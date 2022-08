ITA phải giải trình việc điều chỉnh lại BCTC quý 2/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm CBTT theo yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE).

HOSE cho biết, ngày 10/08/2022, HOSE đã gửi công văn số 1381/SGDHCM-NY yêu cầu ITA giải trình về việc điều chỉnh Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và làm rõ các nội dung liên quan đến BCTC hợp nhất quý 2.



Đáng chú ý, văn bản giải trình cần thực hiện và công bố trong vòng 24h kể từ khi nhận được công văn của HOSE

Tiếp theo ngày 16/08/2022, HOSE đã gửi công văn số 1405/SGDHCM-NY đề nghị công ty thực hiện giải trình theo yêu cầu tại công văn số 1381/SGDHCM-NY.

Tuy nhiên đến nay, HOSE vẫn chưa nhận được văn bản giải trình của công ty. Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty đã chậm công bố thông tin theo yêu cầu của HOSE.

Do đó, HOSE nhắc nhở và tiếp tục đề nghị Công ty thực hiện công bố theo yêu cầu tại công văn 1381/SGDHCM-NY để cung cấp đầy đủ thông tin đến cồ đông và đảm bảo thông tin minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Được biết, ITA đính chính lại số tiền đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến ( Maya Dangelas) trong BCTC quý 2/2022 đã công bố ngày 29/7 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai.

Cụ thể: sau đính chính, Tân Tạo chỉ cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT tạm ứng với số tiền 633 tỷ đồng, thấp hơn 1.304 tỷ đồng công bố trước đó là 1.937 tỷ đồng.

BCTC quý 2/2022 (công bố trước)

BCTC quý 2/2022, ITA vừa công bố lại.

Đây là số tiền ITA tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến được cho là nhằm tham gia dự án tại Mỹ (dự án tham gia đầu tư khu công nghệ cao và Dược phẩm). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiến độ dự án đã chậm lại. Mục tiêu của liên doanh là niêm yết trên thị trường chứng khoán New York trong vòng 2-3 năm tới. Khu công nghệ cao nằm tại vị trí đắc địa kế cận sân bay và có nhiều lợi thế...





Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2022, ITA ghi nhận doanh thu đạt 309,65 tỷ đồng, tăng 114,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 117,58 tỷ đồng, tăng 5,46 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 373,19 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 133,98 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo ITA, lợi nhuận tăng là do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng nên doanh thu tăng so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 71,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8, cổ phiếu ITA giảm 0,49% về 8.050 đồng/cổ phiếu và giảm gần 53% trong 6 tháng qua.