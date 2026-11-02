Cuộc bầu cử ở Mỹ có thể chi phối diễn biến giá vàng trong tuần này

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào đầu giờ sáng nay (2/11) tại thị trường châu Á trong trạng thái bật tăng mạnh sau cú giảm sâu vào tuần trước...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử ở Mỹ và diễn biến giá dầu có thể sẽ là những yếu tố tác động mạnh đến diễn biến giá vàng trong tuần này.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, giá vàng lao dốc xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/oz, thấp nhất trong vòng 1 năm, khép lại một tuần giao dịch với mức giảm gần 3% và tháng 10 với mức giảm gần 7%. Điều đáng nói là cú giảm này của giá vàng diễn ra ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng đi xuống - những dịch chuyển lẽ ra phải hỗ trợ giá vàng.

Theo trang Kitco News, giới phân tích nói rằng những diễn biến gần đây cho thấy vàng không thể xây dựng được xung lực tăng mới trong bối cảnh thị trường có hai mối lo ngại trên phạm vi rộng.

Thứ nhất, dù giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần vừa rồi, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chủ trương tiếp tục thắt chặt chính sách để chống lạm phát, thị trường vẫn kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và trong quý 1/2027.

Và thứ hai, theo chiến lược gia trưởng Philip Streible của công ty Blue Line Futures, giá vàng sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi cuộc chiến tranh tiếp diễn giữa Mỹ và Iran giữ giá dầu ở mức cao. Với giá năng lượng cao, áp lực lạm phát sẽ còn lớn và các ngân hàng trung ương như Fed sẽ còn phải tăng lãi suất. Theo ông Streible, giá vàng sẽ tăng khi Fed buộc phải hạ lãi suất để hỗ trợ kinh tế Mỹ, nhưng kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm 3,4% trong quý 3 vừa qua, đồng nghĩa Fed còn nhiều dư địa để tăng lãi suất.

“Nếu nền kinh tế Mỹ còn mạnh và Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất, vàng sẽ tiếp tục gặp trở ngại”, ông nói.

Tương tự, ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty XS.com, nhận định dù đồng suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm, giá vàng vẫn đang phản ứng với các kỳ vọng về lạm phát và lộ trình lãi suất trong tương lai. “Yếu tố quyết định sẽ nằm ở việc liệu các dữ liệu kinh tế sắp tới có khiến thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất hay không, chẳng hạn như một sự dịch chuyển kỳ vọng sang khả năng Fed tạm dừng thắt chặt hoặc quay lại cắt giảm lãi suất. Cho tới khi đó, có khả năng vàng vẫn đương đầu áp lực bán, dù những yếu tố hỗ trợ tiếp tục củng cố triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý này”, ông nói.

“Tôi thấy có ba diễn biến có thể thay đổi triển vọng hiện tại. Thứ nhất, thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt dần dần nhưng rõ rệt, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và đà tăng lương chậm lại. Thứ hai, lạm phát duy trì đà giảm, đặc biệt là lạm phát cơ bản cùng các thành phần giá cả phản ánh sự tác động lan tỏa từ chi phí năng lượng cao hơn sang hàng hóa và dịch vụ nói chung. Và thứ ba, kỳ vọng về lãi suất tương lai và lợi suất thực tế được điều chỉnh giảm xuống”, ông Massabni nhấn mạnh.

Trên phương diện kỹ thuật, ông Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại công ty GivTrade, cho rằng xu hướng giảm vẫn là kịch bản dễ xảy ra nhất. Ông dự báo sẽ đến lúc giá vàng kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ tại mức 3.800 USD/oz.

Đợt bán tháo gần đây đã đẩy giá vàng xuống thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 200 ngày, hiện nằm quanh mức 4.490 USD/oz. Với việc giá đang giao dịch thấp hơn khoảng 13,5% so với chỉ báo xu hướng dài hạn này, bức tranh kỹ thuật vẫn cho thấy động lực giảm giá mạnh mẽ.

Ông Said giải thích: “Cơ chế ở đây rất quan trọng. Không phải là mọi người đang bán vàng để đổi lấy dầu. Giá dầu tăng đồng nghĩa với lạm phát cao hơn, và lạm phát cao hơn buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lập trường thắt chặt chính sách. Hơn nữa, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ diễn ra, nhà đầu tư đã bán vàng để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ ở những vị thế khác. Vàng có tính thanh khoản cao, nên đây là tài sản đầu tiên bị bán ra khi nhà đầu tư cần tiền mặt. Vì vậy, trong bối cảnh này, vàng không đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn như kỳ vọng, dầu và đồng USD mới là những tài sản đảm nhận vai trò đó”.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của công ty Zaye Capital Markets, nhận định cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11 có thể tác động đến triển vọng thị trường.

Một số nhà phân tích cho rằng nếu Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả hai viên Quốc hội thì chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục cuộc chiến với Iran. Bất kỳ diễn biến nào giúp xoa dịu căng thẳng tại Trung Đông và chấm dứt tình trạng khan hiếm nguồn cung năng lượng toàn cầu đều có thể là tín hiệu tích cực đối với vàng.

Theo ông Aslam bất kỳ đợt sụt giảm mạnh nào của giá vàng cũng sẽ là cơ hội mua vào trong dài hạn.

CEO Jeff Sarti của công ty Morton Wealth, cũng nhìn nhận đợt giảm vừa rồi là cơ hội để mua vàng, bởi đợt bán tháo gần đây dường như chỉ là một biến động mang tính kỹ thuật. Ông nói thêm rằng ông không quá lo ngại về việc mối tương quan giữa giá vàng và lợi suất trái phiếu bị phá vỡ trong tuần qua.

“Lợi suất trái phiếu giảm chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư dịch chuyển từ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sang trái phiếu chính phủ vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, dữ liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) mới nhất của Mỹ lại cho thấy sức mạnh kinh tế, điều này lẽ ra phải đẩy lợi suất trái phiếu trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên thay vì giảm xuống. Do đó, tôi cho rằng đây chỉ là những biến động nhiễu trong ngắn hạn, xuất phát từ tâm lý trên thị trường chứng khoán, chứ không phải do khả năng Fed tăng lãi suất đã giảm bớt”, ông Sarti nói.

Trong những phiên tới, các nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ phải đối mặt với nhiều yếu tố tác động tiềm tàng khi thị trường tài chính có nhiều biến động.

Ngoài cuộc bầu cử ở Mỹ và tình hình Trung Đông, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, cũng có thể tác động nhiều tới giá vàng thông qua phản ánh tình trạng sức khỏe kinh tế Mỹ và tác động tới triển vọng lãi suất.

Lúc 7h15 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,7% so với đóng cửa tuần trước ở Mỹ, giao dịch ở mức 3.904 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 1,5%, giao dịch ở mức 50 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 122,2 triệu đồng/lượng, tăng 0,8 triệu đồng/lượng so với sáng thứ Bảy.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.580 đồng (mua vào) và 25.990 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt của tuần vừa rồi.