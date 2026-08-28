Đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” chính thức khai trương, mở ra tuyến kết nối dài khoảng 190 km giữa những điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan của miền Trung...

Đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” chính thức được khai trương sáng 28/8. Ảnh: UBND TP Huế

Sáng 28/8, tại ga Đồng Hới, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và UBND thành phố Huế tổ chức lễ khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”.

HÀNH TRÌNH 190 KM QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN

Đoàn tàu “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” có hành trình dài khoảng 190 km, kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch lớn là Huế và khu vực Phong Nha – Quảng Trị.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, tuyến tàu được kỳ vọng trở thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm, đưa du khách đi qua những vùng đất gắn với lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc của miền Trung.

Trên hành trình, các điểm dừng trở thành cửa ngõ để du khách tiếp cận nhiều điểm đến nổi tiếng như Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Lễ khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế” diễn ra tại ga Đồng Hới. Ảnh: UBND TP Huế

Việc kết nối các điểm đến bằng đường sắt được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi hành trình liên vùng, giúp du khách thuận tiện hơn trong việc khám phá nhiều di sản trong cùng một chuyến đi.

Đoàn tàu gồm 8 toa, được thiết kế với nhiều không gian phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm và khám phá văn hóa địa phương. Trong đó, 5 toa ghế xoay chiều phục vụ hành khách thông thường; toa VIP có 24 chỗ; toa cộng đồng dành cho các hoạt động văn hóa, ẩm thực địa phương và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, toa dịch vụ giải trí đa năng được đưa vào khai thác với nhiều tiện ích như xem phim, ghế massage, thuê áo dài chụp ảnh và may áo veston. Những dịch vụ này góp phần tạo thêm trải nghiệm cho hành khách trong suốt hành trình.

Từ các ga trên hành trình, du khách có thể tiếp cận nhiều điểm đến nổi tiếng như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc và Hiền Lương – Bến Hải. Ảnh: UBND TP Huế

Theo lịch khai thác, đôi tàu HQ1/HQ2 chạy cố định hàng ngày trên tuyến Huế – Thọ Lộc. Tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút, dự kiến đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút. Chiều ngược lại, tàu HQ1 khởi hành từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút và đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút.

Với khung giờ này, du khách có thể kết hợp hành trình đường sắt với các chương trình tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng tại Huế, Quảng Trị và Phong Nha.

NHIỀU ƯU ĐÃI KÍCH CẦU DU LỊCH

Nhân dịp khai trương, ngành đường sắt triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút du khách trải nghiệm sản phẩm mới. Trong tuần lễ khai trương, từ ngày 29/8 đến hết ngày 5/9/2026, hành khách được giảm giá đến 50% đối với tất cả các hạng vé của đôi tàu HQ1/HQ2.

Từ ngày 6/9 đến hết năm 2026, chính sách kích cầu tiếp tục được triển khai với mức giảm 15% cho vé chiều đi và giảm thêm 10% cho hành khách mua vé lượt về. Cùng với đó là các ưu đãi liên quan đến tham quan, lưu trú, ăn uống và tour du lịch tại Quảng Trị và Huế.

Đoàn tàu được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch mới, góp phần tăng sức hút cho hành trình khám phá miền Trung. Ảnh: UBND TP Huế

Việc khai thác đoàn tàu di sản được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lựa chọn di chuyển cho du khách mà còn mở rộng không gian liên kết giữa các địa phương.

Từ một chuyến tàu, chuỗi dịch vụ du lịch có thể được kết nối từ vận tải, lữ hành, lưu trú đến ẩm thực và các sản phẩm trải nghiệm. Qua đó, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và tạo thêm động lực phát triển kinh tế du lịch.

Đặc biệt, việc đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và sản phẩm địa phương vào hành trình được kỳ vọng giúp tuyến đường sắt trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, thay vì chỉ là phương tiện đưa khách từ điểm này đến điểm khác.