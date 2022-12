Giá hồi phục, Đại học Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA

CTCP Đại học Tân Tạo thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE).

Theo đó, CTCP Đại học Tân Tạo vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA với mục đích tăng sở hữu. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại ITA từ 13,54% lên 14,61%.



Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 20/12/2022 – 12/1/2023.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, thị giá ITA dừng ở mức 4.540 đồng/cổ phiếu, tăng 75% từ giữa tháng 11. Tuy nhiên mức giá này vẫn chỉ bằng 1/4 so với đỉnh đạt được hồi đầu tháng 1 năm nay (chốt phiên ngày 7/1) thị giá ITA đạt 18.550 đồng/cổ phiếu và tạm tính tại mức thị giá này, số tiền Đại học Tân Tạo phải chi cho thương vụ trên vào khoảng 45 tỷ đồng.

Mới đây, ITA đã có công văn báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo quý 4/2022. ITA cho biết, công ty đã báo cáo và khắc phục hoàn toàn tình trạng chứng khoán bị cảnh cáo trong quý 3 theo công văn 316/CV-ITACO-22 ngày 19/9. Trong quý 4, công ty không phát sinh lỗi vi phạm và không cần phải khắc phục.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài việc đã khắc phục hết những nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào cảnh báo, ITA đã thực hiện đúng những quy định về công bố thông tin và thực hiện đầy đủ những thông tin yêu cầu của HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vì thế, ITA đề nghị HoSE xem xét để đưa công ty ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Trước đó, cổ phiếu ITA bị HoSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9 vì vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, doanh thu thuần quý 3/2022 của ITA đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 76% so với cùng kỳ đạt 24 tỷ đồng. ITA cho biết lợi nhuận giảm là do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng giảm nên doanh thu giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 456,95 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 153,34 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, ITA dự kiến doanh thu đạt 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 82,1% kế hoạch lợi nhuận năm.