Đa dạng hoạt động nghỉ dưỡng hưởng ứng Ngày quốc tế Yoga 2025

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 11 tại Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tại Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang. Sẽ có 32 đơn vị, với hơn 1.000 huấn luyện viên, hướng dẫn viên và người tập yoga tham gia đồng diễn yoga ngoài trời. Chủ đề Ngày Quốc tế Yoga 2025 là “Yoga vì một trái đất, một sức khỏe” (“Yoga for One Earth, One Health”) nhằm nhấn mạnh vai trò của yoga trong việc nâng cao sức khỏe toàn cầu.

Ngay từ đầu tháng, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên khắp cả nước đã giới thiệu nhiều chuỗi hoạt động hưởng ứng đặc sắc, thiết thực. Đặc biệt, khi tận hưởng các kỳ nghỉ chăm sóc sức khỏe này, du khách đồng thời nhận được nhiều ưu đãi về dịch vụ và ẩm thực.

HỆ THỐNG FUSION TẠI VIỆT NAM

Fusion Resort & Villas Đà Nẵng mang đến chương trình thiền vẽ đầy ý nghĩa để tất cả du khách có thể tham gia từ ngày 14/6 và 21/06. Thiền vẽ một trải giúp đưa tâm trí về trạng thái tĩnh tại, giải phóng áp lực và đánh thức nguồn cảm hứng từ bên trong. Khi vẽ trong chánh niệm, bạn không cần phải là một nghệ sĩ – chỉ cần thả lỏng, lắng nghe cảm xúc, và để đôi tay dẫn lối.

Tương tự, một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động do Maia Resort Quy Nhơn và The Ocean Resort by Fusion Quy Nhơn đồng tổ chức là buổi thiền thở tại Pavilion – không gian tập luyện thanh tĩnh, được bao quanh bởi hồ sen và khu vườn xanh mát vào buổi sáng ngày 14/6. Tại đây, du khách được hướng dẫn lắng nghe chuyển động nội tại, tập trung vào hơi thở – một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cơ thể nhanh chóng thư giãn, lấy lại sự cân bằng và xua tan căng thẳng.

Tại Fusion Resort Cam Ranh, du khách sẽ tăng kết nối nhiều hơn với mọi người khi bước vào buổi tập Thái Cực Quyền trên bãi biển, tiếp đến là các buổi thiền và yoga cho cả người lớn và trẻ em tại khu vườn yên tĩnh ở Maia Spa trong ngày 14/06. Chiều đến, bạn còn khám phá các nguyên liệu làm dầu xả hữu cơ và trải nghiệm liệu pháp massage thảo dược vùng bụng. Vào Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2025, du khách sẽ tham gia chuỗi hoạt động tập yoga kéo dài cả ngày, bắt đầu với lớp yoga bình minh trên bãi biển, tiếp theo là Vinyasa Flow trong khu vườn nhiệt đới, yoga dành cho thiếu nhi, Hatha Yoga nhẹ nhàng và kết thúc bằng Nidra Yoga giúp cải thiện giấc ngủ.

Trong khi đó, Alba Wellness Valley by Fusion Huế đưa du khách vào hành trình lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên và chính mình thông qua hoạt động thiền rừng diễn ra vào ngày 14/06. Fusion Suites Vũng Tàu tổ chức buổi trải nghiệm và chia sẻ mang tên "A Touch of Peace – Một cái chạm đến sự bình yên” diễn ra tại Maia Spa vào ngày 22/06/2025, thông qua những động tác yoga nhẹ nhàng, kết hợp với thiền chuông...

FOUR SEASONS THE NAM HẢI

Lấy cảm hứng từ Global Wellness Day, Four Seasons The Nam Hải (Hội An) đã thiết kế nên hành trình “Month of Mindfulness” (Tháng Chánh Niệm) xuyên suốt tháng Sáu. Theo đó, khu nghỉ dưỡng đón chào sự có mặt của cô Hafsa Khan, được biết đến như “vị lương y huyền bí” với nền tảng từ Hồi giáo Mật tông (Sufism), dẫn dắt du khách qua hai liệu trình: Giải phóng năng lượng tủy sống (Spinal Energetics) và Liệu pháp giải phóng mô liên kết toàn diện (Integrated Myofascial Bodywork).

Riêng trong Ngày Sức khỏe Toàn cầu, khu nghỉ dưỡng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động ngoài trời xoay quanh chủ đề #ReconnectMagenta. Du khách có thể tham gia trà đạo chánh niệm tại vườn thảo mộc, yoga chào mặt trời kết hợp yoga ngủ Nidra giữa thiên nhiên, workshop dinh dưỡng và ăn uống chánh niệm Balanced Bite, thiền mê cung, và kết thúc bằng lớp chuyển động tỉnh thức do chính cô Hafsa Khan hướng dẫn.

Với ngày Quốc tế Yoga, du khách sẽ bắt đầu từ sáng sớm với Barefoot & Breathe Work trên bãi biển, tiếp đó là buổi tập đón nắng sớm Sunrise Yoga. Vào buổi chiều, Family Yoga kết hợp thiền ngắn mở ra không gian gắn kết cho cả gia đình. Kết thúc ngày là liệu trình âm thanh với chuông trị liệu giúp giải tỏa căng thẳng và cân bằng cảm xúc. Tất cả hoạt động được dẫn dắt bởi Dr. Sudha Nair, chuyên gia chăm sóc sức khỏe với hơn 20 năm kinh nghiệm tại nhiều quốc gia châu Á.

ALMA RESORT CAM RANH

Khu nghỉ dưỡng Alma trên bán đảo Cam Ranh cũng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt chào mừng Ngày Yoga Quốc tế năm nay. Cụ thể, từ 17 - 21/6, khách sẽ được ưu đãi 30% khi đặt các buổi tập yoga riêng cùng huấn luyện viên Umesh. Ngoài ra, khách mua áo yoga T-shirt tại siêu thị mini Alma với giá 400.000 đồng/chiếc sẽ được tặng 2 buổi tập yoga miễn phí.

Các lớp yoga được tổ chức tại Phòng Yoga từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần. Lớp “Morning Hatha Yoga” sẽ diễn ra từ 6h30 - 7h30 sáng dành cho tất cả mọi đối tượng. Lớp “Power Yoga” năng động theo phương pháp Ashtanga sẽ diễn ra từ 7h45 – 8h45 sáng, chú trọng đến việc rèn thể lực, sự linh hoạt và sức bền. Lớp “Evening Yoga Stretch” diễn ra từ 15h45 – 16h45 chiều dành cho những tín đồ yoga muốn luyện tập các tư thế kéo giãn theo phương pháp hatha, giúp các khớp hông, vai, cổ và lưng dẻo dai hơn…

TIA WELLNESS RESORT

Ngũ Hành Sơn là một cụm gồm năm ngọn núi đá cẩm thạch và đá vôi nằm rất gần với khu nghỉ dưỡng TIA Wellness Resort. Nhân Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu, TIA Wellness Resort tổ chức hoạt động leo núi Ngũ Hành và tập thái cực quyền nhằm giúp du khách tận hưởng không gian tĩnh lặng và trải nghiệm địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Chương trình bắt đầu vào 6 giờ sáng tại khu nghỉ dưỡng, du khách sẽ được trung chuyển đến chân núi bằng xe riêng và leo lên núi bằng cầu thang đá cũ bao quanh sườn núi. Sau khi tập thái cực quyền để thư giãn và lấy lại cân bằng, du khách sẽ có thời gian khám phá một số địa điểm linh thiêng cùng hướng dẫn viên chăm sóc sức khỏe. Du khách sẽ trở lại khu nghỉ dưỡng trong trạng thái sảng khoái, thư giãn để thưởng thức bữa sáng.

THE ANAM CAM RANH

The Anam Cam Ranh chào mừng Ngày Yoga Quốc tế 21/6 với lớp học yoga ngoài trời được tổ chức tại bãi cỏ hướng nhìn ra Bãi Dãi - một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Lớp học sẽ diễn ra từ 6h00 -7h00 giờ sáng, với các bài tập yoga “Hatha” truyền thống và bài tập thở “pranayama”.

Hatha yoga là một loại hình yoga truyền thống tập trung vào việc kết hợp các tư thế yoga và kỹ thuật hơi thở để tạo ra sự cân bằng và linh hoạt trong cơ thể và tâm trí. Trong Hatha yoga, người tập sẽ thực hiện các tư thế yoga (asanas) và kết hợp với các kỹ thuật hơi thở (pranayama). Từ “Hatha” bắt nguồn từ tiếng Phạn, trong đó “ha” có nghĩa là mặt trời và “tha” có nghĩa là mặt trăng, tượng trưng cho sự cân bằng của các năng lượng đối lập trong cơ thể.

AZERAI RESORTS

Hai khu nghỉ dưỡng của huyền thoại khách sạn Adrian Zecha Azerai Kê Gà Bay và Azerai La Residence Huế giới thiệu “Hành trình chăm sóc sức khỏe” ba ngày hai đêm để chào mừng Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu và Ngày Yoga Quốc tế năm nay.

Chương trình bao gồm gói trị liệu spa 60 phút mỗi ngày dành cho 2 khách, liệu trình tắm thư giãn một lần trong suốt kỳ nghỉ (áp dụng cho hạng phòng Suite trở lên), các buổi tập yoga, bữa sáng hàng ngày, trà chiều kiểu Việt hàng ngày và miễn phí trả phòng muộn đến 14h00 (tùy tình trạng phòng trống)... Thời gian đặt phòng từ nay đến 30/06/2025 và thời gian lưu trú từ nay đến 31/12/2025.