Giá vàng giảm 2 tuần liên tiếp, chạm đáy trong vòng 2 tháng
MMai Nhi
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Trong hai tuần liên tiếp (12 - 24/10), giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng phổ biến 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán; giá vàng nhẫn “4 số 9” biến động cùng chiều, dao động từ 2,5 triệu – 5,8 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp...
Nối tiếp nhịp giảm sau khi kết phiên thứ
sáu (23/10), thị trường vàng miếng SJC trong phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục
hạ giá. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường cho thấy, Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá
mua, bán vàng miếng SJC.
Thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và giá bán ở
mức 141,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong
suốt phiên.
Diễn biến tương tự được ghi nhận tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo
Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Mi Hồng.
Các doanh nghiệp này cũng đồng
loạt giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với giá giao dịch vàng miếng SJC.
PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng
đưa giá mua và bán vàng miếng SJC về mức 138,7 triệu đồng và 141,7
triệu đồng/lượng. Trong khi đó,
tại Bảo Tín Minh Châu,
Phú Quý và Mi Hồng, cả 3 doanh nghiệp này đều niêm yết giá bán tại ngưỡng
141,7 triệu đồng/lượng. Giá mua đặt lần lượt tại ngưỡng 137,1 triệu; 137,7 triệu
và 140,2 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, giá vàng miếng SJC tại
DOJI và Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định so với phiên 23/10. Đóng cửa phiên cuối tuần,
DOJI giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139 triệu – 142 triệu đồng/lượng.
Tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng miếng vẫn neo tại ngưỡng 137,5 triệu – 141 triệu
đồng/lượng, không đổi so với phiên 23/10.
Giá vàng miếng SJC tiếp tục xu hướng đi xuống trong tuần từ 19–24/10. Sau
nhịp giảm mạnh trong hai phiên đầu tuần, giá mua và bán tiếp tục điều chỉnh
trong biên độ hẹp ở những phiên còn lại.
Xu hướng giảm cũng lan sang phân khúc
vàng nhẫn “4 số 9”, tuy nhiên, vẫn ghi nhận 3 đơn vị giữ nguyên giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” trong phiên cuối tuần.
Tính chung cả tuần (19-24/10), giá bán giảm phổ biến 1,4 triệu đồng/lượng, xuống ngưỡng 141,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua giảm từ 1,1 triệu – 1,9 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá vẫn chiếm ưu thế, kéo giá mua vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp xuống dưới mốc 140 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8/2026.
Dù vậy, tính chung cả tuần
19–24/10, diễn biến giảm vẫn diễn
ra đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh lớn với mức giảm dao động từ 1,4 triệu
đến 4,3 triệu đồng/lượng, cao hơn so với vàng miếng SJC.
Đóng cửa phiên cuối tuần, giá
vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 500 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137,2 triệu – 141,2 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị
trường.
Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên ở mức 137,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 140,7 triệu đồng/lượng chiều bán,
giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 16/10. So với phiên đầu tuần,
giá mua và bán vàng nhẫn tại DOJI
và Phú Quý cùng giảm 1,9
triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo
Tín Mạnh Hải giảm 500
nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua chốt phiên tại ngưỡng 137,1 triệu
và giá bán là 141,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch này cũng được niêm yết đối
với giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Xét chung cả tuần, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm lần lượt 1,7 triệu đồng/lượng với chiều
mua và giảm 1,6 triệu đồng/lượng với chiều bán
Trong khi đó, giá
vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng 135 triệu – 139
triệu đồng/lượng trong suốt phiên cuối tuần, không đổi so với giá chốt phiên
23/10. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm
tới 4,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 3,3 triệu đồng/lượng đối với
chiều bán.
Tương tự, tại PNJ,
giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên
cuối tuần, neo ổn định ở ngưỡng 138 triệu – 141 triệu đồng/lượng. Tính chung cả
tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại đây vẫn sụt 1,4 triệu đồng/lượng
Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất thị trường,
với giá mua vào 129 triệu
đồng/lượng và bán ra 132,5
triệu đồng/lượng, không đổi so giá chốt
phiên 23/10. Nhưng so
với phiên 19/10, cả hai chiều
cùng giảm mạnh 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu sức ép khi giá dầu Brent tăng hơn 6%
trong tuần do căng thẳng tại Vùng Vịnh có dấu hiệu leo thang. Giá năng lượng đi
lên làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu kéo dài, qua đó củng cố khả năng các
ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), duy trì mặt
bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.
Theo công cụ CME Tool, giới
đầu tư hiện đặt cược hơn 89% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp
diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi
suất trong tháng 12 đã giảm xuống chỉ còn 10%, từ mức trên 1,5% vào đầu tuần.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên cuối tuần
(23/10), hợp đồng
giá vàng giao ngay giảm 0,77% so với giá chốt phiên 22/10, quay về mốc
3.994 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 15,12
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 12,42 triệu – 14,62 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 5,92 triệu đồng/lượng.
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