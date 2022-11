DXG sắp tăng vốn điều lệ lên hơn 6.117 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - Đất Xanh Group (mã DXG-HOSE) được thay đổi niêm yết.

Theo đó, DXG niêm yết thêm 2.502.126 cổ phiếu do công ty niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ 6.092,78 tỷ đồng lên 6.117,8 tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là ngày mai 29/11/2022.

Cùng ngày, HĐQT Đất Xanh cũng công bố nghị quyết về việc ngừng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 do Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện phương án.

Theo đó, các nội dung cần xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bổ sung vào nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Việc ngừng tổ chức ĐHĐCĐ không làm gián đoạn cũng như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sản xuất của công ty.

Theo tài liệu công bố trước đó, HĐQT công ty có tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu. DXG cho biết, thực hiện mục tiêu chiến lược 10 năm của Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2030, phát triển đa ngành với 5 lĩnh vực chính: phát triển bất động sản khu đô thị, dịch vụ bất động sản, xây dựng,

tài chính – đầu tư và công nghệ, trong đó phát triển Bất động sản và dịch vụ Bất động sản là các mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Trong khi mảng dịch vụ Bất động sản của Tập đoàn hiện đã khẳng định được vị thế với thương hiệu Datxanh Services thì mảng Phát triển Bất động sản hiện vẫn chưa được định vị thương hiệu rõ nét. Vì vậy, với mục tiêu nâng tầm thương hiệu, thay đổi để sẵn sàng cho những chặng đường sắp tới và phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai. Do đó, HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tiến hành thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của mảng Phát triển Bất động sản của Tập đoàn.

Mới đây, HĐQT DXG đã phê duyệt chủ trương cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An phát triển dự án tại Bình Dương có quy mô dự kiến 86.834,2m2 tại phương An Bình, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích sàn xây dựng là 410.000 m2 bao gồm 11 toà, cao tối đa 30 tầng có tổng sản phẩm dự kiến đạt 3.400 căn hộ.