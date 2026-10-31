Giá vàng lao xuống đáy 1 năm vì nhà đầu tư phải bán bù lỗ cổ phiếu công nghệ

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (30/10), về dưới mức 3.900 USD/oz, thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây, do nhà đầu tư phải huy động vốn để bù lỗ cho danh mục chứng khoán khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị xả hàng ồ ạt...

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Với áp lực lớn từ nhiều phía, giá vàng lại hoàn tất thêm một tháng giảm sâu.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 146,3 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 3,64%, còn 3.876,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 3,04 USD/oz, tương đương giảm 5,84%, còn 49,25 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 3,3%, còn 3.898,9 USD/oz.

Đây là vùng giá thấp nhất của vàng kể từ tháng 10/2025 và là lần đầu tiên giá bạc giảm dưới 50 USD/oz trong 11 tháng trở lại đây.

Giá các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức giảm chóng mặt, như bạch kim giảm gần 3,6% và palladium giảm hơn 2,5%. Cả bạc, bạch kim và palladium đề trượt sâu hơn vào trạng thái kỹ thuật “bán quá mức” (oversold).

Cổ phiếu công nghệ bị nhà đầu tư ở Phố Wall xả hàng ồ ạt trong phiên này, do mối lo ngại rằng những khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực AI có thể sẽ không mang lại lợi nhuận xứng đáng. Chỉ số Nasdaq - thước đo chính của cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ - giảm gần 2,9%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Trong đó, cổ phiếu Intel lao dốc 29% sau khi công ty cắt giảm triển vọng kết quả kinh doanh của quý 4/2026.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của ngân hàng Commerzbank nói rằng phiên giảm mạnh ngày thứ Sáu của cổ phiếu công nghệ có thể đã khiến nhiều nhà đầu tư bắt buộc phải bán ra những tài sản an toàn như vàng để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ. Báo cáo cũng nhận định sau phiên giảm sâu này, giá vàng có khả năng sẽ hồi phục trong thời gian tới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tiếp tục giảm trong phiên ngày thứ Sáu, nhưng không đủ lực để hỗ trợ giá vàng.

Lợi suất giảm do nhiều nhà đầu tư mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ để phòng ngừa rủi ro, cho thấy tài sản này vẫn đang phát huy vai trò một “hầm trú ẩn” giữa biến động trên thị trường, bất chấp những mối lo ngại dai dẳng về tình trạng nợ công và thâm hụt ngân sách cao của Mỹ. Trong khi đó, đồng USD mất giá vì tình trạng bán tháo cổ phiếu AI khiến nhiều người lo ngại các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn mạnh khỏi thị trường chứng khoán Mỹ.

Đối với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, lợi suất giảm 4 điểm cơ bản trong phiên này, còn 4,94%. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm gần 0,1%, đóng cửa ở mức 101,96 điểm.

“Thị trường kim loại quý sẽ không thể tránh khỏi sức ép của một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường cổ phiếu. Lợi nhuận vốn dĩ là nền tảng của xu hướng tăng của cổ phiếu AI, và giờ đây, nền tảng đó đang xuất hiện một vài vết rạn”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

So với mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập hồi tháng 1 năm nay, giá vàng hiện đã giảm 30%. Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao đã dẫn tới áp lực lạm phát cao trên toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, tạo ra một môi trường không có lợi cho giá vàng.

Trong tuần này, một loạt ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đồng loạt đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất. Cùng với đó, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã giảm về ngưỡng 70% từ ngưỡng 90% vào đầu tháng - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Tuy nhiên, triển vọng nói chung vẫn là lạm phát cao dai dẳng và lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn, bởi giá dầu đang vững trên 100 USD/thùng trong bối cảnh chiến tranh chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, thậm chí có khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới. Ngoài ra, những đợt bán mạnh cổ phiếu AI trên thị trường chứng khoán toàn cầu gần đây cũng tác động tiêu cực tới thị trường vàng, với một sự thể hiện rõ nét trong phiên ngày thứ Sáu này.

Dù vậy, giới phân tích tin rằng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương sẽ mạnh lên mỗi khi giá vàng giảm dưới ngưỡng 4.000 USD/oz.

Đối với ba quý kim màu trắng, gồm bạc, bạch kim và palladium, điểm yếu là không có được sự hỗ trợ mà vàng có được từ lực mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Tuần này, ba kim loại này ghi nhận mức giảm dao động từ 7-9%, so với mức giảm 2,9% của vàng.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của ba kim loại này đã rơi sâu vào trạng thái “bán quá mức” lần đầu tiên trong 3 năm, cho thấy đà bán tháo đang rất mạnh.

“Vấn đề đặc biệt lớn đối với các quý kim trắng là xu hướng giảm giá này diễn ra từ từ và liên tục, thay vì giảm đột ngột rồi phục hồi”, ông Wong nói.

Một báo cáo của ngân hàng HSBC nhận định bạc đang ngày càng được nhìn nhận là một hàng hóa phụ thuộc vào sự gia tăng của nhu cầu công nghiệp. Trong khi đó, nhu cầu bạc cho công nghiệp và nữ trang đang giảm sút, nên HSBC dự báo giá bạc bình quân trong năm 2027 chỉ đạt 64 USD/oz, so với mức dự báo 71 USD/oz cho năm 2026.

Để mua 1 ounce vàng, hiện cần 79 ounce bạc, tỷ lệ cao nhất trong 11 tháng, so với mức 46 ounce hồi tháng 1 - thời điểm giá bạc đạt kỷ lục 122 USD/oz. Theo công ty tư vấn kim loại Metals Focus, nếu dự vào lịch sử để dự báo, giá bạc vẫn còn dư địa để giảm so với vàng, vì tỷ lệ giá vàng/giá bạc đạt mức bình quân 82 lần trong thời gian 2020-2025.

Cả tháng 10, giá vàng giảm 6,8%, sau khi giảm 6,6% trong tháng 9.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trong tháng 10, từ ngưỡng 5,3%, cao nhất 24 năm vào đầu tháng, xuống dưới 5% vào cuối tháng. Mức điểm chốt tháng 10 của Dollar Index tăng nhẹ so với cuối tháng 9.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,6 tấn vàng trong phiên cuối tháng, nâng mức nắm giữ lên 1.041,7 tấn vàng. Cả tháng, quỹ bán ròng 14 tấn vàng.

Mức giá chốt phiên ngày thứ Sáu của vàng giao ngay tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.580 đồng (mua vào) và 25.990 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở mỗi đầu giá so với hôm qua.