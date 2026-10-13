Trong phiên 13/10, giá vàng liên tục biến động với xu hướng khó đoán. Các công ty tăng, giảm giá mua/bán vàng nhẫn từ 2 – 3 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới gần 1 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục đảo chiều. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng miếng SJC mở cửa phiên 13/10 tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh sau nhịp giảm của phiên liền trước nhưng đến phiên chiều, thị trường xuất hiện sự phân hóa rõ hơn giữa các doanh nghiệp.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/10, Công ty SJC tiếp tục hạ giá vàng miếng sau đợt giảm 500 nghìn đồng/lượng trong ngày 12/10. Giá mua và bán cùng lùi thêm 800 nghìn đồng/lượng, xuống còn 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Tuy nhiên, tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này vọt lên ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng tại SJC không đổi.

Mức giá giao dịch 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng đều được niêm yết tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 12/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại ba thương hiệu này đều giữ nguyên.

Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 144,3 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 12/10.

Tuy nhiên, đối với chiều mua, Bảo Tín Minh Châu đặt giá giao dịch tại ngưỡng 139,3 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 12/10. Trong khi đó, Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với giá mua, đặt tại 140,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng biến động mạnh hơn so với phần lớn doanh nghiệp phía Bắc. Trong phiên 13/10, thương hiệu này ghi nhận hai nhịp giảm và ba nhịp tăng.

Giá vàng miếng SJC trong phiên 13/10 chủ yếu đi ngang nếu so với mức chốt phiên trước, dù nhiều thương hiệu có những nhịp điều chỉnh trong ngày. Cập nhật đến 16 giờ, giá bán tại phần lớn doanh nghiệp phổ biến ở mức 144,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá mua và giá bán cao nhất lên tới 5 triệu đồng/lượng, thuộc về Bảo Tín Minh Châu.

Ở đầu phiên sáng, sau hai lần điều chỉnh giảm, giá mua và bán tại Mi Hồng cùng lùi 500 nghìn đồng/lượng so với mức chốt phiên 12/10, xuống lần lượt 140,8 triệu đồng và 142,3 triệu đồng/lượng. Sau đó, doanh nghiệp liên tục nâng giá niêm yết.

Tính đến 16 giờ, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng thêm 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đưa giá mua lên 141,7 triệu đồng/lượng và giá bán lên 143,2 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 12/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng tổng cộng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Dù vậy, giá bán tại doanh nghiệp này vẫn thấp hơn khoảng 900 nghìn đồng/lượng so mặt bằng chung tại khu vực phía Bắc

Trong khi đó, Ngọc Thẩm chấm dứt chuỗi hai phiên giữ giá liên tiếp khi giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá mua, bán vàng miếng SJC, xuống lần lượt 139,5 triệu đồng và 143 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, Ngọc Thẩm thuộc nhóm doanh nghiệp có giá giao dịch thấp nhất so với mặt bằng chung trong phiên.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 12/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trái với diễn biến phục hồi vào cuối phiên của một số thương hiệu vàng miếng SJC, thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong ngày 13/10 chủ yếu trong xu hướng giảm giá tại các doanh nghiệp phía Bắc.

Trong phiên 13/10, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp được khảo sát phổ biến từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức chênh lệch 3 triệu – 5 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu kinh doanh vàng miếng SJC. Mức chênh lệch mua, bán lớn đồng nghĩa người mua phải chờ giá tăng đủ để bù khoảng cách này mới có thể hòa vốn nếu bán lại theo giá niêm yết, chưa tính các chi phí phát sinh khác.

Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên 13/10, xuống còn 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng. Mức giá này được duy trì trong suốt phiên sáng.

Đến 16 giờ, giá vàng nhẫn tại SJC được điều chỉnh tăng trở lại, lên 140,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Như vậy, sau nhịp giảm mạnh đầu ngày, giá giao dịch tại doanh nghiệp này đã trở về mức chốt phiên 12/10.

Cùng nằm trong nhóm thương hiệu có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, PNJ giữ nguyên giá mua và bán ở mức 140,8 triệu đồng và 143,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên. So với cuối phiên trước, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này không thay đổi.

Ở khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm cũng tiếp tục duy trì bảng giá ổn định. Tính đến 15 giờ, giá mua và bán vàng nhẫn “4 số 9” tại đây lần lượt ở mức 133 triệu đồng và 136,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi trong bốn phiên liên tiếp. Đồng thời, đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường.

Trong khi SJC phục hồi về mức giá cuối phiên trước và một số thương hiệu giữ nguyên niêm yết, phần lớn doanh nghiệp phía Bắc vẫn điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong ngày 13/10.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn trong phiên 13/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, giá bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này neo tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 12/10. Trong khi đó, giá mua đặt tại ngưỡng 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua. Tính đến 16 giờ, doanh nghiệp này đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,3 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại DOJI chỉ giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 139,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay.

Trong khi xu hướng giảm chiếm ưu thế tại phần lớn doanh nghiệp phía Bắc, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại doanh nghiệp này tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên 12/10, lên mức 139,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,5 triệu đồng/lượng chiều bán.