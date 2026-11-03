Giá vàng hồi mạnh khi giá dầu lao dốc, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/11) nhờ lực hỗ trợ từ cú giảm sâu của giá dầu và trong bối cảnh nhà đầu tư chờ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD giảm giá cũng là một yếu tố hỗ trợ giá vàng trong phiên này, trong khi quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 3.947,7 USD/oz, tăng 71,3 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng 1,8% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 50,78 USD/oz, tăng 1,53 USD/oz, tương đương tăng 3,1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 1,8%, chốt ở mức 3.969,6 USD/oz.

Trước phiên phục hồi này, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất 1 năm trong phiên ngày thứ Sáu dưới áp lực từ mối lo ngại rằng giá dầu cao dai dẳng do cuộc chiến kéo dài ở Vùng Vịnh sẽ dẫn tới lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn.

Phiên đầu tuần, cơ hội phục hồi cho giá kim loại quý đã xuất hiện khi giá dầu thô giảm khoảng 8% sau khi Iran và Qatar tiến hành ngày thảo luận thứ ba nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa hai đồng minh Mỹ - Israel với Iran. Ngoài ra, lực mua ở vùng giá thấp cũng đã hỗ trợ cho giá vàng, với vùng giá dưới 3.900 USD/oz được nhiều nhà đầu tư xem là cơ hội để bổ sung lượng vàng nắm giữ.

Xu thế tăng đã xuất hiện ngay từ khi thị trường kim loại quý toàn cầu mở cửa trở lại vào sáng đầu tuần tại châu Á. Đà tăng được đẩy mạnh trong giờ giao dịch tại Mỹ khi xuất hiện tín hiệu tích cực về tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Việc giá dầu giảm đã giải tỏa bớt nỗi lo về lạm phát cao và lãi suất cao, qua đó giải tỏa sức ép mất giá tồn tại trước đó đối với vàng.

Đồng USD giảm giá trong phiên này, tạo thêm đà để giá vàng đi lên. Chỉ số Dollar Index giảm khoảng 0,2% so với đóng cửa tuần trước, còn 101,8 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm ở các kỳ hạn dài là một động lực hỗ trợ khác cho giá kim loại quý. Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,906%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm 3 điểm cơ bản, còn 5,279%.

Tuy nhiên, lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,594%.

“Giá dầu thô giảm đã mang lại một sự giải tỏa nhất định đối với vàng thông qua việc làm giảm mối lo lạm phát. Nhưng thị trường vẫn đang kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, ngay cả khi xác suất đó đã giảm đi phần nào trong mấy phiên vừa qua”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 73% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, giảm từ mức 80% cách đây 1 tuần.

Phiên bán tháo vàng hôm thứ Sáu diễn ra khi nhiều nhà đầu tư phải huy động tiền mặt để bù lỗ cho danh mục cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - nhóm đang bị xả mạnh trên thị trường chứng khoán Phố Wall. Phiên đầu tuần, các cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán mạnh, nhưng với nhiều yếu tố hỗ trợ như đề cập ở trên, giá vàng đã phục hồi được gần một nửa mức thiệt hại trong phiên trước.

Trên phương diện kỹ thuật, giới chuyên gia cho biết chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của vàng - một thước đo nhằm xác định một tài sản đang được mua quá nhiều (overbought) hay bị bán quá nhiều (oversold) - đã tăng lên mức 37 điểm trong phiên ngày thứ Hai, từ mức dưới 30 điểm của phiên trước, cho thấy vàng đã thoát khỏi tình trạng bị bán quá nhiều.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.040,5 tấn vàng. Trong tháng 10 vừa qua, quỹ bán ròng 14 tấn vàng.

Mối quan tâm của nhà đầu tư hiện đang hướng tới cuộc bầu cử giữa quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 của Mỹ. Kết quả cuộc bỏ phiếu này - quyết định Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có giữ được quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện hay không - có thể tác động tới chính sách tài khóa, tình hình địa chính trị và tâm lý nói chung trên thị trường tài chính.

“Bối cảnh tài khóa ở Mỹ khó có thể thay đổi tới mức đủ nhiều để tạo ra một sự khác biệt đối với vàng. Thâm hụt ngân sách vẫn sẽ duy trì dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có như thế nào. Điều này có nghĩa là gánh nặng nợ công và tiền lãi nợ công của Mỹ vẫn là một yếu tố hỗ trợ dài hạn đối với vàng”, nhà phân tích Carsten Menke của ngân hàng Julius Baer nhận định với Reuters.

Đầu giờ sáng nay (3/11), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á chưa có nhiều biến động so với mức chốt phiên Mỹ.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,2%, giao dịch ở mức gần 3.956 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,2%, đạt 50,9 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 123,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.570 đồng (mua vào) và 25.980 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.