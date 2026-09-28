Du lịch TP.HCM đưa nguồn lực văn hóa vào chiều sâu phát triển

Khi được kết nối bài bản, văn hóa và nghệ thuật không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và quảng bá hình ảnh TPHCM ra thế giới...

Ảnh minh họa: Bộ VHTTDL

Phường Tân Định, TP.HCM được tạp chí du lịch uy tín Time Out xếp thứ 12 trong Top 40 khu phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, nhờ vào nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử thú vị. Theo tạp chí Anh, những cửa hàng, quán ăn, ngôi nhà và công trình lâu năm vẫn tồn tại bên cạnh công trình mới của nhịp sống hiện đại, tạo nên một Tân Định không quá ồn ào dù ở trung tâm thành phố.

Time Out gợi ý du khách ghé chợ vào buổi sáng cuối tuần, khi các gian hàng, quán ăn hoạt động mua bán nhộn nhịp, giúp cảm nhận rõ hơn không khí của khu phố. Sau đó, du khách có thể tìm đến tiệm bánh xèo trên đường Đinh Công Tráng. Tiếp theo, bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu về những con người và hoạt động gắn với thời kỳ đặc biệt trong lịch sử thành phố...

Tương tự, ngày 2/10 tới đây, Dinh Độc Lập sẽ là chặng dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á của NEWORLD Tour. Tâm điểm của NEWORLD Ho Chi Minh là ARGY, nghệ sĩ và nhà sản xuất người Hy Lạp. Từ bản hit "Tataki" đến hai đĩa vàng "Aria" và "Sierra", âm nhạc của ARGY đã giúp anh sở hữu hơn 4.5 triệu người nghe hằng tháng trên Spotify và hơn 340 triệu lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu trong sự nghiệp.

Phường Tân Định, TP.HCM được tạp chí du lịch uy tín Time Out xếp thứ 12 trong Top 40 khu phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Maison Offfice

Tại TP.HCM, chương trình tiếp tục được đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của NEWORLD với quy mô dự kiến 4.000 người tham dự. Dinh Độc Lập mang trong mình giá trị lịch sử và kiến trúc đặc biệt, tạo nên phông nền độc đáo cho lần đầu tiên công nghệ 3D mapping được đưa vào chuỗi show NEWORLD trên toàn thế giới. Đây cũng là hướng tiếp cận đang ngày càng được ưa chuộng, khi các chương trình âm nhạc bắt đầu tìm đến những địa điểm có giá trị di sản nhằm tạo ra trải nghiệm độc bản gắn liền với từng thành phố.

Tại buổi làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế mới đây, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nêu, từ thực tiễn của một đô thị lớn, TP.HCM nhận thấy công nghiệp văn hóa đã và đang chuyển từ lĩnh vực giàu tiềm năng thành một khu vực kinh tế có khả năng tạo tăng trưởng, việc làm, thị trường và sức cạnh tranh mới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP, tốc độ tăng trưởng 12%/năm, hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia các lĩnh vực về: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo. Thành phố cũng tập trung 6 lĩnh vực ưu tiên, trong đó, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa là nhóm tạo thương hiệu và sức lan tỏa; quảng cáo, thiết kế sáng tạo, xuất bản là nhóm có khả năng tăng trưởng nhanh và xuất khẩu.

Dinh Độc Lập sẽ là chặng dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á của NEWORLD Tour. Ảnh: BTC

Về các dự án dẫn dắt thị trường, theo ông Trần Thế Thuận, thành phố rà soát, bố trí quỹ đất xây dựng phương án khai thác tại 3 khu vực trọng điểm: Khu Liên hợp Văn hóa, Thể thao xã Bàu Bàng theo hướng tổ hợp điện ảnh - văn hóa - giải trí; Công viên Văn hóa - Lịch sử các dân tộc theo hướng tổ hợp văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm; khu vực Gò Ông Sầm, phường Phước Thắng (khoảng 350 ha) hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với lợi thế cảnh quan sông, biển, phục vụ concert, liveshow tầm quốc gia và quốc tế.

Thành phố ưu tiên triển khai 3 dự án có khả năng tạo lập thị trường, dẫn dắt hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, gồm: phát triển hệ sinh thái biểu diễn xiếc và giải trí, lấy Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân, từng bước xây dựng các chương trình biểu diễn có thương hiệu riêng; Xây dựng “Lễ hội Ánh sáng TP.HCM”; Xây dựng “TP.HCM - Trung tâm Âm nhạc và Sự kiện quốc tế” hướng đến quy mô quốc tế, hình thành chuỗi sự kiện, âm nhạc và dịch vụ công nghiệp giải trí.

Để đạt được các mục tiêu trên, ông Trần Thế Thuận nêu, trong năm 2026, thành phố tập trung cụ thể hóa điều 26 của Luật Phát triển đô thị về phát triển văn hóa, xuất phát trực tiếp từ những khó khăn, điểm nghẽn cụ thể của doanh nghiệp, nghệ sĩ và thị trường. Cùng với đó, sẽ đổi mới cơ chế tài chính, thành lập Quỹ Văn hóa, nghệ thuật theo mô hình đầu tư mạo hiểm, tài trợ và góp vốn mồi cho các dự án sáng tạo.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP. Ảnh: Bộ VHTTDL

Một giải pháp nữa, theo ông Thuận, sẽ phát triển các sản phẩm và không gian công nghiệp văn hóa có khả năng tạo thương hiệu cho thành phố. Xây dựng “Công viên Điện ảnh” kết hợp không gian chiếu phim ngoài trời với các hoạt động, sự kiện điện ảnh. Tập trung định vị các thương hiệu lễ hội đặc trưng, tổ chức thường niên, có khả năng thu hút khách du lịch, nghệ sĩ, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Trong khi đó, tại hội thảo “Phát triển công nghiệp văn hóa và điện ảnh gắn với du lịch và bảo tồn di sản - Cơ hội phát triển của TP.HCM - Thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO” vừa qua, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh Sở sẽ tiếp tục những ký kết, hợp tác cụ thể hơn nữa để phát triển di sản văn hóa thông qua các tác phẩm nghệ thuật.

Bà Thúy cho biết với vai trò là một trong hai thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, danh hiệu này không chỉ vinh dự mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng sáng tạo, các cơ quan quản lý, những người làm nghệ thuật tại TP.HCM.

Thành phố cam kết phát triển hệ thống không gian văn hóa công cộng dọc hai bờ sông Sài Gòn và mở rộng kết nối vùng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, lấy người dân làm trung tâm. Thành phố cũng sẽ đưa điện ảnh và các loại hình nghệ thuật truyền thống vào trường học từ năm học 2026 - 2027, đồng thời tháo gỡ về mặt thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đoàn phim trong và ngoài nước.

Hệ sinh thái biểu diễn xiếc và giải trí, lấy Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân. Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM

Về phía UNESCO, bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, cho biết trong tiểu mạng lưới các thành phố điện ảnh hiện nay, TP.HCM là thành viên mới nhưng không nhỏ. UNESCO nhận thấy tiềm lực của thành phố hoàn toàn có thể sánh bước những thành viên đã đi trước.

Do đó, thành phố cần có hệ thống phim trường được xây dựng bài bản đồng thời có những chính sách thúc đẩy hợp tác công tư, tận dụng được những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, xã hội, văn hóa vào phát triển du lịch, kinh tế.