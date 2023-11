Giá tăng, Tổng giám đốc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HDB để đầu tư

Phạm Quốc Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (mã HDB-HOSE).

Theo đó, ông Phạm Quốc Thanh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HDB. Mục đích giao dịch nhằm để đầu tư và sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 23/11/2023 đến 22/12/2023.

Chốt phiên ngày 20/11, giá cổ phiếu HDB tăng 1,08% lên 18.700 đồng/cổ phiếu và tăng gần 34% từ đầu năm đến nay và tạm tính giá này Tổng giám đốc dự chi 37,4 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trong khi đó cùng thời gian trên, bà Phạm Thị Truyền, cổ đông liên quan đến ông Phạm Quốc Thanh đăng ký bán 296.400 cổ phiếu, nhằm đầu tư. Hiện bà Truyền đang sở hữu 296.483 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn tại HDB

Mới đây, HOSE công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý 4. Trong đó, VN Diamond đã loại DHC và thêm HDB. Danh mục mới có hiệu lực từ ngày 06/11.

Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu ngân hàng và 7 cổ phiếu khác ngoài ngành ngân hàng. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngân hàng sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19 nghìn tỷ đồng. Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4,2% so với đầu năm, NAV tăng 17,6% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -2.351 tỷ đồng từ đầu năm.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, trong quý 3 tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 6085 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập vượt 18.156 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần, tăng 12,5%, thu nhập ngoài lãi tăng 14,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.632 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt 22,4%, ROA đạt 2% là mức cao trong ngành.

Cũng tính đến ngày 30/09/2023, tổng tài sản của HDBank cán mốc 508.263 tỷ đồng, tăng 22,1% so với đầu năm; tổng huy động vốn đạt 448.225 tỷ đồng, tăng 22,4% so với đầu năm, trong đó huy động từ khách hàng đạt 341.713 tỷ đồng, tăng 51,5% và tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,96% (trước phân loại CIC là 1,51%).