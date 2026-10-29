Du lịch Hà Nội kết nối làng nghề thành sản phẩm đặc sắc
TTường Bách
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Với hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc để phát triển du lịch. Những hàm lượng văn hóa có tuổi đời nghìn năm từ các vùng quê đồng thời là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo…
Hà Nội đặt mục tiêu đón 47 - 50,5 triệu lượt khách du lịch
vào năm 2030, với tổng thu từ khách đạt 295 - 340 nghìn tỷ đồng. Để hiện thực
hóa mục tiêu này, thủ đô hướng tới khai thác hiệu quả di sản, làng nghề, ẩm thực
và sức sáng tạo đương đại, tạo nên những trải nghiệm mang dấu ấn riêng.
Điển hình, nhờ sở hữu lợi thế cửa ngõ hàng không cùng tài
nguyên văn hóa, sinh thái đa dạng, xã Nội Bài đang tìm kiếm sự đồng
hành của doanh nghiệp lữ hành để hình thành sản phẩm du lịch có thể khai
thác thực tế. Mới đây, các doanh nghiệp lữ hành đã có chuyến khảo sát đền, chùa
Thanh Nhàn, Việt Phủ Thành Chương và cơ sở sản xuất bánh chưng xanh Hải Yến 20.
Chuyến khảo sát giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp điểm đến,
sản phẩm địa phương, từ đó trao đổi về khả năng xây dựng tour và tổ chức đón
khách. Theo ông Phan Huy Cường, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Hà Nội: “Địa phương có thể nghiên cứu các chương trình tham quan nửa
ngày hoặc một ngày phù hợp với khách quá cảnh, nối chuyến, khách công vụ và
chuyên gia làm việc tại khu vực sân bay”.
Theo lãnh đạo xã Nội Bài, địa phương có 7 di tích được xếp hạng
cấp quốc gia, cùng các di tích cấp thành phố, điểm đến văn hóa, sinh thái và sản
phẩm nông nghiệp. Trên địa bàn có 34 sản phẩm OCOP, gồm 24 sản phẩm đạt 4 sao
và 10 sản phẩm đạt 3 sao. Trong nhóm tài nguyên văn hóa, đền Thanh Nhàn tại
thôn Trung là di tích được xếp hạng cấp quốc gia, gắn với truyền thuyết Thánh
Gióng. Bên cạnh di tích, Việt Phủ Thành Chương mở ra khả năng phát triển trải
nghiệm về kiến trúc, mỹ thuật và văn hóa Việt Nam.
Cùng với đó, hồ Đồng Quan cùng không gian mặt nước, rừng và
cảnh quan là nguồn lực cho du lịch sinh thái và
hoạt động ngoài trời… Từ thực tế sản xuất, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội
đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Hải Yến, cho biết bánh chưng xanh Hải Yến
20 đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Doanh nghiệp định hướng phát triển
cơ sở sản xuất thành điểm dừng chân, nơi khách có thể tìm hiểu quy trình làm
bánh chưng truyền thống.
Ngày 22/10, chương trình khảo sát chất
lượng dịch vụ, kết nối điểm đến du lịch xã Sơn Đồng với các doanh nghiệp lữ
hành trên địa bàn TP. Hà Nội cũng đã tập trung thảo luận những việc cần triển
khai để đưa làng nghề truyền thống vào các chương trình du lịch.
Sơn Đồng nổi tiếng với nghề chạm khắc gỗ, sơn son thếp vàng. Việc Sơn Đồng
được công nhận là Làng thủ công thế giới về tác phẩm chạm khắc gỗ tâm linh và
sơn mài mạ vàng đã mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, giới thiệu giá trị nghề
truyền thống tới du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, từ một làng nghề có
tiếng trở thành điểm đến du lịch có khả năng đón khách thường xuyên vẫn còn nhiều
việc phải làm.
Theo đánh giá tại hội nghị, Sơn Đồng hiện thiếu bãi đỗ xe,
nhà vệ sinh công cộng; một số tuyến đường trong khu dân cư nhỏ hẹp, dịch vụ ăn
uống và lưu trú còn hạn chế. Hoạt động tham quan tại các cơ sở sản xuất chủ yếu
diễn ra riêng lẻ, chưa có chương trình thống nhất để doanh nghiệp lữ hành giới
thiệu và khai thác ổn định.
Bà Đặng Thị Thọ, Trưởng đại diện Phoenix Voyages, đề
xuất địa phương xây dựng 3 – 4 phương án tham quan, kết nối điểm tìm hiểu Tổ
nghề, bảo tàng và ít nhất hai cơ sở sản xuất. Theo đó, khi có sơ đồ tuyến và nội
dung chương trình cụ thể, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc giới thiệu,
bán tour, đồng thời giúp hướng dẫn viên tổ chức tham quan thống nhất.
Ảnh: Hội làng nghề mỹ nghệ xã Sơn Đồng
Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng đã tổ
chức chương trình khảo sát và kết nối điểm
đến du lịch Chuyên Mỹ. Đây
là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa và cảnh
quan nông thôn đặc trưng. Trong đó, nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ nổi tiếng
với kỹ thuật chế tác tinh xảo.
Bên cạnh đó, làng cổ Cựu còn khoảng 40 ngôi nhà cổ mang dấu ấn kiến
trúc Đông Dương cùng nghề may comple truyền thống. Hiện Hiệp hội Du lịch Hà Nội đang nghiên cứu khả năng hình
thành tuyến du lịch phía Nam Thủ đô, kết nối chùa Đậu, xã Chuyên Mỹ và làng hoa
cây cảnh Hồng Vân thành chương trình tham quan trong ngày.
Có thể thấy với các làng nghề, vấn đề hiện nay không phải
thiếu tài nguyên mà là khả năng tổ chức, liên kết và chuyển hóa những giá trị sẵn
có thành sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh. Khi nghệ nhân trở thành người giới
thiệu nghề, cơ sở sản xuất trở thành điểm trải nghiệm... du lịch làng nghề mới có thể tạo thêm động lực
phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa
truyền thống.
Giới chuyên gia nhận định mục tiêu đón khoảng 50 triệu lượt
khách vào năm 2030 đòi hỏi Hà Nội không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất
lượng trải nghiệm. Kết nối di sản, nghề truyền thống, ẩm thực và sức sáng tạo
thành những sản phẩm đặc sắc là hướng đi đúng đắn giúp thủ đô phát huy nguồn lực văn hóa và khẳng định bản sắc riêng.
Với các làng nghề, vấn đề hiện nay không phải thiếu tài nguyên mà là khả năng tổ chức, liên kết và chuyển hóa những giá trị sẵn có thành sản phẩm du lịch. Ảnh: Xã Chuyên Mỹ
Cùng với đó, Hà Nội định hướng hình thành 3 - 5 trung tâm
công nghiệp văn hóa, 2 - 3 khu phố thương mại và văn hóa, phát triển 3 - 5 tuyến
phố đi bộ gắn với ẩm thực, biểu diễn văn hóa theo chủ đề và du lịch đêm; xây dựng
3 - 5 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn và 2 - 3 tổ hợp du lịch thể thao
chuyên nghiệp. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp thủ đô giảm sự phụ thuộc vào
các điểm tham quan truyền thống, mở rộng không gian trải nghiệm và gia tăng mức
chi tiêu của du khách.
Theo lộ trình, trong tháng 11 và 12/2026, Hà Nội dự kiến
hoàn thiện, công bố danh mục sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm theo mùa và sự
kiện thường niên năm 2027, đồng thời tích hợp thông tin trên nền tảng HanoiGo.
Trong quý 4/2026, thành phố xây dựng tiêu chí, lập danh mục các mô hình phố đi
bộ, du lịch nông nghiệp, nông thôn và tổ hợp du lịch thể thao. Thủ đô sẽ hoàn thiện
phương án trong nửa đầu năm 2027, tiến tới thí điểm những mô hình đủ điều kiện
trong nửa cuối năm 2027.
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