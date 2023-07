Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên tới 180%/năm

Ngày 24/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an và Công an thành phố Hạ Long triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.

Nhóm đối tương này do Ngô Văn Tùng, sinh năm 1995, trú tại tổ 25, khu 2B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long cầm đầu. Cùng tham gia còn có Phạm Thành Đạt, sinh năm 1993, trú tại tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1999, trú tại tổ 10, khu 7, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, (tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm).

Đối tượng Tùng. Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh.

Qua đấu tranh Ngô Văn Tùng khai nhận có thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay. Đối tượng này thuê Nguyễn Văn Trung với tiền công 3,5 triệu 1 tháng và giao cho đảm nhận một tài khoản chứa thông tin khách vay, tiền lãi phải đóng hàng tháng để Trung căn cứ thu tiền. Ngoài ra Tùng còn chung với Đạt một cửa hàng mang tên Tùng Đạt. Lãi lãi suất của cửa hàng này do Đạt trực tiếp quản lý và hàng tháng chia lợi nhuận cho Tùng theo tỉ lệ 50%.

Theo như lời khai của Tùng, với những người có tài sản thế chấp khi vay tiền sẽ chịu mức lãi là 3 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, còn những người không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2 nghìn trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.

Căn cứ tài liệu thu thập Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho vay với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng và tiền lãi thu được gần 5 tỷ đồng.



Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung đấu tranh mạnh với những ổ nhóm hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn và đã đạt được những kết quả nhất định. Việc cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột với những người vay tiền mà còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều nguy cơ của các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Để đấu tranh có hiệu quả, giải quyết tình hình hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới thì cần có phối hợp, cộng tác, giúp đỡ của người dân, nhất là những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng tín dụng đen trong việc tố giác tội phạm để làm căn cứ xử lý.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đề nghị quần chúng nhân dân trên địa bàn nếu đã từng tham gia vay lãi nặng từ nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hạ Long để cung cấp thông tin, tài liệu nhằm xử lý triệt để về toàn bộ quá trình cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng.