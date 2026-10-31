Dự kiến chi thêm 4 nghìn tỷ đồng ngân sách giảm thuế xăng, dầu

Dự kiến 2 tháng cuối năm 2026, ngân sách sẽ chi thêm khoảng 4 nghìn tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%, nâng tổng nguồn lực dành cho các chính sách giảm thuế, phí xăng dầu từ đầu năm lên khoảng 68.000 tỷ đồng. Biện pháp này nhằm góp phần giảm áp lực tăng giá, hỗ trợ kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4,5%...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình trước Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, Việt Nam vừa phải duy trì đà tăng trưởng cao, vừa đối mặt với sức ép gia tăng chi phí đầu vào và giá hàng hóa.

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,52%. Trong bối cảnh xung đột địa chính trị gây biến động mạnh giá dầu, gián đoạn nguồn cung và ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở lọc hóa dầu, việc giữ lạm phát trong ngưỡng cho phép là kết quả đáng ghi nhận.

Theo Bộ trưởng, bên cạnh chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định tỷ giá và lãi suất, các biện pháp tài khóa cũng hướng tới giảm bớt nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp, người dân. Trong năm 2026, tổng giá trị miễn, giảm thuế, phí và gia hạn nghĩa vụ thuế dự kiến khoảng 360 nghìn tỷ đồng, trong đó miễn, giảm khoảng 240 nghìn tỷ đồng và gia hạn khoảng 120 nghìn tỷ đồng.

Để tiếp tục kiểm soát mặt bằng giá, Bộ Tài chính sẽ báo cáo phương án giá điện, đồng thời cũng xem xét kéo dài thời gian chưa thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo phương án được Bộ trưởng nêu, thuế đối với xăng dầu được đưa về 0%, với ngân sách dự kiến hỗ trợ thêm khoảng 4 nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết những thách thức lớn đối với kinh tế Việt Nam trong năm 2026, từ xung đột quân sự tại Trung Đông, Nga - Ukraine đến áp lực thuế quan từ thị trường Mỹ. Đáng chú ý, từ quý II, giá xăng dầu tăng mạnh và tiếp tục duy trì trên 110 USD/thùng trong quý III, tạo sức ép lên chi phí sản xuất, vận tải và giá hàng hóa, dịch vụ.

Cùng đó, hoạt động xuất khẩu cũng đứng trước thách thức khi Mỹ áp thuế bổ sung 12,5% theo kết quả điều tra theo Mục 301 đối với hàng hóa Việt Nam trong quý III, dẫn đến khoảng 70% lượng hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ chịu tác động từ mức thuế bổ sung này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu trước Quốc hội. "Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% cho cả năm vẫn đặt ra áp lực lớn trong quý cuối năm. Theo Phó Thủ tướng, nền kinh tế cần tăng trưởng 12,5% trong quý IV để hoàn thành mục tiêu. Chính phủ đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, thủ tục, vật liệu xây dựng, vốn và thị trường; đồng thời thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đơn hàng và đa dạng hóa thị trường".

“Nền kinh tế vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 9,01% trong 9 tháng, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới. tăng trưởng không chỉ được đánh giá qua tốc độ tăng GDP mà còn phải gắn với việc cải thiện đời sống người dân, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh

Ngoài nguồn lực hỗ trợ thông qua miễn, giảm và gia hạn thuế, phí, hơn 200.000 tỷ đồng đã được bố trí trong 9 tháng để triển khai các chương trình an sinh xã hội, tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục và những chương trình chăm lo cho người dân như xây trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Việc thúc đẩy tăng trưởng phải đi kèm kiểm soát mặt bằng giá, trong bối cảnh chi phí năng lượng có thể tiếp tục truyền dẫn vào giá hàng hóa và dịch vụ.

Chính phủ đã sử dụng nhiều công cụ để hạn chế tác động này, từ hỗ trợ quỹ bình ổn giá xăng dầu đến giảm thuế, phí đối với nhiên liệu. Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng cũng tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026, trong khi giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý được định hướng điều hành theo hướng ổn định.

Riêng với xăng dầu, tổng nguồn lực dành cho các chính sách giảm thuế, phí từ đầu năm đến nay đã vượt 64.000 tỷ đồng. Dự kiến trong hai tháng cuối năm, ngân sách tiếp tục dành thêm khoảng 4.000 tỷ đồng để thực hiện phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Đối với giá điện, Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát hoạt động, tiết giảm chi phí để hướng tới giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện đến hết ngày 31/3/2027. Theo Phó Thủ tướng, các biện pháp liên quan đến thuế xăng và giá điện được kỳ vọng tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm cho công tác kiểm soát lạm phát, qua đó hỗ trợ thực hiện mục tiêu Quốc hội đề ra.