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Một doanh nghiệp nới chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tới 4,5 triệu đồng/lượng

M Mai Nhi

Giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng phổ biến 3 phiên liên tiếp (29/9 – 1/10), chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên 1/10 giá chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng một đơn vị, mức chênh lệch này nới rộng lên mức 4,5 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua…

Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 3 phiên liên tiếp. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu
Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 3 phiên liên tiếp. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Sau nhịp tăng mạnh gần 2 triệu đồng lượng trong phiên hôm qua (30/9), giá vàng miếng SJC bước vào thế giằng co trong biên độ hẹp khi mở cửa phiên sáng nay (1/10). Cập nhật diễn biến trên thị trường, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đảo chiều giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng.

Các thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng. Tính đến 15 giờ, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên tăng trở lại 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, trong khi giá bán vàng miếng SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng thì giá mua sụt 400 nghìn đồng/lượng, neo giá mua, bán tại ngưỡng 139,8 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng

Tính đến 15 giờ, Phú Quý cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 144,3 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 141 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh hầu hết tăng 3 phiên liên tiếp với tổng mức tăng phổ biến là 1,9 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến tăng, giảm đan xen giữa các doanh nghiệp trong 3 phiên đầu tuần qua.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại DOJI giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên không đổi trong suốt phiên hôm nay.

Sau nhịp giảm 200 nghìn đồng/lượng ngay khi mở phiên, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng niêm yết tại ngưỡng 142,3 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng và duy trì trong suốt phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 15 giờ, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng tại 142,7 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng miếng SJC tại đơn vị này nằm trong xu thế giảm. Tính đến 15 giờ, Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá mua, bán vàng miếng SJC, niêm yết tại ngưỡng 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 1/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 1/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trái ngược diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” giữa các đơn vị kinh doanh lớn ghi nhận xu hướng trái chiều.

Trong phiên 1/10, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh nới rộng lên tới 4,5 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ giữa tháng 7/2026. Trong khi đó, mức chênh lệch phổ biến đối với giá vàng miếng vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, chênh lệch giữa giá mua và giá bán cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng thì một số đơn vị cá biệt giảm mạnh giá mua, bán vàng nhẫn tới cả triệu đồng/lượng. Thậm chí, một đơn vị còn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với giá chốt phiên 30/9.

Theo sát giá vàng miếng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 140,3 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên không đổi trong suốt phiên sáng

Bước sang phiên chiều, Công ty SJC tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 140,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên, tăng tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên 1/10. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 141 triệu đồng/lượng còn giá bán là 144 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/9, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý tăng 200 nghìn đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, PNJ cũng tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trong phiên hôm nay.

Biên độ điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn trong phiên 1/10 so với 30/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn trong phiên 1/10 so với 30/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 1/10. Tính đến 15 giờ, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt neo tại ngưỡng 139,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn mạnh nhất, đi kèm với đó là giá bán thấp nhất trên thị trường. Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 133,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 137 triệu đồng/lượng,giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 30/9.

Riêng tại DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu này đứng im trong suốt phiên hôm nay. Thương hiệu này duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 30/9.

Trên thị trường thế giới, tính đến 15 giờ ngày 1/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục tăng nhẹ 0,1% so với giá chốt phiên 30/9, tiến lên ngưỡng 4.161,5 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,71 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 11,21 triệu – 11,71 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 4,41 triệu đồng/lượng.

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