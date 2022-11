Du lịch dưỡng sinh: Thừa tiềm năng, thiếu liên kết

Mới đây, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã đưa ra nhận định về các xu hướng du lịch nổi bật của thế giới từ nay đến năm 2030. Theo đó, khách đi du lịch với mục đích nghỉ dưỡng, sức khỏe, tôn giáo sẽ chiếm 31% tổng lượng khách du lịch; mục đích thăm quan, vui chơi, giải trí chiếm 54%; mục đích công việc và nghề nghiệp chiếm 15%. Đó là những cơ sở mang tính định lượng cụ thể để ngành du lịch các quốc gia có thể chủ động hơn nữa trong kế hoạch phát triển các loại hình du lịch của mình.

LÀM GIẢM NỖI LO VỀ TÀI CHÍNH

Du lịch dưỡng sinh là loại hình du lịch có sự kết hợp của nhiều hoạt động nhằm mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần cho du khách. Dưỡng sinh là phương pháp được xây dựng và đúc kết dựa trên các nghiên cứu khoa học về mối quan hệ giữa con người – thiên nhiên – xã hội và các tác nhân gây bệnh, từ đó khắc phục những tác động xấu từ bên ngoài tới sức khỏe. Do đó, du lịch dưỡng sinh hơi khác với loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe ở chỗ kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong một lịch trình.

Từ sử dụng thảo mộc tự nhiên (khi spa, xông hơi, tắm khoáng…), massage, bấm huyệt giúp đào thải độc tố cho đến thiền, yoga để cân bằng cảm xúc, chế độ dinh dưỡng từ thực phẩm hữu cơ để giúp cơ thể trở về trạng thái cân bằng… Bằng cách tạo dựng lối sống lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên và rèn luyện sức khỏe, loại hình du lịch dưỡng sinh giúp cơ thể thư giãn, ngăn chặn quá trình lão hóa đem đến sức khỏe tốt hơn và phòng tránh nhiều bệnh tật.

Chính trong thời điểm kinh tế suy thoái trên toàn thế giới, một nửa số người tiêu dùng có kế hoạch duy trì hoặc thậm chí tăng chi tiêu cho các chuyến du lịch dưỡng sinh trong những tháng tới, theo một nghiên cứu gần đây của Accenture PLC - một công ty tư vấn quản lý chuyên cung cấp dịch vụ chiến lược và kỹ thuật số.

Du khách hiện tại không chỉ muốn tìm một nơi xa để tham quan và ngắm cảnh, mà họ còn muốn tập trung vào sức khỏe của mình. Trong số những người tiêu dùng có thu nhập cao, 39% cho biết họ đã đặt trước một chuyến du lịch sang trọng hoặc một kỳ nghỉ dưỡng sinh từ nay cho đến đầu năm 2023.

Du lịch dưỡng sinh được dự đoán sẽ tăng trưởng trung bình 21% hàng năm cho đến năm 2025.

Cuộc khảo sát của Accenture được tiến hành với hơn 11.000 người tiêu dùng ở 16 quốc gia cho thấy sức khỏe và hạnh phúc đang được coi là yếu tố thiết yếu. 33% trong số họ nói rằng họ đang tập trung hơn vào việc tự chăm sóc bản thân so với một năm trước. Bà Emily Weiss, giám đốc điều hành cấp cao tại Accenture, cho biết: “Hạnh phúc cá nhân là một nhu cầu thiết yếu đối với người tiêu dùng ngày nay, đặc biệt vào thời điểm mà nhiều người đang cảm thấy áp lực về tài chính”.

Theo Viện Sức khỏe toàn cầu (GWI), du lịch dưỡng sinh được dự đoán sẽ tăng trưởng trung bình 21% hàng năm cho đến năm 2025. Hiện các công ty du lịch và bất động sản cũng đang tăng cường dịch vụ để đáp ứng những người tiêu dùng chú trọng đến sức khỏe. Trang web về du lịch Vacayou tại Mỹ cho biết hiện tại, lưu lượng truy cập trang của họ đã tăng 300% so với một năm trước. Diana Stobo, người sáng lập kiêm chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng The Retreat Costa Rica, cũng cho biết ngay sau khi các hạn chế đi lại do Covid-19 được dỡ bỏ, khách du lịch rất háo hức đặt các tour được xây dựng sẵn tập trung vào dưỡng sinh và chữa lành.

Palmaia, một khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe sang trọng ở Mexico được mở cửa vào năm 2019, cũng đã ghi nhận nhiều gia đình tới đây để nghỉ ngơi dưỡng sinh. Kelly Whitehead, Giám đốc chăm sóc sức khỏe cấp cao của Palmaia, cho biết khu nghỉ dưỡng đang nhận thấy nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ từ những vị khách ăn chay, những người tìm thấy niềm vui với “trải nghiệm ẩm thực” hoàn toàn từ thực vật, cũng như từ các gia đình muốn đăng ký tham gia chương trình làm vườn, câu cá, đi bộ và tập hít thở.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, tiềm năng của du lịch dưỡng sinh chưa được khai thác tốt...