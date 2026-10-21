Du lịch Quảng Trị “đặt lịch hẹn” với du khách quanh năm

Tỉnh Quảng Trị đề xuất 34 hoạt động trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027. Thông qua sự kiện quy mô quốc gia này, tỉnh mong muốn thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, góp phần thu hút lượng khách trong và ngoài nước tới Quảng Trị…

Ảnh: Oxalis Adventure

Dự kiến có 139 hoạt động xuyên suốt Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị năm 2027, trong đó, 19 hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, 34 hoạt động do tỉnh Quảng Trị tổ chức và 86 hoạt động hưởng ứng của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tập đoàn T&T cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, gắn phát triển mạng đường bay với xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số. Tại buổi làm việc do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương chủ trì, các bên đã trao đổi phương án chuẩn bị vận hành, phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống sân bay trên địa bàn.

ĐIỂM ĐẾN CHUYỂN MÌNH TỪ CƠ HỘI HÀNG KHÔNG

Nhìn từ nhu cầu tổ chức tour, việc nâng cao năng lực khai thác các sân bay mở thêm khả năng kết nối điểm đến trong tỉnh. Khi có đường bay và lịch khai thác phù hợp, doanh nghiệp có thể xây dựng hành trình đón khách tại Đồng Hới, đưa khách rời đi từ sân bay Quảng Trị hoặc ngược lại. Du khách có thêm lựa chọn kết hợp khám phá hang động, nghỉ biển với tham quan di tích, tìm hiểu lịch sử, giảm những chặng đường phải quay lại.

Trước đó, Quảng Trị đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không với các hãng bay, hướng đến nghiên cứu đường bay theo nhu cầu thị trường, quảng bá điểm đến và xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp. Nội dung hợp tác còn gắn với phát triển hệ thống lưu trú, vui chơi, giải trí và dịch vụ phục vụ khách.

Nhìn từ nhu cầu tổ chức tour, việc nâng cao năng lực khai thác các sân bay mở thêm khả năng kết nối những điểm đến của Quảng Trị. Ảnh: VietJetAir

Để tận dụng cơ hội từ hàng không, dịch vụ tại điểm đến cần được chuẩn bị đồng bộ với tiến độ sân bay. Phương tiện đón, tiễn phải thuận tiện; khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan cần phối hợp phục vụ theo lịch trình của khách. Với tour qua hai sân bay, khâu vận chuyển và bố trí nơi lưu trú càng phải tính kỹ để tránh mất thời gian di chuyển.

Do đó, cơ hội kết nối hàng không tuy đang dần mở ra, nhưng đặt ra yêu cầu Quảng Trị chuẩn bị các sản phẩm và dịch vụ đủ sức hấp dẫn để du khách kéo dài thời gian lưu trú, thay vì chỉ xem địa phương là điểm dừng chân ngắn ngày. Trong khi đó, từ tháng 9 hàng năm ngành du lịch Quảng Trị nói riêng và miền Trung nói chung bước vào mùa thấp điểm đến hết tháng 4 năm sau. Đây là bài toán làm đau đầu các doanh nghiệp trong ngành cũng như nhà đầu tư.

Để kích cầu du lịch mùa thấp điểm, nhiều doanh nghiệp du lịch đã đưa ra các chương trình khuyến mại để thu hút khách. Tuy nhiên, một sự kiện văn hóa - du lịch khó có thể tự giải quyết bài toán mùa thấp điểm nếu chỉ dừng ở các trải nghiệm ngắn ngày. Theo ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty du lịch Jungle Boss: “Nhiều du khách ưu tiên lựa chọn các đơn vị lưu trú và dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường, đây là một hướng đi cho mùa du lịch thấp điểm”.

Hiện tại, từ dòng khách Âu - Mỹ, du lịch Quảng Trị đang dịch chuyển sang những giá trị có chiều sâu hơn: du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch MICE, wellness. Nhiều doanh nghiệp du lịch Quảng Trị cũng đã mạnh dạn đổi mới cách làm với không ít sản phẩm hấp dẫn, ấn tượng. Có thể kể tên Netin Travel với tour chinh phục Pa Thiên-Voi Mẹp, tour DMZ Quảng Trị, Công ty TNHH Jungle Boss với tour Phong Hương du ký…

Quảng Trị cần chuẩn bị các sản phẩm và dịch vụ đủ sức hấp dẫn để du khách kéo dài thời gian lưu trú. Ảnh: Phong Nha Info

Dù vậy, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, nhận định sản phẩm du lịch địa phương còn thiếu đa dạng, dịch vụ đêm chưa phát triển, tính mùa vụ cao. Nhu cầu cấp thiết là tổ chức chuỗi hoạt động thường kỳ nhằm bổ sung trải nghiệm, kết nối các điểm đến và giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng tour.

"BẢY NGÀY CHẠM VÀO QUẢNG TRỊ" CUỐI MỖI THÁNG

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Đề án tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch từ tháng 11/2026 đến hết năm 2027, gồm 14 kỳ, chủ yếu diễn ra từ ngày 24 – 30 hàng tháng. Mỗi kỳ gắn với một chủ đề, địa bàn trọng tâm, kết nối văn hóa, nghệ thuật, thể thao với tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa.

Khi có trước lịch hoạt động hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn khi xây dựng, chào bán các gói dịch vụ. Chúng tôi hướng đến việc giúp khách có thêm lựa chọn để ở lại lâu hơn, đồng thời khai thác những sản phẩm phù hợp với mùa mưa lạnh.

Khung chương trình mỗi kỳ dành thời gian cho tìm hiểu di sản, khám phá thực địa, ẩm thực, dịch vụ đêm và thưởng thức nghệ thuật. Ngày cuối có nội dung công bố kết quả kích cầu, mở bán gói tour của kỳ tiếp theo. Các hoạt động được xây dựng theo nhóm thế mạnh về biển đảo; lịch sử, ký ức và hòa bình; hang động, đại ngàn; biên mậu và nghỉ dưỡng trị liệu.

Đề án dành một hướng phát triển cho những trải nghiệm thích ứng với mùa mưa lạnh miền Trung, như hoạt động trong nhà, văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng. Những lựa chọn này được kỳ vọng sẽ thu hút khách ngoài mùa du lịch biển, mở thêm cơ hội kết nối dịch vụ giữa các khu vực.

Nhu cầu cấp thiết là tổ chức chuỗi hoạt động thường kỳ nhằm bổ sung trải nghiệm, kết nối các điểm đến. Ảnh: Oxalis Adventure

Để duy trì hoạt động thường xuyên, đề án phân chia kỳ trọng điểm do tỉnh trực tiếp điều hành và kỳ chuyên đề do địa phương, doanh nghiệp chủ trì, nhằm giảm áp lực ngân sách, nguồn lực tổ chức. Nội dung từng kỳ sẽ được cụ thể hóa bằng kế hoạch chi tiết, gắn với quá trình chuẩn bị và tổ chức Năm Du lịch quốc gia – Quảng Trị 2027.

Theo đó, "lịch hẹn" đầu tiên diễn ra từ ngày 24 – 30/11/2026, trọng tâm tại Khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa”. Các hoạt động dự kiến gồm chương trình nghệ thuật khai mạc, bắn pháo hoa tầm cao, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế – Quảng Trị 2026, không gian văn hóa và ẩm thực Hà Nội, tuần phim lưu động, họp báo quốc tế giới thiệu Năm Du lịch quốc gia – Quảng Trị 2027.

Tiếp theo, từ ngày 24 – 30/12/2026, kỳ thứ hai mang chủ đề “Bản giao hưởng Hòa bình và khát vọng”, tập trung tại Phong Nha, Đồng Hới và Đông Hà. Điểm nhấn là concert “Âm nhạc vì hòa bình”, chương trình đếm ngược chào năm mới 2027, bắn pháo hoa tầm thấp cùng các không gian quảng bá du lịch, ẩm thực.

Tháng 1/2027, chương trình “Hương sắc biên cương vùng đất lửa” dự kiến có hội chợ thương mại, không gian ẩm thực và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Lao Bảo. Tháng 2, “Sắc xuân vùng đất lửa” kết hợp hoạt động văn hóa, thể thao chào xuân và giải cờ vua trẻ miền Trung.

"Lịch hẹn" đầu tiên diễn ra từ ngày 24 – 30/11/2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa”. Ảnh: Phong Nha Info

Tháng 3, chủ đề “Miền di sản xanh – Kỳ vĩ, bất tận” hướng đến Phong Nha – Kẻ Bàng với chương trình nghệ thuật, nhạc nước, trình diễn 3D Mapping, hội thảo quốc tế về du lịch hang động, chương trình Tuồng bội Khương Hà phiên bản du lịch, tái hiện Lễ hội đập trống của người Ma Coong và giải chạy Phong Nha Wild Trail 2027…