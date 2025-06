9 nhà hàng Việt Nam có sao Michelin, TP.HCM "góp" 2 cái tên mới

Tối 5/6, lễ công bố danh sách các nhà hàng, cá nhân đạt giải của Michelin Guide đã diễn ra tại Đà Nẵng. Năm 2025, tổng cộng 181 cơ sở ăn uống được Michelin lựa chọn, thể hiện sự đa dạng, tinh tế và chiều sâu của ẩm thực Việt.

Danh sách mới cho hạng mục được quan tâm nhất Michelin Star (sao Michelin) vinh danh 2 cơ sở mới tại TP.HCM, nâng tổng số nhà hàng đạt một sao tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng lên 9 cơ sở.

ẨM THỰC VIỆT NAM TIẾP TỤC THĂNG HẠNG

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của Michelin Guide, cho biết hành trình khám phá những cơ sở ăn uống mới tại Việt Nam của đội ngũ thẩm định viên vẫn giữ nguyên vẹn sự hào hứng như những ngày đầu. Họ không ngừng được truyền cảm hứng bởi sự tâm huyết, sự sáng tạo và khát vọng vươn tới sự hoàn hảo của những đầu bếp tài năng trên khắp mọi miền đất nước.

Đại diện đối tác đồng hành cùng Michelin tại Việt Nam, bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phó Tổng giám đốc Sun Group, cho biết sự kiện không chỉ tôn vinh những tinh hoa ẩm thực mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về giá trị văn hóa và sáng tạo.

“Trong hành trình phát triển của ngành du lịch mang đậm bản sắc, ẩm thực luôn là một trong những đại diện nổi bật nhất của Việt Nam. Chúng ta không thiếu những tinh hoa ẩm thực, nhưng để những giá trị ấy vươn ra thế giới và được công nhận cần một hành trình bền bỉ, có tầm nhìn và phương pháp bài bản”, bà Quỳnh Anh nhận định.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phó tổng giám đốc Sun Group phát biểu tại sự kiện.

Trong lần thứ ba Michelin Guide đến Việt Nam, 9 nhà hàng được trao một sao Michelin, trong đó có hai cái tên mới ở TP.HCM là CieL và Coco Dining. Cùng với 7 nhà hàng còn lại từng được trao một sao Michelin trong hai lần trước (2023 và 2024) gồm: Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị (Hà Nội); Long Trieu, Ănăn Saigon, Akuna (TP.HCM) và La Maison 1888 (Đà Nẵng).

Trong đó, CieL (TP.HCM) là cái tên tạo bất ngờ lớn khi lần đầu tiên góp mặt trong danh sách đã được trao sao Michelin ngay lập tức, trong khi đó Coco Dining được thăng hạng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và kỹ thuật lên men hiện đại. Những sự ghi nhận này cho thấy khả năng sáng tạo của đầu bếp Việt đang tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, song hành cùng bản sắc riêng biệt.

Năm nay, Michelin ghi nhận hai cơ sở đạt Sao xanh (Michelin Green Star), vinh danh sáng kiến của các cơ sở ăn uống đi đầu trong cam kết đánh giá lại tác động của mình đến môi trường và thúc đẩy quá trình chuyển đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực ẩm thực theo hướng bền vững. Trong đó, một cơ sở được vinh danh từ năm trước và Lamai Garden (Hà Nội) là nhà hàng mới đạt giải năm nay.

Đáng chú ý, Lamai Garden trở thành nhà hàng đầu tiên tại Hà Nội được trao Sao xanh Michelin, danh hiệu đặc biệt dành cho các mô hình phát triển bền vững. Với triết lý “từ trang trại đến bàn ăn”, Lamai Garden không chỉ cung cấp thực đơn chay theo mùa mà còn mang đến trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong ngành dịch vụ ăn uống.

Danh sách Michelin Selected năm nay cũng bổ sung thêm 14 địa điểm mới, tạo nên bức tranh phong phú về ẩm thực Việt Nam hiện đại; nâng lên 109 cơ sở ăn uống nằm trong danh sách này.

Cụ thể, 14 cơ sở ăn uống mới gồm: Hiệu Lực – Canh Cá Rô Hưng Yên, Lamai Garden, Phở Cuốn Chinh Thắng, Phở Tiến, Vien Dining (Hà Nội); Bà Cô Lốc Cốc, The Albion by Kirk Westaway, Hoi An Sense, Nephele, Okra FoodBar, ST25 by KOTO (TP.HCM); Bếp Cuốn, Bún Riêu Cua 39, Moc (Đà Nẵng).

Tại hạng mục Bib Gourmand 2025 tăng lên 63 địa điểm, trong đó có 9 cơ sở ăn uống mới được vinh danh nhờ phục vụ món ăn xuất sắc với mức giá phải chăng. Theo đó, 9 cơ sở ăn uống mới vào danh sách Bib Gourmand gồm: Hà Thành Mansion, Phở Bò Lâm, Mậu Dịch số 37, Ưu Đàm, Miến lươn Chân Cầm (Hà Nội); Quê Xưa, Bún Bò Huế Bà Thương, Shamballa, Bánh Xèo 76 (Đà Nẵng).

THẾ HỆ ĐẦU BẾP TRẺ ĐẦY NHIỆT HUYẾT VỚI ẨM THỰC QUÊ HƯƠNG

Không chỉ tôn vinh món ăn, Michelin Guide còn ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng của đội ngũ làm dịch vụ.

Năm nay, giải thưởng Đầu bếp trẻ xuất sắc của Michelin Guide vinh danh đầu bếp Lê Việt Hồng (sinh năm 1992) từ nhà hàng CieL (1 Sao Michelin, TP.HCM). Với 14 năm kinh nghiệm, Việt khởi đầu từ một khách sạn quốc tế, học hỏi từ chị gái là bếp trưởng, đồng sáng lập The Monkey Gallery và từng theo học tại trường Ferrandi (Pháp), nơi góp phần hình thành nên CieL.

Giải thưởng Chuyên gia nếm rượu được trao cho anh Paul Võ từ nhà hàng Nephele (Michelin Selected, TP.HCM). Là quản lý điều hành kiêm sommelier, Paul nổi bật nhờ thực đơn rượu vang độc đáo, chọn lựa kỹ lưỡng các dòng rượu giới hạn, mang đến trải nghiệm tinh tế cho thực khách.

Giải thưởng Cống hiến vinh danh anh Nhã Huỳnh, từ nhà hàng Mặn Mòi (Bib Gourmand, thành phố Thủ Đức). Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện và tận tâm, anh đã góp phần nâng tầm trải nghiệm ẩm thực bằng sự chăm sóc chu đáo và niềm nở.

Đầu bếp Lê Việt Hồng từ nhà hàng CieL được vinh danh giải thưởng Đầu bếp trẻ xuất sắc của Michelin Guide.

Giám đốc Quốc tế, Michelin Guide Gwendal Poullennec nhận định ngành ẩm thực Việt Nam năm 2025 chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ đầu bếp trẻ tài năng. Nhiều đầu bếp đang quay về với cội nguồn, sử dụng kỹ thuật chế biến hiện đại để kể câu chuyện về quê hương, khơi dậy hương vị gắn liền với tuổi thơ.

Mặt khác, các hàng quán vỉa hè, những tiệm ăn gia đình, hay các cơ sở ăn uống lâu đời vẫn tiếp tục giữ gìn truyền thống ẩm thực bằng sự nguyên bản và niềm đam mê mãnh liệt.