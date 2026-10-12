Giá vàng trong nước giảm mạnh sau nhịp đi ngang

Trong phiên sáng 12/10, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn "chần chừ” đi ngang nhưng đến phiên chiều, đồng loạt giảm mạnh tới cả nửa triệu đồng/lượng mỗi chiều...
Sau khi tăng 1,3 triệu đồng/lượng
ở cả hai chiều trong tuần 6-10/10, đưa giá mua và bán vàng miếng SJC lên lần
lượt 141,8 triệu đồng và 144,8 triệu đồng/lượng, thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần với diễn biến giá đi ngang.
Trong phiên sáng nay (12/10), giá vàng
miếng SJC không thay đổi so với phiên cuốituần trước (10/10), duy trì trạng thái đi ngang
phiên thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, giá mua, bán
vàng miếng tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng SJC tại mức 141,3
triệu – 144,3 triệu đồng/lượng (mua-bán).
Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch 141,3
triệu – 144,3 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ và
Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so
với giá chốt phiên 10/10.
Giá vàng
miếng SJC tại Mi Hồng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết
tại 142,3 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ trong nửa cuối phiên
sáng, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp, niêm yết tại 141,8 triệu –
143,3 triệu đồng/lượng.
Dù chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên 12/10 tại Bảo Tín Minh Châu thu hẹp xuống 4,9 triệu đồng/lượng nhưng vẫn là doanh nghiệp neo chênh lệch giá cao nhất trên thị trường. Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý thu hẹp về sát ngưỡng chung, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng
Mở cửa phiên chiều,
giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều, ở ngưỡng 141,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên
không đổi, giảm tổng cộng 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 10/10.
Đối với nhóm giảm không đồng đều ở chiều mua
và chiều bán, sau nhịp đi ngang trong phiên sáng, giá bán vàng miếng SJC tại
Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 144,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, chiều mua giảm 400 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 139,4 triệu
đồng/lượng.
Giá vàng miếng tại Phú Quý giảm lần lần lượt
200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Tính đến
15 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 140,8 triệu
– 144,3 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại thương hiệu vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng,
không đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.
Theo sát
diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng
giảm xuất hiện đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh lớn. Duy chỉ có một doanh nghiệp
phía Nam vẫn giữ xu thế đi ngang đối với giá vàng nhẫn.
Ngọc Thẩm giữ nguyên giá mua và
bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 133 triệu đồng và 136,5 triệu đồng/lượng trong
phiên giao dịch hôm nay. Mặt bằng giá này không thay đổi so với phiên chốt
tuần trước (10/10) và tiếp tục được duy trì trong phiên chiều, đánh dấu phiên
đi ngang thứ ba liên tiếp tại doanh nghiệp.
Trong khi đó, mở cửa phiên, Công ty SJC vẫn niêm yết giá
mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức
141,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 144,3 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định
đến hết phiên sáng.
Trong phiên 12/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thuộc về Công ty SJC, PNJ và Phú Quý. So với ngưỡng giá cạnh tranh nhất tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ba doanh nghiệp trên cao hơn tới 7,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sang phiên chiều, giá mua, bán vàng
nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại
ngưỡng 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch
trên không đổi.
Tương tự tại
PNJ, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/10, giá mua,
bán vàng
nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 15 giờ, giá bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý cũng được neo tại ngưỡng
143,8 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng. Trong
khi đó, giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 140,8 triệu đồng/lượng.
Giá bán giảm gấp đôi so với giá mua kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại thương
hiệu này thu hẹp xuống 3 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại DOJI ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất
trên thị trường với 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 15 giờ, DOJI niêm
yết giá mua, bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 139,7 triệu
– 143,7 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá
vàng nhẫn tròn trơn giảm lần lượt 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn
đồng/lượng đối với chiều bán. Tính đến 15 giờ,
doanh nghiệp này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,4 triệu
đồng/lượng và giá bán là 143,4 triệu đồng/lượng.
Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ giảm 200 nghìn đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại ngưỡng 139,6
triệu – 143,6 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên chiều và duy trì ổn định.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 16 giờ ngày 12/10 (giờ Việt Nam), sau
hai phiên tăng liên tiếp, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm hơn 0,4%, quay
về ngưỡng 4.176,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng
thế giới khoảng 11,43 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn
vàng thế giới từ 10,53 triệu – 10,93 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại
Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ bằng khoảng 30% so với các doanh nghiệp phía
Bắc, ở ngưỡng 3,63 triệu đồng/lượng.
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