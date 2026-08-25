TP.HCM: Du lịch bùng nổ sức mua những tháng cuối năm

Trong 8 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đón 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5% so với cùng kỳ và đạt 70,6% kế hoạch năm.Tổng thu du lịch đạt gần 260.000 tỷ đồng, tăng 48,8% và hoàn thành 78,7% kế hoạch năm 2026...

Ảnh minh họa: ITE HCMC

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM mới đây, bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh), cho biết tính riêng trong tháng 8, thành phố đón 635.000 lượt khách quốc tế, 3,82 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu du lịch khoảng 22.230 tỷ đồng. Cùng với đó, khách du lịch nội địa trong 8 tháng đạt 35,5 triệu lượt, tương đương 71% kế hoạch năm.

Những con số nêu trên cho thấy sức hút của TP.HCM đang được duy trì trong bối cảnh thị trường du lịch quốc tế ngày càng cạnh tranh. Trong đó, tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách cho thấy dư địa để thành phố tiếp tục chú trọng nâng chất lượng sản phẩm, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Thị trường dự kiến tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm khi sắp tới đây Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, hội chợ dự kiến quy tụ hơn 260 người mua quốc tế, hơn 500 đơn vị và thương hiệu, cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương. Quy mô này không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận trực tiếp các thị trường, mà còn mở rộng khả năng hình thành những sản phẩm và dòng khách mới.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 29/8. Ảnh: ITE HCMC

Sự kiện này có sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp du lịch và lữ hành quốc tế lớn như TUI Group, DERTOUR, Flight Centre Travel Group, Trip.com, Goway, Thomas Cook, Ignite Travel Group, Remote Lands và Uniworld TTC. Cùng với đó là các doanh nghiệp chuyên về du lịch MICE, hội nghị, sự kiện và những tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Việc ITE HCMC diễn ra ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 cũng tạo thêm một nhịp kích cầu cho thị trường. Dòng khách công vụ, MICE và quốc tế từ hội chợ và du khách nội địa nghỉ lễ có thể lan tỏa sức mua sang khách sạn, nhà hàng, vận tải, bán lẻ và các dịch vụ giải trí.

Tính đến nay, các chủ nhà hàng, khách sạn dọc sông Sài Gòn cho biết công suất đặt chỗ đã đạt 70% - 80% do nhu cầu khách thuê phòng để xem pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9 tăng mạnh. Trong dịp này, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi sẽtổ chức chuỗi giao lưu văn hóa Cồng chiêng và Ẩm thực K’Ho đến từ Lang Biang, Lâm Đồng từ ngày 29/8 đến 2/9.

Sau ITE HCMC 2026, thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao để tạo động lực cho những tháng cuối năm. Trong đó, Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 12/12 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh City Fest”. Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 9 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/12, thu hút khoảng 20.000 - 23.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

TP.HCM đang tích cực hình thành thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch. Ảnh: LOALOA Show

Cùng với đó, Sở Du lịch tích cực phối hợp với Sở Công Thương đẩy mạnh liên kết du lịch - thương mại trong đợt Khuyến mãi tập trung (Shopping Season) để kích thích chi tiêu của du khách. TP.HCM cũng đang đa dạng hóa sản phẩm nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú. Điển hình, "Hộ chiếu di sản" mới ra mắt bước đầu liên kết Bảo tàng Phở, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng TP.HCM.

Theo ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thành phố đang chú trọng đổi mới hoạt động bảo tàng, ứng dụng công nghệ; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, bảo tàng và đơn vị lữ hành để hình thành thêm sản phẩm văn hóa, du lịch.

Bên cạnh đó, ESG đang được áp dụng cụ thể hơn trong hoạt động du lịch, lưu trú. Tại lớp học chuyên đề "Thực hành tiêu chuẩn xanh và ESG trong quản lý" do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức, ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết ESG không nên được xem đơn thuần là một bộ tiêu chí để doanh nghiệp đạt chứng nhận. Khi thực hiện hiệu quả, ESG không chỉ giúp giảm tác động đến môi trường mà còn có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng chất lượng dịch vụ và tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài.

ESG đang được TP.HCM áp dụng cụ thể hơn trong hoạt động du lịch, lưu trú. Ảnh: Novotel Saigon Centre

Ông Thái Phước Vũ, Tổng quản lý Novotel Saigon Centre, cho biết để đạt được chứng nhận quốc tế Green Key mới đây, khách sạn đã thay thẻ phòng bằng nhựa bằng thẻ gỗ, loại bỏ chai nhựa dùng một lần và chuyển sang sử dụng chai thủy tinh. Đáng chú ý, thức ăn thừa trong khu bếp được xử lý bằng ruồi lính đen (BSF). Sinh khối sau quá trình xử lý trở thành nguồn thức ăn cho các trang trại nuôi gà thả vườn; trứng gà từ các trang trại sau đó được cung cấp trở lại cho nhà hàng khách sạn...

Ở cấp độ điểm đến, Cần Giờ trở thành một trong những không gian quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch xanh của TP.HCM. Vietravel đang mở rộng các sản phẩm du lịch theo tiêu chuẩn ESG, trong khi Vietluxtour tập trung phát triển các chương trình du lịch MICE không rác thải nhựa kết hợp hoạt động xã hội tại Cần Giờ, Củ Chi. Đây được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhóm khách hàng doanh nghiệp quốc tế.

Về phía cơ quan quản lý, thành phố đang phát triển thêm các sản phẩm du lịch đường thủy, du lịch cộng đồng, nông thôn, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm gắn với di sản. Những hướng đi này góp phần đưa cảnh quan, văn hóa và giá trị địa phương vào chuỗi sản phẩm du lịch, đồng thời tạo thêm cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Cần Giờ trở thành một trong những không gian quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch xanh của TP.HCM. Ảnh: Du lịch Cần Giờ

Đặc biệt, sau thành công tại các tuyến, điểm du lịch trung tâm, TP.HCM sẽ triển khai lực lượng "Trật tự viên du lịch" với thành phần chủ yếu là lực lượng Thanh niên xung phong tại các khu vực, điểm du lịch địa phương như Vũng Tàu, Tam Thắng, Long Hải, Hồ Tràm và Côn Đảo nhằm hỗ trợ du khách và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương nêu trên và giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Công an Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, xác định cụ thể các vị trí, tuyến, điểm du lịch trọng điểm cần bố trí lực lượng Trật tự viên du lịch. Việc mở rộng mô hình xuất phát từ hiệu quả thực tế tại khu vực trung tâm TP.HCM. Mô hình được đánh giá đã góp phần hạn chế tình trạng chèo kéo, tăng giá, trộm cắp, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.