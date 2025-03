Dòng tiền suy yếu, cổ phiếu trượt dốc, thanh khoản xuống đáy 6 tuần

Cả VHM, VIC cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cùng suy yếu sáng nay và chỉ có TCB nổi lên đã không thể cân bằng được. VN-Index chốt phiên giảm nhẹ hơn 1 điểm nhưng đà trượt dốc chậm rãi không cưỡng lại được. Cùng với đó là thanh khoản xuống mức thấp nhất 30 phiên.

Hai trụ VIC và VHM là tâm điểm của phiên và diễn biến suy yếu chung phản ứng muộn hơn các thay đổi giá của 2 mã này. Ngay đầu phiên VIC tăng 1,93%, VHM tăng 1,36% sau đó bắt đầu suy yếu. TCB, GAS nổi lên thay thế kết hợp với một số cổ phiếu khác như MSN, BSR giúp VN-Index duy trì diễn biến tăng trễ hơn so với VIC và VHM. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h04 tăng 6,6 điểm (+0,5%), độ rộng 273 mã tăng/113 mã giảm.

Tuy nhiên khả năng duy trì giá của các trụ thay thế là không bền. TCB trượt dốc trong toàn bộ thời gian còn lại và kết phiên chỉ còn tăng 1,25%, tương đương giảm so với đỉnh 0,88%. GAS ở đỉnh cũng tăng 1,49% nhưng hiện chỉ còn +0,45%. Trong khi đó cả VIC lẫn VHM đều lao dốc. VHM xuất hiện lực bán mạnh và càng về cuối phiên càng yếu, giảm xuống dưới tham chiếu tới 1,55%. Như vậy cổ phiếu này bốc hơi 2,87% so với giá đỉnh đầu ngày. VIC cũng tụt khoảng 2,76% so với đỉnh và hiện đã giảm 0,88% so với tham chiếu.

Ngoài TCB hiện trong nhóm vốn hóa lớn nhất không còn cổ phiếu nào đủ sức bù đắp lại VIC và VHM. VCB, BID, GAS, HPG tăng quá nhẹ trong khi FPT bốc hơi 1,82% và thủng đáy ngắn hạn 5 phiên trước. Khối ngoại đang xả tới 43,5% tổng khối lượng giao dịch của FPT, tương đương giá trị ròng 200 tỷ đồng. Chỉ riêng mức giảm của FPT đã triệt tiêu gần như toàn bộ mức tăng của cả TCB lẫn VCB – hai cổ phiếu đang đỡ điểm nhiều nhất cho VN-Index.

Nhóm VN30 ban đầu khá tốt, gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ xanh. Chỉ số lúc đạt đỉnh cũng tăng 0,54% so với tham chiếu nhưng đến cuối phiên đã thành giảm 0,11% và chỉ còn 13 mã tăng/10 mã giảm. Tất cả các cổ phiếu trong rổ bất kể xanh hay đỏ, đều đã giảm so với giá đỉnh trong phiên, với 11 mã trượt giảm từ 1% trở lên.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, diễn biến trượt giá và suy yếu cũng rất phổ biến. Đầu tiên là độ rộng đến cuối phiên chỉ còn 185 mã tăng/219 mã giảm, tức là trên trăm cổ phiếu đã đổi màu giá so với thời điểm chỉ số tăng đạt đỉnh. Thứ hai là tỷ lệ trượt giá trong phiên khá rộng, tới 35,4% số cổ phiếu phát sinh giao dịch đã tụt từ 1% trở nên so với giá cao nhất. Hiện trong VN-Index chỉ còn chưa tới 30 cổ phiếu với giá còn xanh và giữ được mức cao nhất.

Hiện tượng trượt giá khi các trụ không còn neo được điểm số là một kịch bản không khó đoán vì hiện tại thị trường không chắc sẽ đột phá thành công vùng đỉnh cách đây 2 tuần và dù đang luẩn quẩn sát đỉnh này thì vẫn chỉ là dao động thông thường. VN-Index được các trụ luân phiên kéo lên, còn mức tăng ở cổ phiếu thì kém hơn nhiều so với đỉnh ngắn hạn của từng mã. Do đó kịch bản giá tăng cũng chỉ là phục hồi kỹ thuật, sẽ khuyến khích nhà đầu tư tiếp tục chốt lời.

Mặt khác, việc ngần ngại mua vào ở vùng đỉnh chỉ số cũng khiến thanh khoản suy yếu dần. Sáng nay HoSE và HNX khớp lệnh giảm tới 23% giá trị so với sáng hôm qua, chỉ đạt 7.035 tỷ đồng, mức thấp nhất 6 tuần. Sàn HoSE giảm thanh khoản 23% với khoảng 6.635 tỷ đồng. Mức thanh khoản kém này cộng với diễn biến tăng trước giảm sau ở giá cổ phiếu hoặc suy yếu dần theo thời gian cho thấy lực cầu đỡ suy yếu.

Dù vậy điểm tích cực là biên độ giảm còn rất nhẹ. Cổ phiếu tuy đỏ nhiều (219 mã) nhưng do mới trượt giảm xuống dưới tham chiếu gần cuối phiên nên mới chỉ có 39 mã giảm quá 1%. Ngoài ra cũng mới có 11 mã xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, số còn lại giá giảm do không có giao dịch đáng tin cậy. FPT, VHM, SHB, TPB là 4 mã khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng. Ngoài ra VHC, ORS, CTR, VPI, PDR, CMG, BSI là những mã có thanh khoản tương đối nhiều.

Ở phía tăng cũng không có gì khả quan. TCB, VIX là hai mã đáng kể nhất: TCB tăng 1,25% với 403,3 tỷ đồng và VIX tăng 2,01% với 374,1 tỷ. Hai mã này chỉ là cá biệt và không đại diện được cho nhóm ngân hàng hay chứng khoán vì số giảm còn áp đảo. TCH, HAG, PVT, DBD, BSR, THG, HHS, NTL là những cổ phiếu duy nhất còn lại tăng trên 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.

Diễn biến trầm lắng của thị trường sáng nay cho thấy phản ứng ban đầu của việc mất trụ. Nếu các cổ phiếu dẫn dắt mất động lực tất yếu VN-Index sẽ đỏ. Mức giảm ở chỉ số còn nhẹ nên chưa tác động nhiều đến tâm lý. Tuy nhiên điều này có thể thay đổi rất nhanh vì nhiều cổ phiếu trụ đã có lời quá lớn và dễ bị bán mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ 293,8 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng hầu như chỉ tập trung vào FPT -200,2 tỷ và TPB -93,9 tỷ. Phía mua ròng có VRE +99,3 tỷ, SHB +25,1 tỷ và STB +22,9 tỷ.