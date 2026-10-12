Trong phiên sáng 12/10, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn "chần chừ” đi ngang nhưng đến phiên chiều, đồng loạt giảm mạnh tới cả nửa triệu đồng/lượng mỗi chiều...

Giá vàng trong nước giảm mạnh sau nhịp đi ngang. Ảnh: SJC

Sau khi tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong tuần 6-10/10, đưa giá mua và bán vàng miếng SJC lên lần lượt 141,8 triệu đồng và 144,8 triệu đồng/lượng, thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần với diễn biến giá đi ngang.

Trong phiên sáng nay (12/10), giá vàng miếng SJC không thay đổi so với phiên cuối tuần trước (10/10), duy trì trạng thái đi ngang phiên thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng SJC tại mức 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 10/10.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết tại 142,3 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ trong nửa cuối phiên sáng, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp, niêm yết tại 141,8 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng.

Dù chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên 12/10 tại Bảo Tín Minh Châu thu hẹp xuống 4,9 triệu đồng/lượng nhưng vẫn là doanh nghiệp neo chênh lệch giá cao nhất trên thị trường. Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý thu hẹp về sát ngưỡng chung, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, ở ngưỡng 141,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi, giảm tổng cộng 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 10/10.

Đối với nhóm giảm không đồng đều ở chiều mua và chiều bán, sau nhịp đi ngang trong phiên sáng, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 144,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chiều mua giảm 400 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 139,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại Phú Quý giảm lần lần lượt 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 15 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 140,8 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 12/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm xuất hiện đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh lớn. Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam vẫn giữ xu thế đi ngang đối với giá vàng nhẫn.

Ngọc Thẩm giữ nguyên giá mua và bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 133 triệu đồng và 136,5 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch hôm nay. Mặt bằng giá này không thay đổi so với phiên chốt tuần trước (10/10) và tiếp tục được duy trì trong phiên chiều, đánh dấu phiên đi ngang thứ ba liên tiếp tại doanh nghiệp.

Trong khi đó, mở cửa phiên, Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 141,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 144,3 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Trong phiên 12/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thuộc về Công ty SJC, PNJ và Phú Quý. So với ngưỡng giá cạnh tranh nhất tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ba doanh nghiệp trên cao hơn tới 7,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sang phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.

Tương tự tại PNJ, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/10, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 15 giờ, giá bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý cũng được neo tại ngưỡng 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 140,8 triệu đồng/lượng. Giá bán giảm gấp đôi so với giá mua kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này thu hẹp xuống 3 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại DOJI ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường với 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 15 giờ, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 139,7 triệu – 143,7 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 12/10 so với 10/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn giảm lần lượt 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Tính đến 15 giờ, doanh nghiệp này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,4 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại ngưỡng 139,6 triệu – 143,6 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên chiều và duy trì ổn định.