Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt gần 10 triệu đồng/lượng sau một tháng

Trong phiên 30/9, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,1 triệu – 144,1 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đầu tháng (148,4 triệu đồng/lượng), người mua thiệt tới 7,3 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 7,2 triệu – 9,7 triệu đồng/lượng…

Bên mua vàng nhẫn thiệt gần 10 triệu đồng/lượng sau một tháng. (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)

Sau nhịp hồi phục khi chốt phiên hôm qua (29/9), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh đồng loạt ghi nhận từ 2-3 nhịp tăng liên tiếp trong phiên hôm nay (30/9)

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, giá vàng miếng tại đơn vị này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 141,1 triệu đồng/lượng và giá bán là 144,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/9, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này bật tăng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong tháng 9/2026, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm phổ biến 4,3 triệu đồng/lượng đồng/lượng. Tuy nhiên, xét trên mặt sinh lời, người mua vàng miếng SJC thiệt tới 7,3 triệu đồng/lượng trong tháng 9. Riêng tại Mi Hồng, nếu bán vàng miếng vào thời điểm hiện tại, người mua chỉ mất 2,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 14 giờ 30 phút, các doanh nghiệp khác như DOJI và PNJ cũng đồng loạt được niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 141,1 triệu – 144,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 29/9.

Tại Phú Quý, thương hiệu này cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua là 140,8 triệu đồng lượng. So với giá chốt phiên 29/9, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 1,3 triệu đồng/lượng và 1,6 triệu đồng/lượng.

Với 3 nhịp tăng liên tiếp, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 14 giờ 30 phút, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng tại 142,5 triệu – 144 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm là ba đơn vị neo giá bán vàng miếng SJC thấp nhất trên thị trường trong phiên hôm nay. Cả ba doanh nghiệp này đều đặt giá bán tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá mua niêm yết lần lượt ở ngưỡng 139,5 triệu; 140,5 triệu và 140 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/9, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều còn tại Ngọc Thẩm tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 29/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Tại phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến tăng cũng diễn ra đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh lớn. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh tăng thấp hơn so với vàng miếng SJC, dao động phổ biến từ 1 triệu – 1,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, so với đầu tháng giá mua, bán giảm từ 1,5 triệu đến 5,7 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. So với giá bán thời điểm đầu tháng 9, người mua chịu thiệt từ 7,2 triệu lên tới 9,7 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, người mua chỉ mất 5 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn nhẹ nhất nhưng vẫn neo giá mua, bán cạnh tranh nhất trên thị trường.

Tính đến 14 giờ 30 phút, thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 134,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 138 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 29/9.

Tại DOJI và Phú Quý, cả hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 143,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết lần lượt ở ngưỡng 139,8 triệu đồng/lượng và 140,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/9, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý cùng tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 139,9 triệu – 143,9 triệu đồng/lượng đồng loạt được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên 29/9.

Mức thiệt khi mua vàng miếng và vàng nhẫn trong tháng 9/2026 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, theo sát đà tăng trên thị trường vàng miếng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 140,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/9, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, PNJ cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 141,1 triệu – 144,1 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trong phiên hôm nay.