuyển giữa các phân khúc kỳ hạn và loại hình trái phiếu.
Đáng chú ý, các quỹ trái phiếu tại thị trường mới nổi (EM) bị rút ròng 1,85 tỷ USD, mức lớn nhất kể từ ngày 30/9. Đây là tín hiệu cho thấy khẩu vị rủi ro đối với nhóm tài sản này đang suy yếu.
Ở chiều ngược lại, thị trường tiền tệ ghi nhận dòng vốn rút ròng tới 38,5 tỷ USD, đảo chiều mạnh so với mức hút ròng 16,95 tỷ USD của tuần trước. Các quỹ vàng và kim loại quý cũng bị rút ròng 1,51 tỷ USD, sau khi hút ròng 1,29 tỷ USD trong tuần liền trước. Trong khi đó, các quỹ năng lượng tiếp tục hút ròng 177 triệu USD, cao hơn mức 42 triệu USD của tuần trước.
Xét theo nhóm ngành, công nghệ tiếp tục là điểm đến nổi bật khi hút ròng 5,5 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp có dòng vốn vào. Mức hút ròng này còn cao hơn tuần trước đó, đạt 5,07 tỷ USD. Các quỹ công nghiệp cũng hút ròng 408 triệu USD, trong khi nhóm tiện ích bị rút ròng 928 triệu USD.
Nhìn chung, dòng vốn vẫn ưu tiên cổ phiếu, đặc biệt là nhóm công nghệ, nhưng sự đảo chiều tại các quỹ tiền tệ, vàng và trái phiếu thị trường mới nổi cho thấy nhà đầu tư đang tái cơ cấu danh mục và lựa chọn tài sản thận trọng hơn. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục đối mặt với những bất định về tăng trưởng, lạm phát và chính sách tiền tệ.
Diễn biến dòng vốn diễn ra khi S&P500 giảm 0,93% trong tháng 10 (vẫn tăng 10,7% từ đầu năm, 11,8% tính cả cổ tức), trong khi S&P500 equal-weight tăng 4,9% và Nasdaq giảm 6,7%.
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Thống kê theo tháng, giai đoạn 1964–2025, tháng 11 là tháng có mức tăng trung bình tốt nhất trong năm (+1,6%) và xác suất tăng 69% (cùng mức với tháng 12). Tuy vậy tháng 11 tốt nhất và kém nhất lịch sử là +11% và -11%; 31% số tháng 11 là tháng giảm.
Tỷ lệ doanh nghiệp toàn cầu có lợi nhuận dự phóng 12 tháng tăng so với cùng kỳ đang ở mức cao nhất nhiều năm (khoảng 85% doanh nghiệp trong MSCI World, cao hơn mức trung bình dài hạn khoảng 70%).
Định giá đắt, tâm lý đồng thuận lạc quan và tỷ trọng cổ phiếu cao khiến rủi ro nền ở mức nguy hiểm. Dù Fed do dự trong tháng 10, chính sách vẫn đang theo hướng thắt chặt, làm tăng thêm rủi ro. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn trong xu hướng tăng và câu chuyện lợi nhuận/vĩ mô vẫn hỗ trợ.
Với thị trường chứng khoán Việt Nam, tháng 11 không có lợi thế thống kê rõ ràng: VN-Index tăng trung bình 2,0%, trung vị 0,7%, xác suất tăng 54% (14/26 năm); nếu bỏ 3 năm tăng đột biến (2000, 2003, 2006) mức tăng trung bình chuyển thành -0,5%. VN-Index đóng cửa tháng 10 tại 1.741,62 điểm (-1,5% trong tháng, thấp hơn 9,7% so với đỉnh 18/5/2026).
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