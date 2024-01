Du lịch Hà Nội: Sức hút từ ẩm thực

Tripadvisor - nền tảng du lịch lớn nhất thế giới với hơn 500 triệu lượt người dùng mỗi tháng – vừa công bố giải thưởng lớn nhất trong năm là “Travelers' Choice Award: Best of the Best 2024” cho các điểm đến, khách sạn, ẩm thực và hoạt động giải trí. Trong hạng mục điểm đến ẩm thực năm nay, Hà Nội tự hào đứng vị trí đầu tiên trong danh sách 10 điểm đến được độc giả thế giới bình chọn, vượt qua những thiên đường ẩm thực như Rome (Ý), New Delhi (Ấn Độ), New Orleans (Mỹ)...

ĐỊNH VỊ TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

Ẩm thực Hà Nội đang được ví như “ngôi sao đang lên” bởi liên tiếp xuất hiện trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới. Năm 2023, Hà Nội đã vượt qua Kuala Lumpur, Đài Bắc và Kyoto để giành danh hiệu "Thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á" tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards).

Trước đó, tờ Telegraph của Anh cũng từng vinh danh Hà Nội là một trong những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn. Nhiều món ăn được các trang du lịch nước ngoài vinh danh, đưa vào cẩm nang du lịch cho du khách khi đến Hà Nội. Kênh truyền hình CNN đã từng xếp “phở” vào top các món ăn phải thử và nằm trong danh sách top 50 món ăn ngon nhất thế giới. Hay kênh truyền hình National Geographic từng tôn vinh bún chả là một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

Travelers' Choice Best of the Best là giải thưởng uy tín thường niên được trao dựa trên đánh giá và ý kiến từ cộng đồng khách du lịch của TripAdvisor.

Đặc biệt phải kể đến sự xuất hiện của Michelin Guide. Tháng 12/2022, Michelin Guide chính thức ra mắt tại Việt Nam, bắt đầu việc đánh giá thẩm định chất lượng các cơ sở ăn uống ở Hà Nội và TP.HCM. Đến tháng 6/2023, ba nhà hàng tại Hà Nội gồm Hibana by Koki, Tầm Vị và Gia lần đầu tiên được Michelin Guide đánh giá 1 sao. Hà Nội còn có 13 nhà hàng nhận giải quán ăn ngon với giá cả phải chăng (Bib Gourmand), 32 nhà hàng thuộc danh sách Michelin tuyển chọn (Michelin Selected) và 1 giải thưởng Michelin dành cho đầu bếp trẻ xuất sắc.

Không chỉ có sức hấp dẫn với giới trẻ, ẩm thực Hà Nội còn định vị mình trong lòng các chính trị gia, người nổi tiếng quốc tế. Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội (năm 2019) những món ăn như phở Thìn, xôi Phú Thượng, cà phê Giảng... đã gây ấn tượng mạnh mẽ với quan khách, báo giới quốc tế tham dự hội nghị. Món bún chả đã trở nên nổi tiếng khi Tổng thống Mỹ Barrak Obama ăn thử trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016…

Đặc biệt trong năm 2023, hầu hết các chính trị gia khi thăm Việt Nam đều trải nghiệm ẩm thực Hà thành. Đó là hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân thưởng thức món phở tại một nhà hàng trên phố Lê Thái Tổ; Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đến một quán bia hơi trên phố Đường Thành (Hoàn Kiếm) để thưởng thức đồ uống “đặc sản” và món ăn dân dã Hà Nội.Trong tháng cuối cùng của năm 2023, cư dân mạng lại xôn xao trước hình ảnh Thủ tướng Belarus Roman Golovchenkoe cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thưởng thức bánh mỳ, cà phê Việt Nam tại Cột cờ Hà Nội…

Tháng 6/2023, ba nhà hàng tại Hà Nội gồm Hibana by Koki, Tầm Vị và Gia lần đầu tiên được Michelin Guide đánh giá 1 sao.

Lý giải về sức hấp dẫn của ẩm thực Hà Nội, Nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết cho rằng, các món ăn Hà Nội hấp dẫn bởi sự cân bằng về thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đồng thời cầu kỳ trong cách chọn nguyên liệu, tinh tế trong quá trình chế biến nên giữ được hương vị đặc trưng của ẩm thực truyền thống... “Hà Nội có một nền ẩm thực đa dạng, phong phú mang bản sắc riêng, nhờ đó đã được định vị trên bản đồ ẩm thực thế giới”, bà Tuyết khẳng định

CẦU NỐI VĂN HÓA VỚI DU KHÁCH QUỐC TẾ

Không chỉ có tên trong hành mục Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới, Hà Nội xếp thứ 4 trong top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2024. Hội An đứng thứ 10, Bali đứng thứ 2, Bangkok xếp thứ 15 và Phuket ở vị trí thứ 8. Thủ đô của Việt Nam được khách nước ngoài công nhận là điểm đến hấp dẫn nhờ nét quyến rũ lâu đời, có sự giao thoa giữa lối kiến trúc cổ xưa với xã hội hiện đại. Các địa danh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò và hơn 600 ngôi chùa đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của nơi này.

Thời gian qua, thành phố tổ chức nhiều hoạt động khai thác, quảng bá các giá trị văn hóa ẩm thực đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt” diễn ra thường niên, quy tụ các hội nghề nghiệp, nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở ẩm thực, giới thiệu các món ngon Hà Nội và cả nước. Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội cũng diễn ra thường niên đã tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực truyền thống của Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch…

Thông tin về kế hoạch sắp tới, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, để khai thác, phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực trở thành thế mạnh của du lịch Thủ đô, Sở Du lịch sẽ xây dựng bản đồ Food Tour (du lịch ẩm thực) để du khách có thể tự mình khám phá, trải nghiệm ẩm thực Hà Nội. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá hệ thống nhà hàng được gắn sao Michelin và những nhà hàng, quán ăn uy tín khác của Thủ đô trong các sự kiện xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng cho biết, thời gian qua nhiều công ty du lịch đã tổ chức các tour du lịch ẩm thực quanh Hà Nội. Tuy nhiên, hoạt động này mới chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo được hiệu ứng thu hút khách. Để triển khai được tour ẩm thực chuyên đề ở Hà Nội phải tìm được món ăn, điểm nhấn để quảng bá, xây dựng hệ thống nhà hàng chuyên nghiệp. “Du khách tham gia một tour ẩm thực không chỉ để ăn, mà còn muốn khám phá, tham gia quá trình chuẩn bị, chế biến thực phẩm, trải nghiệm phong vị Hà thành...”, ông Phùng Quang Thắng phân tích.

Để triển khai được tour ẩm thực chuyên đề ở Hà Nội phải tìm được món ăn, điểm nhấn để quảng bá, xây dựng hệ thống nhà hàng chuyên nghiệp.

Đề cập việc dùng ẩm thực để quảng bá hình ảnh quốc gia, qua đó thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động du lịch, dưới góc độ doanh nghiệp, Giám độc ANZ Travel Nguyễn Tiến Đạt kiến nghị, thời gian tới TP Hà Nội nên có chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển những nhà hàng đạt chuẩn được quốc tế công nhận, từ đó, nâng tầm của ẩm thực Hà Nội, tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia.

Có thể nói, ẩm thực Hà Nội được ví von là “chìa khóa” mở cửa trái tim du khách. Do đó, cùng với bài toán phát triển kinh tế đêm Hà Nội, ngành du lịch Thủ đô đang hướng tới đẩy mạnh các sự kiện văn hóa, ẩm thực, coi loại hình ẩm thực là “đòn bẩy” thu hút khách du lịch, cầu nối văn hóa với bạn bè, du khách quốc tế.