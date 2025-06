Du lịch Quảng Ninh “xanh hóa” đón hè

Chương trình thực cảnh ứng dụng công nghệ đa phương tiện tiên tiến, kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu với múa và xiếc, giúp người xem được trải nghiệm đa giác quan với hệ thống âm thanh, ánh sáng đẳng cấp. Sản phẩm được dự báo sẽ mang đến một loại hình du lịch mới hấp dẫn, kết nối tuyến du lịch Hạ Long - vịnh Bái Tử Long.

Chia sẻ về chương trình "Đi tìm dấu ngọc", NSND Lê Chức cho biết: “Hang Ngọc Rồng là một sân khấu độc nhất vô nhị, có thể đưa thêm những lát cắt văn hóa vào để nâng tầm các di sản thiên nhiên, cũng như trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chương trình sẽ là một sản phẩm phù hợp để du khách, nhất là khách quốc tế, khám phá; góp phần đưa hang Ngọc Rồng trở thành điểm hẹn văn hóa”.

NHỮNG SẢN PHẨM MỚI

Theo ông Nguyễn Hồng Nhật, Tổng Giám đốc APC Corporation, đơn vị phối hợp khai thác tour tiệc nhẹ kết hợp nghệ thuật trong hang Ngọc Rồng, công ty đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các cơ quan quản lý, chuyên môn và báo chí. Ngay sau đó, họ bắt tay vào việc tháo dỡ toàn bộ nhà vệ sinh, bếp, sân khấu, ánh sáng và trang trí không phù hợp trong hang, đồng thời nghiên cứu phương án bổ sung hệ thống thông gió, cây xanh, chiếu sáng và phục dựng lại cảnh quan tự nhiên.

Các công trình phụ trợ được chuyển ra bên ngoài, sân khấu và hệ thống âm thanh, ánh sáng mới sẽ được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với không gian, hạn chế lượng người vào hang dưới mức cho phép, tuyệt đối không ảnh hưởng đến giá trị tự nhiên và di tích.

Việc phát triển thêm sản phẩm du lịch tại khu vực Cẩm Phả nhằm mở rộng không gian du lịch, kết nối vịnh Hạ Long – thành phố Hạ Long – với vịnh Bái Tử Long – thành phố Cẩm Phả – theo cung đường ven biển được đánh giá là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam. “Đi tìm dấu ngọc” không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là lời khẳng định Quảng Ninh luôn sẵn sàng đổi mới và phát triển du lịch bền vững.

Trước đó, tối 29/5/2025, Hội Kỷ lục gia Việt Nam cũng đã công bố quyết định công nhận xác lập 2 kỷ lục mới là “Love in the Bay”- chương trình âm nhạc kết hợp trình diễn ánh sáng ngoài trời trên du thuyền với quy mô lớn nhất Việt Nam, tổ chức trên không gian di sản Vịnh Hạ Long và “Du thuyền Ambassador Cruise II”- du thuyền phục vụ nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp khám phá di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với thiết kế 5 tầng, sức chứa lớn nhất Việt Nam.

“Love in the Bay” được dàn dựng và tổ chức trên sân khấu nổi ngoài trời, đặt tại tầng 4 của du thuyền Ambassador Cruise II đang khai thác tại Vịnh Hạ Long. Hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng được thiết kế riêng biệt để phù hợp với không gian ngoài trời trên biển, đảm bảo vừa an toàn, vừa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trình diễn chuyên nghiệp, mang tới rất nhiều trải nghiệm mới dành cho du khách.

Ngoài việc luôn tạo ra những sự kết hợp đặc biệt giữa du lịch trải nghiệm, du thuyền Ambassador II với sức chứa lên tới 600 chỗ đã và đang trở thành một biểu tượng mới về việc phục vụ nhu cầu của du khách tham quan, trải nghiệm Vịnh Hạ Long. Đây là lần đầu tiên tại Hạ Long, một du thuyền được xác lập 2 kỷ lục Việt Nam, được trao tặng cùng lúc.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ KHÔNG RÁC THẢI NHỰA

Thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch để thu hút du khách cả trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết các chương trình sự kiện văn hóa, thể thao chỉ là các giải pháp ngắn hạn, thực tế Quảng Ninh đang tập trung phát triển du lịch bền vững, chuyển từ nền kinh tế “nâu” vốn nổi tiếng với than sang “xanh” tập trung vào du lịch sinh thái, bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang đầu tư mạnh tay vào các sản phẩm du lịch mới, như du lịch golf, du lịch tàu biển cao cấp, du lịch hội nghị, du lịch điện ảnh và du lịch văn hóa - tâm linh, nhằm thu hút đa dạng đối tượng du khách.

Ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Tổng giám đốc phát triển thị trường của APC Corporation, cho biết Quảng Ninh có lợi thế rất lớn nhờ vào Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên Thế giới do UNESCO công nhận. Để đón đầu xu hướng du lịch mới, doanh nghiệp này đã đầu tư vào du thuyền chất lượng cao Ambassador Cruise II.

Việc phát triển các du thuyền lớn, đa chức năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đón tiếp lượng khách lớn hơn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương và quốc gia.

Bên cạnh đó, từ năm 2019, thực hiện các chỉ đạo về chống rác thải nhựa của Thủ tướng, của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa” với nội dung không mua, bán và sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần trong các hoạt động dịch vụ, du lịch trên vịnh Hạ Long, cùng nhiều phương án bảo vệ môi trường.

Cho đến nay, số lượng người tham quan vịnh Hạ Long mỗi ngày đều rất đông, vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cũng vô cùng quan trọng. Sáng 1/6/2025, tại quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng Hành động vì môi trường năm 2025 đã diễn ra với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.

Theo đó, tại Quảng Ninh, chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa” và “Huyện Cô Tô không nhựa” đã đạt tỷ lệ chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa HDPE hơn 98%, góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa trên biển và bảo vệ hệ sinh thái quý giá.

Ban quản lý Vịnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước (UNESCO, IUCN, JICA, đại học Osaka, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam…) triển khai thực hiện các dự án: Trồng rừng ngập mặn; phân tích chất lượng môi trường; lắp đặt thiết bị xử lý nước thải; thu gom, vận chuyển rác thải trên vịnh Hạ Long...

Từ những phương án triển khai trên, Chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa” đã nhận được sự đồng thuận lớn trong cộng đồng và sự hưởng ứng tích cực của đa số doanh nghiệp, người dân, khách du lịch, đắc biệt là sự hưởng ứng, thực hiện của các hãng lữ hành, các chủ tàu du lịch, Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long.

Đến nay, đã có hàng trăm doanh nghiệp, hộ kinh doanh tàu du lịch, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kayak, đò chèo tay và doanh nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản ký cam kết với Ban Quản lý vịnh Hạ Long không sử dụng sản phẩm từ nhựa dùng một lần trong các hoạt động dịch vụ du lịch.