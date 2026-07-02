Du lịch Hà Nội bứt tốc bằng trải nghiệm văn hóa

Sáu tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 18,01 triệu lượt khách, đạt 50,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,64 triệu lượt, khách nội địa đạt 13,37 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 74,23 nghìn tỷ đồng...

Ảnh: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Theo Sở Du lịch Hà Nội, du khách quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng nổi bật của ngành trong nửa đầu năm 2026. Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao. Năm 2026, thành phố được TripAdvisor bình chọn là điểm đến được yêu thích thứ hai châu Á trong hạng mục Travelers’ Choice Best of the Best Destinations, đồng thời nằm trong nhóm các điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch, văn hóa và ẩm thực.

Tiếp đà tăng trưởng, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát và tọa đàm định hướng xây dựng sản phẩm du lịch gắn với Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Ngọc Sơn và Tứ trấn Thăng Long". Chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa.

Trong hệ thống di tích của Hà Nội, đền Ngọc Sơn cùng Thăng Long tứ trấn giữ vị trí đặc biệt. Đây vừa là những công trình kiến trúc, tín ngưỡng tiêu biểu, vừa là những "chứng nhân lịch sử" phản ánh quá trình hình thành và phát triển của kinh thành Thăng Long, lưu giữ những giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc của người Hà Nội qua nhiều thế kỷ. Từ thực tế đó, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các chuyên gia xây dựng tuyến trải nghiệm kết nối hệ thống di tích tiêu biểu trong một sản phẩm chung.

Đền Quán Thánh - Trấn Bắc của Thăng Long tứ trấn. Ảnh: diemdentamlinh.

Điểm khác biệt của sản phẩm mới nằm ở cách tổ chức trải nghiệm. Du khách sẽ lần lượt khám phá bốn ngôi đền trấn giữ bốn hướng của kinh thành xưa gồm đền Bạch Mã ở phía Đông, đền Voi Phục ở phía Tây, đền Kim Liên ở phía Nam và đền Quán Thánh ở phía Bắc. Mỗi điểm đến đều có thẻ tham quan tích hợp các mật mã để người tham gia lắng nghe câu chuyện văn hóa, thực hiện hành trình giải mã và khám phá di sản theo trình tự xuyên suốt.

Song song với tuyến Tứ trấn Thăng Long, khu vực phố cổ Hà Nội cũng được đề xuất hình thành tour đi bộ kết nối đền Bạch Mã, ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Cà phê Giảng và đền Bà Kiệu. Trong hành trình này, du khách được tìm hiểu lịch sử ngôi đền cổ, trải nghiệm nghệ thuật tò he, khám phá không gian sinh hoạt đặc trưng của người Hà Nội đầu thế kỷ 20.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, sản phẩm còn hướng tới xây dựng hệ thống quà tặng đặc trưng gắn với từng di tích như tượng Bạch Mã bằng gốm của đền Bạch Mã, đôi voi phục của đền Voi Phục, đôi đèn đồng của đền Quán Thánh hay tấm bình phong mang hình hổ phù của đền Kim Liên...

Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng thông tin: "Tới đây, chúng tôi dự định sẽ mở cửa gác chuông để du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng chiếc chuông cổ tại đền Quán Thánh. Số lượng khách sẽ được giới hạn để bảo đảm chất lượng cho tour tham quan," ông Thắng nói.

Du khách khám phá không gian sinh hoạt đặc trưng của người Hà Nội đầu thế kỷ 20 tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây.

Song song, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3191/QĐ-UBND công nhận Khu du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận là khu du lịch cấp thành phố. Việc công nhận diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận”, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô.

Đề án chú trọng bảo tồn cảnh quan sinh thái, gìn giữ hệ thống di sản văn hóa, phát triển du lịch gắn với lễ hội, ẩm thực, kinh tế đêm và các không gian sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối với khu phố cổ, sông Hồng và các trục phát triển mới của Hà Nội. Với diện tích mặt nước hơn 500 ha, khu vực Hồ Tây hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh cùng hệ thống làng nghề, không gian ẩm thực và các hoạt động giải trí ven hồ...

Kết nối với mạch di sản - văn hóa của ở vùng lõi thủ đô, trong 6 tháng cuối năm 2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên của 16 nhóm đồng bào dân tộc, dự kiến bổ sung thêm nhóm Giẻ Triêng đến từ Đà Nẵng và S’tiêng đến từ Đồng Nai. Các chương trình cuối tuần sẽ được tổ chức định kỳ với khoảng 17 đợt theo chủ đề từng tháng.

Nhiều sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức xuyên suốt từ tháng 7 đến hết năm. Trong đó, tháng 7 diễn ra chương trình “Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống”; tháng 8 giới thiệu nét văn hóa đồng bào Khmer; tháng 9 tổ chức “Vui Tết Độc lập” và “Chợ phiên vùng cao - Cao nguyên mở hội”; tháng 10 có chương trình “Sắc hương đại ngàn”...

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) được ví như “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Về hoạt động quảng bá, tới đây thủ đô sẽ tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội, diễn ra từ ngày 13 đến 16/8 tại Công viên Thống Nhất. Vào mùa thu, Festival Thu Hà Nội 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 27/9 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất. Năm nay, festival tiếp tục được định hướng phát triển theo quy mô cấp quốc gia, kết hợp nhiều hoạt động hội nghị, hội thảo, trải nghiệm công nghệ số và giới thiệu các điểm đến du lịch của Hà Nội.

Cũng trong chuỗi sự kiện mùa thu, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tiếp tục là tiêu điểm, diễn ra từ ngày 16 đến 18/10 tại Công viên Thống Nhất với quy mô khoảng 80 gian hàng. Điểm nhấn của sự kiện là sự kết nối với các trung tâm di sản lớn như Huế và Sài Gòn, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị bảo tồn cổ phục như Bách khoa bộ hành, Câu lạc bộ Đình làng Việt để phát động tuần lễ áo dài, xây dựng các tour trải nghiệm thực tế dành cho du khách.

Song song với các hoạt động trong nước, Hà Nội tiếp tục mở rộng các chương trình xúc tiến du lịch tại thị trường quốc tế, tập trung vào những thị trường trọng điểm. Trong năm 2026, Hà Nội sẽ đưa vào vận hành trang web xúc tiến du lịch mới với ứng dụng trợ lý ảo thông minh. Nền tảng này được thiết kế để tương tác, hỗ trợ và tư vấn trực tiếp cho du khách, tập trung vào chức năng quảng bá, giới thiệu điểm đến mà không lồng ghép các nội dung quản trị hành chính.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/10.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Hà Nội Nguyễn Hữu Việt, định hướng nửa cuối năm 2026 và năm 2027, ngành du lịch thủ đô sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến trên cả môi trường trực tiếp và trực tuyến, trong đó văn hóa, ẩm thực và di sản tiếp tục là những điểm sáng trải nghiệm thường xuyên được đổi mới và nâng cấp.