Giá vàng trong nước giảm mạnh sau ba phiên bật tăng

Trong phiên sáng 2/10, giá vàng miếng SJC giảm phổ biến 800 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và bán. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, biên độ giảm dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…

Giá vàng trong nước giảm 800 nghìn đồn/lượng - Ảnh: Phú Quý

Sau ba phiên tăng liên tiếp (29/9 – 1/10) lên tới gần 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá giao dịch vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống kinh doanh đồng loạt quay đầu giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết tại 140,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên không đổi. So với giá chốt phiên hôm qua (1/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên đồng loạt sụt 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại DOJI, giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ giảm gần bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 2/10, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đã thu hẹp xuống ngưỡng 3,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là doanh nghiệp giữ khoảng cách giữa giá mua và giá bán cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Ngược lại, chênh lệch thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết lần lượt tại ngưỡng 139,8 triệu và 140,3 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 1/10, giá vàng miếng tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán giảm 800 nghìn đồng/lượng còn giá mua không đổi.

Sau nhịp tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp chỉ trong vòng 1 tiếng đầu mở cửa. Tính đến 9 giờ 30 phút, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng tại 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng miếng SJC tại đơn vị này không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay. Tính đến 9 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm giữ giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 1/10.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 2/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm vẫn diễn ra hầu hết tại các đơn vị kinh doanh với biên độ dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, cập nhật diễn biến thị trường vẫn ghi nhận 3 doanh nghiệp không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

So với giá vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 8,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, đối với vàng miếng SJC, giá mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này thấp hơn 8 triệu đồng/lượng.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đồng thời, đây cũng là ba doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao hơn 300 nghìn đồng/lượng so với vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI, vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở ngưỡng 139,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì định, không đổi so với giá chốt phiên 1/10.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường, đi kèm biên độ điều chỉnh mạnh nhất.

Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 132 triệu đồng/lượng và giá bán là 135,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 1/10.

Biên độ điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 2/10 so với 1/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 140,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 9 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, PNJ cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng.