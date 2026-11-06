Giá vàng giữ đà tăng trong lúc chờ báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/11), đạt mức cao nhất trong hơn 2 tuần, nhờ đồng USD còn yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày thứ Sáu, tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.089,7 USD/oz, tăng 28,6 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 51,92 USD/oz, giảm 0,42 USD/oz, tương đương giảm 0,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 1%, đóng cửa ở mức 4.113,5 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 4.150 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 20/10. Trước phiên tăng này, giá vàng đã tăng 3,3% trong phiên ngày thứ Tư, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 8. Tuần này, giá vàng đã tăng khoảng 250 USD/oz, sau khi giảm xuống ngưỡng 3.870 USD/oz, thấp nhất 1 năm, vào tuần trước.

Hỗ trợ cho giá vàng trong phiên này là tình trạng còn yếu của đồng USD và xu thế xuống thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Chỉ số Dollar Index ghi nhận mức phục hồi nhẹ, đóng cửa ở mức gần 101,6 điểm, từ mức dưới 101,5 điểm của phiên trước. Ở mức điểm này, chỉ số vẫn đang gần mức thấp nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây.

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khiến lợi suất giảm, do nhà đầu tư mua mạnh tài sản này để phòng ngừa rủi ro khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 4,839%, thấp nhất trong gần 2 tháng. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm 2 điểm cơ bản, còn 5,26%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 11 điểm cơ bản, còn 4,466%.

Việc giá dầu trượt khỏi ngưỡng 100 USD/thùng trong phiên ngày thứ Tư cũng đã hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi của giá vàng trong tuần này, vì dầu giảm giá giúp giải tỏa bớt mối lo về lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn.

Giá dầu bật tăng trở lại trong phiên ngày thứ Năm, với giá dầu Brent tăng gần 3,9%, nhưng mốc 100 USD/thùng vẫn chưa được thiết lập trở lại. Trong phiên ngày thứ Tư, giá dầu giảm gần 9%.

“Ở thời điểm hiện tại, kỳ vọng lãi suất tăng chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhưng với những diễn biến vừa rồi của giá năng lượng, có thể kỳ vọng rằng mối lo lạm phát sẽ giảm đi, và sự cần thiết phải tăng lãi suất trong thời gian tới sẽ bớt đi”, nhà giao dịch kim loại David Meger của công ty Hight Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 71% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 vào ngày thứ Sáu (6/11). Dữ liệu này có thể giúp định hình rõ hơn triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

“Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ gần đây có nhiều biến động, và giá vàng có thể chịu tổ thất nếu báo cáo lần này mạnh hơn kỳ vọng, vì một báo cáo như thế sẽ củng cố thêm khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong ở New York nhận định với Reuters.

Phản ánh tâm lý thận trọng, ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.040,5 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (6/11) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc tăng so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h15, giá vàng giao ngay tăng gần 0,4%, đạt 4.103 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,5%, đạt 52,2 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 127,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 0,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.390 đồng (mua vào) và 25.800 đồng (bán ra), giảm 110 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.