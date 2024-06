Đường dây cho vay qua app, lãi suất 2.190%/năm, thu lời hơn 732 tỷ đồng

Trong vụ án này, Li được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Do Li không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã và phối hợp với Cục C01- Bộ Công an làm thủ tục truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.