Du lịch Tết Nguyên đán: điểm đến nội địa có bị “quay lưng”?

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng thêm hơn 650.000 ghế, tương đương hơn 3.000 chuyến bay trên các chặng bay nội địa Việt Nam trong giai đoạn từ 13/01/2025 đến 12/02/2025 (tức 15 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Đợt tăng chuyến này sẽ nâng tổng số ghế toàn mạng bay nội địa của Vietnam Airlines Group lên hơn 2,15 triệu ghế, tương đương hơn 11.000 chuyến bay. Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay phục vụ nhu cầu về nhà đoàn viên và du xuân dịp Tết như giữa Hà Nội và TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh; giữa TP.HCM và Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh…

Vietnam Airlines Group cũng lên phương án thuê thêm 4 máy bay Airbus A320/A321, trong đó có 2 máy thuê ướt (bao gồm tổ bay) để phục vụ cao điểm Tết. Mỗi máy bay dự kiến khai thác 180 chuyến trong dịp này. Trước đó, từ tháng 9/2024, Vietnam Airlines Group đã mở bán gần 1,5 triệu chỗ toàn mạng bay nội địa cho dịp Tết để phục vụ nhu cầu mua vé sớm của hành khách.

Song song với đó, các doanh nghiệp du lịch đã tung hàng trăm chương trình tour Tết Ất Tỵ phục vụ nhu cầu du xuân của du khách. Theo đó, thị trường du lịch trong nước dịp Tết Âm lịch 2025 chủ yếu là các chương trình tour trung bình và tour ngắn ngày. Các tuyến điểm du lịch miền núi phía Bắc, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng là các điểm đến được du khách quan tâm dịp Tết năm nay.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của BestPrice, nhận định, giá vé máy bay dịp Tết Âm lịch năm 2025 vẫn duy trì ở mức cao, với mức tăng từ 10% đến 15% so với Tết 2024. Giai đoạn cao điểm là từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, khi người dân bắt đầu đi du lịch và quay trở lại. Các chặng bay “hot” khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến các điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận sự tăng giá đáng kể.

Dự báo giá vé máy bay, dịch vụ tăng nhẹ dịp Tết, các đơn vị lữ hành đã chủ động chuẩn bị trước các dải vé, dịch vụ từ đầu tháng 7 để có giá tour, combo tốt nhất cho du khách. “Số lượng sản phẩm du lịch nội địa di chuyển bằng máy bay dịp Tết 2025 dự kiến tăng nhẹ khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp giá vé máy bay vẫn là trở ngại đáng kể. Xu hướng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch tăng cao vì kỳ nghỉ dài của Tết Âm lịch”, ông Tú nói.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá với tình hình hiện tại, du khách vẫn cân nhắc nhiều về chi phí vé máy bay. “Xu hướng hiện nay là khách hàng tìm kiếm các sản phẩm kết hợp ưu đãi trọn gói, săn những gói khuyến mãi từ hãng hoặc các doanh nghiệp du lịch, lên kế hoạch sớm và đặt giữ chỗ trước để được hưởng giá tốt hoặc chuyển hướng sang những địa điểm gần hơn để tiết kiệm chi phí”, ông Bùi Thanh Tú đánh giá.

Trong khi đó, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin Công ty BenThanh Tourist, nhận định lịch nghỉ Tết kéo dài 9 ngày sẽ tác động trực tiếp lên xu hướng lựa chọn tour du lịch. Theo đó, tour du lịch nước ngoài có lịch trình trung hoặc dài ngày được du khách ưa chuộng hơn. Trong đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore và Malaysia tiếp tục là những thị trường thu hút đông đảo du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Tương tự, ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Du lịch Việt, nhận định dịp Tết này các tuyến du lịch nước ngoài vẫn sẽ áp đảo tỉ lệ du khách đi nội địa. Công ty ghi nhận đối với các tuyến tour đường dài như châu Âu, Úc và một số tuyến nước ngoài đang "hot" như Nhật Bản, Hàn Quốc… đã có nhiều nhóm du khách đặt giữ chỗ. Kì nghỉ dài sẽ là điều kiện thuận lợi cho xu hướng này tăng hơn trong thời gian tới.

Dữ liệu phòng vé từ Best Price cho thấy giá vé máy bay cao nhất trong giai đoạn mùng 2 tới mùng 6 Tết (30/1 - 3/2/2025) do đây là thời gian người dân bắt đầu đi chơi. So với Tết Giáp Thìn, giá vé năm nay tăng khoảng 10 -15%. Đơn cử, chặng TP.HCM - Đà Nẵng trong kỳ nghỉ Tết có vé máy bay khứ hồi giá thấp nhất từ 4,8 triệu đồng, đắt nhất tới 7,7 triệu đồng. Giá vé đắt gấp đôi mức phổ biến 1,7 - 3,5 triệu đồng...

Giá vé máy bay tới các điểm du lịch lớn trong nước tăng cao khiến nhiều công ty lữ hành cũng không mặn mà bán sản phẩm nội địa đường hàng không. Hoàng Việt Travel năm nay không bán tour nội địa đường hàng không do nắm bắt tâm lý khách đi trong nước dịp Tết muốn đi gần, tránh di chuyển bằng máy bay do cao điểm, chi phí đắt đỏ. Thay vào đó, Phó giám đốc Lưu Thị Thu nói công ty chỉ tập trung bán sản phẩm đường bộ, hiện lịch đặt trước khoảng 10% nhưng dự kiến lấp đầy trước Tết 20 ngày do giá dễ tiếp cận.

Tổng Giám đốc Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường thông tin giá vé khứ hồi bay nội địa của các hãng hàng không trên một số đường bay trong dịp Tết bằng, thậm chí cao hơn giá tour du lịch trọn gói đến Thái Lan, Campuchia cùng thời điểm khiến du khách chuyển hướng chọn du lịch nước ngoài thay vì tour nội địa.

“Hiện, tour 5 ngày 4 đêm khởi hành từ TP.HCM đi Đài Loan vào mùng 1, mùng 2 và mùng 8 Tết được bán với giá 12 triệu đồng mỗi khách. Trong khi đó, một tour TP.HCM đi Quy Nhơn và Phú Yên cùng thời điểm có giá khoảng 9,5 triệu đồng nên nhiều du khách đã chọn đi nước ngoài”, ông Cường dẫn chứng.

Giá vé máy bay cao là một trong những nguyên nhân khiến du khách chuyển hướng du lịch nước ngoài.

Tương tự, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy cho biết, thị trường du lịch nước ngoài dịp Tết được nhiều du khách quan tâm hơn hẳn cùng kỳ năm ngoái. "Giá vé máy bay cao là một trong những nguyên nhân khiến du khách chuyển hướng du lịch nước ngoài dịp lễ Tết thay vì du lịch nội địa. Điều này có tác động không tốt với du lịch nội địa”, ông Bẩy nói.

Để giải bài toán giá vé máy bay, qua đó thu hút du khách đặt tour nội địa trong các kỳ nghỉ lễ, dưới góc độ chuyên gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, ngành hàng không và du lịch nên tính chuyện hợp tác lâu dài với nhau từ đó tránh tình trạng tăng giá vận chuyển dịp cao điểm. Để làm được điều này cần có sự tham gia của Chính phủ với tư cách điều phối giá vé làm sao không quá thấp so với giá sàn hoặc có thể bù lỗ.