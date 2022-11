Găm hàng, thị trường tiếp tục thăng hoa, vốn ngoại mua ròng hơn 1.500 tỷ

Thanh khoản sụt mạnh trong phiên hôm nay nhưng cổ phiếu tiếp tục tăng giá cao hơn đồng nghĩa với người bán đã găm hàng. Khối ngoại không ngần ngại đua giá, giải ngân được hơn 2.900 tỷ đồng ở HoSE và mức ròng đạt gần 1.502 tỷ đồng, tiếp tục nối dài chuỗi ngày mua ròng ngàn tỷ.

Thị trường có chững lại một chút đầu phiên chiều, như để chờ lượng hàng ngắn hạn muốn chốt lời. Tuy nhiên thanh khoản quá ít phát tín hiệu người cầm cổ không muốn bán. Trong khi đó bên mua có vẻ sốt ruột hơn buổi sáng, khiến cầu giá cao tăng nhanh và đẩy giá cổ phiếu lên.

VN-Index kết phiên tăng 2,8% tương đương 26,36 điểm so với tham chiếu. Như vậy tính riêng chiều nay, chỉ số tăng thêm khoảng 0,81% nữa. Độ rộng cuối phiên cũng tốt hơn buổi sáng với 397 mã tăng/73 mã giảm, số kịch trần tăng từ 50 mã buổi sáng lên 76 mã lúc chốt phiên.

Hiện tượng găm hàng khiến ngay cả nhiều cổ phiếu bất động sản buổi sáng còn giảm thì chiều cũng đảo sang tăng. Riêng NVL vẫn tiếp tục dư bán sàn 47,8 triệu và mất thanh khoản. PDR dư bán sàn 95,09 triệu cổ. Ngoài ra thêm HPX dư bán sàn gần 26,12 triệu cổ. NBB và EIB vẫn đóng cửa mức sàn, nhưng vẫn có khả năng thanh khoản do được chặn mua sàn khối lượng đủ nhiều.

VN30-Index chốt phiên tăng 3,27% với 23 mã tăng/4 mã giảm, trong đó 4 mã kịch trần là VIC, VRE, HPG, GVR và 2 mã giảm sàn là NVL, PDR. So với giá cuối phiên sáng, có 17/30 mã tăng cao hơn và 8/30 mã tụt xuống. Chỉ số riêng chiều nay tăng thêm khoảng 1,04% dù là ngày đáo hạn phái sinh.

Thị trường tiếp tục tăng mạnh nhờ yếu tố giảm bán.

Cổ phiếu gây bất ngờ trong nhóm blue-chips là BID khi xuất hiện một đợt bán khá mạnh ngay bước vào phiên chiều. BID chốt buổi sáng tăng 1,96% nhưng lực bán có phần nhỉnh hơn ép được giá xuống. BID thanh khoản không cao, chiều nay chỉ giao dịch gần 29,7 tỷ đồng, nhưng kết phiên lại thành giảm 0,14%. Đợt ATC chỉ giao dịch 64.500 cổ giá cũng đỏ, cho thấy lực cầu ở mã này kém.

Bù lại, số tăng thì nhiều mã xuất sắc. Loạt mã bật thêm trên 2% so với buổi sáng phải kể tới VRE, KDH, SSI và VHM. VIC vốn đã lăm le kịch trần từ sáng, chiều nay cũng chỉ mất chừng 30 phút để vượt qua 2 bước giá cuối cùng. VHM khó hơn, nỗ lực đến tận 2h15 mới gần tới giá trần và chốt phiên vẫn thấp hơn 2 bước. Dù vậy so với buổi sáng VHM đã tăng cao thêm 3,56% và đóng cửa tăng 6,79%, góp sức đáng kể vào việc kéo chỉ số. MSN cũng cực kỳ mạnh, tăng thêm 6,47% so với phiên sáng và đóng cửa tăng chung cuộc 6,71%. VCB và HPG cũng lọt vào Top 5 mã trụ mạnh nhất, nhưng hầu hết mức tăng đã có từ sáng và chiều nay không tiến triển thêm bao nhiêu.

Giao dịch chiều nay khá đuối về dòng tiền, HoSE chỉ khớp thành công 4.612 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với buổi sáng. Tuy vậy với mặt bằng giá cao hơn, nhiều mã kịch trần hơn, thanh khoản không tăng được do yếu tố tiết cung khá rõ.

Đặc biệt khối ngoại giải ngân tiếp tới gần 1.769 tỷ đồng nữa trên HoSE phiên chiều, tức là chiếm hơn 38% giao dịch. Đây là lực cầu rất tốt và mua giá cao dữ dội, bất chấp nhà đầu tư trong nước có thể thận trọng trước khối lượng 1,2 tỷ cổ phiếu về tài khoản chiều mai. Mức mua ròng cả phiên ở HoSE đạt 1.501,6 tỷ đồng. STB được mua ròng 300,9 tỷ, VIC +203,2 tỷ, KDH +153,6 tỷ, CTG +127,8 tỷ, VHM +112,1 tỷ, SSI +107,1 tỷ, MSN +91,1 tỷ, HPG +85,2 tỷ... Cổ phiếu duy nhất bị bán đáng nói là MBB -61,4 tỷ.

Như vậy khối ngoại đã duy trì đà mua ròng với cổ phiếu HoSE sang phiên thứ 11 liên tiếp, trong đo có 4 phiên mức mua ròng vượt mốc ngàn tỷ đồng. Nếu thị trường thật sự tạo đáy, đây sẽ là đợt bắt đáy cực kỳ chính xác của dòng vốn này.