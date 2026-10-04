Giá mua, bán vàng nhẫn bật tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng trong tuần
MMai Nhi
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Chốt tuần 28-3/10, mức tăng giá vàng miếng SJC phổ biến là 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, diễn biến vàng nhẫn “4 số 9” không đồng đều giữa các doanh nghiệp, mức tăng mạnh nhất lên tới 1,5 triệu đồng/lượng…
Giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp
tục điều chỉnh giảm trong phiên cuối tuần (3/10) với biên độ rộng sau khi hạ
200 nghìn đồng/lượng trong phiên 2/10.
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường,
Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng tại ngưỡng 140,5 triệu đồng/lượng và giá bán
là 143,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên.
So với giá chốt phiên 2/10, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 600 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên, các doanh nghiệp khác như
DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt được neo giá giao dịch
vàng miếng SJC tại ngưỡng 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm
600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên 2/10.
Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng đặt giá bán
vàng miếng chốt phiên tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua niêm
yết lần lượt tại 139,5 triệu và 140,3 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 2/10, giá bán vàng
miếng tại cả hai doanh nghiệp trên đều giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong
khi đó, giá mua giảm 400 nghìn đồng/lượng ở Bảo Tín Minh Châu và giảm 500 nghìn
đồng/lượng ở Phú Quý.
Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi trải qua 2 nhịp
giảm liên tiếp ngay đầu phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng duy trì
ổn định tại ngưỡng 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ
nguyên trong suốt phiên, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt
phiên 2/10.
Sau nhịp giảm mạnh trong tuần trước, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng trở lại trong tuần từ 28/9 – 3/10. Tính chung cả tuần, giá mua và bán cùng tăng 1,1 triệu đồng/lượng, lên tương ứng 140,5 triệu đồng và 143,5 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, mức phục hồi này vẫn khá hạn chế nếu so với mức giảm 2,2 triệu đồng/lượng ghi nhận trong tuần 21 – 26/9. Thị trường tiếp tục duy trì ở vùng giá thấp hơn so với nửa cuối tháng 9, cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự rõ nét.
Tại Ngọc Thẩm, thiệu này đặt giá mua, bán
vàng miếng SJC ở ngưỡng 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn
đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán. Đây vẫn là doanh nghiệp niêm yết
giá vàng miếng thấp nhất trên thị trường.
Triển
vọng lãi suất của Mỹ tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư trong tuần
qua. Dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, với số việc làm mới
trong khu vực phi nông nghiệp chỉ đạt 29.000, so với dự báo 90.000. Tỷ lệ thất
nghiệp tăng lên 4,2%, phản ánh những dấu hiệu suy yếu rõ hơn của thị trường lao
động.
Các dữ liệu này làm thay đổi đáng kể kỳ vọng của nhà đầu
tư về bước đi tiếp theo của Fed. Khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất
trong cuộc họp tháng 10 giảm xuống, trong khi kịch bản giữ nguyên lãi suất được
đánh giá cao hơn. Theo Công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất đã
giảm từ khoảng 70% vào đầu tuần xuống còn 14% sau khi báo cáo việc làm được
công bố.
Bên cạnh thị trường lao động, các số liệu lạm phát thấp
hơn dự kiến cùng quan điểm của một số quan chức Fed về việc chưa cần tiếp tục
thắt chặt chính sách tiền tệ cũng góp phần củng cố kỳ vọng này. Triển vọng lãi
suất ít có khả năng tăng thêm đã tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý, giúp giá vàng
thế giới có thời điểm tăng hơn 1% trong tuần.
Trên thị trường
vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giảm diễn ra đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh.
Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh nhẹ hơn so với trên thị trường vàng miếng, dao động
từ 400 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng.
Nếu xét trên cả tuần, giá vàng nhẫn lại có sự phân hóa giữa các thương hiệu. Trong khi một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua và bán, một số đơn vị vẫn giảm hoặc giữ nguyên mức niêm yết, cho thấy mức độ điều chỉnh tại phân khúc này không hoàn toàn đồng nhất với xu hướng của vàng miếng SJC.
DOJI là doanh nghiệp duy nhất giảm giá vàng nhẫn tròn 9999 trong tuần qua. Đóng
cửa phiên 3/10, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
tại ngưỡng 139,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với
giá chốt phiên 2/10. Chung tuần, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này giảm
200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Trong khi đó, xét trên cả tuần, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín
Mạnh Hải cùng nằm trong xu thế đi ngang trong tuần. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại
Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 400
nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 2/10.
Cả hai thương
hiệu này cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 139,5 triệu – 143,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định trong suốt phiên cuối tuần.
Trong khi đó, bám
sát theo diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, các doanh nghiệp
còn lại như SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý vẫn điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn. Tính chung cả tuần, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC và PNJ đồng loạt tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên,
giá vàng nhẫn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết ở ngưỡng 140 triệu
– 143 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt
phiên, giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Tại PNJ, doanh nghiệp này
neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên tại ngưỡng 140,5 triệu – 143,5
triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 2/10, giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý,
giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo tại ngưỡng 140,3 triệu – 143,3 triệu
đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên đầu tuần, giá vàng nhẫn tròn 9999
tại doanh nghiệp này tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Ngọc Thẩm là đơn
vị điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mạnh nhất trong tuần qua nhưng
vẫn neo giá giao dịch ở ngưỡng thấp.
Doanh nghiệp này
niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên tại mức 133 triệu đồng/lượng và
giá bán là 135,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm
500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 2/10 nhưng bật tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng
so với phiên đầu tuần.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên cuối tuần
(2/10), hợp đồng giá
vàng giao ngay sụt 0,9% so với giá chốt phiên 1/10, lùi xuống mốc 4.140,2
USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 11,53
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu,
khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 11,03 triệu – 11,53 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 4,53 triệu đồng/lượng.
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