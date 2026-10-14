Giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm sâu ngay đầu phiên
MMai Nhi
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Sáng 14/10, các công ty kinh doanh vàng đồng loạt giảm giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Chỉ trong 1 tiếng mở cửa, giá vàng miếng giảm phổ biến 1 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn giảm nhẹ hơn, dao động từ 500 nghìn - 1 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…
Thị trường
vàng miếng SJC liên tục xuất hiện những nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen
trong phiên 13/10, song mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp không có nhiều thay
đổi khi chốt phiên. Sau hai phiên liên tiếp không thay đổi mặt bằng giá tại
nhiều doanh nghiệp (12–13/10), giá vàng tại
nhiều doanh nghiệp đồng loạt giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng 14/10.
Cập nhật diễn biến thị trường, Công
ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua, bán giá vàng miếng SJC,
niêm yết giá giao dịch tại mức 140,3 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trong 1 tiếng đầu mở cửa phiên, doanh nghiệp chưa có thêm điều chỉnh mới.
Diễn biến tương tự được ghi nhận
tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. Cả ba thương hiệu đều đưa giá mua vàng miếng
SJC về 140,3 triệu đồng/lượng và giá bán xuống 143,3 triệu đồng/lượng, tương
ứng giảm 1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với cuối phiên 13/10.
Tuy nhiên, xu hướng giá vàng miếng
SJC niêm yết tại một số doanh nghiệp trên thị trường cũng ghi nhận sự khác biệt
về biên độ giảm giữa hai chiều mua và bán.
Tính đến 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng
SJC tại Phú Quý giảm lần
lượt 700 nghìn đồng/lượng với chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 139,8 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng
(mua – bán). Chênh lệch giữa
hai chiều mua và bán theo đó thu hẹp còn 3,5 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, diễn biến hai chiều mua và bán đi ngược nhau. Trong khi giá bán giảm 1 triệu đồng/lượng về 143,3 triệu đồng/lượng, giá mua lại tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên 139,8 triệu đồng/lượng. Sự điều chỉnh trái chiều này khiến khoảng cách giữa giá mua và bán tại doanh nghiệp thu hẹp còn 3,5 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng 14/10, giá vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá bán về 143,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh trái chiều giữa giá mua và bán, kéo chênh lệch giá mua, bán từ 5 triệu đồng xuống còn 3,5 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng
miếng SJC cũng chịu áp lực giảm trong phiên sáng.
Mi Hồng liên tục thay đổi bảng
giá ngay trong giờ giao dịch đầu tiên với ba nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan
xen. Ngay khi mở cửa, doanh nghiệp hạ giá mua và bán 400 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều, đưa giá giao dịch về 141,3 triệu – 142,8 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu
này tiếp tục giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng, đặt
tại mức 141 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/10, giá mua, bán
vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều.
Ngọc Thẩm là doanh nghiệp niêm yết
giá giao dịch vàng miếng SJC thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng 14/10. Mở
cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này sụt 1 triệu đồng/lượng
mỗi chiều, neo tại ngưỡng 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng.
Với mức niêm yết này, giá bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm thấp hơn 1,3 triệu đồng/lượng so với mặt bằng giá bán phổ biến 143,3 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp. Chênh lệch ở chiều mua còn lớn hơn, khi giá mua tại Ngọc Thẩm thấp hơn 1,8 triệu đồng/lượng so với mức 140,3 triệu đồng/lượng được SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng.
Diễn biến giảm giá cũng lan sang
thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong sáng 14/10, với mức điều chỉnh phổ biến từ
500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. So với vàng miếng SJC, vàng
nhẫn ghi nhận biên độ giảm tương đương tại một số doanh nghiệp, song mặt bằng
giá và mức điều chỉnh vẫn có sự khác biệt giữa các thương hiệu.
DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh
nghiệp nằm trong nhóm doanh nghiệp có giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất
thị trường.
Ngay khi mở cửa, cả hai đơn vị
cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở hai chiều mua và bán. Cập nhật tới 9 giờ 30 phút,
giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải và giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh
Vượng tại DOJI cùng neo tại ngưỡng 139 triệu – 143 triệu đồng/lượng.
Giá bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo
Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng, trong khi chiều mua tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,8 triệu –
142,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Mức giá giao dịch 139,8 triệu –
142,8 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng đồng loạt được niêm yết đối với giá vàng
nhẫn 9999 tại Công ty SJC và PNJ.
Tuy nhiên, Công ty SJC và PNJ điều chỉnh giá
vàng nhẫn 9999 giảm mạnh hơn, với mức giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều
ngay khi mở cửa. Sau điều chỉnh, mức giá niêm yết trên được duy trì ổn định trong
suốt 1 giờ giao dịch đầu tiên.
Tại Phú Quý, giá mua vàng
nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này cũng neo tại ngưỡng 139,8 triệu đồng/lượng và giá
bán đặt tại ngưỡng 142,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/10, giá mua,
bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Ở khu
vực phía Nam, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm sau 4 phiên đi ngang liên tiếp
đã đảo chiều giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp
này sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, quay về ngưỡng 132 triệu – 135,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 3–3,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách này tại
thị trường vàng nhẫn “4 số 9” lên tới 4 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín
Mạnh Hải. Mức chênh lệch lớn khiến người mua phải đối mặt với rủi ro thua lỗ
ngay khi bán lại nếu giá vàng chưa tăng đủ để bù đắp khoản cách biệt này.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 14/10 (giờ Việt Nam), sau
hai phiên giảm liên tiếp, hợp đồng giá vàng giao ngay biến động giằng co khi chỉ
nhích nhẹ 0,07%, lên mức 4.164 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng
thế giới khoảng 11,03 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn
vàng thế giới từ 10,53 triệu – 10,73 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại
Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 3,23 triệu đồng/lượng.
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