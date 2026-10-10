Giá vàng miếng SJC tăng 2 tuần liên tiếp

Trong hai tuần liên tiếp (28/9-10/10), giá vàng miếng SJC tăng tổng cộng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán; giá vàng nhẫn “4 số 9” biến động cùng chiều...

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng 2 tuần liên tiếp. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Sau phiên tăng gần 2 triệu đồng/lượng ngày 9/10, thị trường vàng miếng SJC bước sang ngày giao dịch cuối tuần 10/10 với mặt bằng giá tương đối ổn định. Hầu hết doanh nghiệp lớn không điều chỉnh bảng giá trong phiên, dù mức niêm yết giữa các đơn vị vẫn có sự chênh lệch, chủ yếu ở chiều mua vào.

Cập nhật thị trường cho thấy, Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng tại ngưỡng 141,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 144,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên 10/10. So với giá chốt phiên 9/10, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC không đổi.

Tương tự, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá bán vàng miếng cùng được giữ ở mức 144,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chiều mua có sự khác biệt khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức 141 triệu đồng/lượng tại Phú Quý.

So với phiên 9/10, Bảo Tín Minh Châu giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, trong khi Phú Quý không thay đổi giá ở cả hai chiều giao dịch. Mức giá bán tại hai doanh nghiệp tiếp tục ngang bằng với nhóm dẫn đầu thị trường.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng duy trì giá mua vàng miếng SJC ở mức 142 triệu đồng/lượng và giá bán ở ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng. Bảng giá này không có sự điều chỉnh trong suốt phiên, đồng thời giữ nguyên so với cuối ngày 9/10.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua tại 140 triệu đồng/lượng và bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm cũng thấp hơn 1,3 triệu đồng/lượng so với nhóm đứng đầu thị trường

Sau những ngày đầu tuần gần như đi ngang, giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh vào cuối tuần và duy trì ở vùng cao nhất trong tuần. Tính chung cả tuần (6-10/10), giá mua và bán cùng tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu tuần, lên lần lượt 141,8 triệu đồng và 144,8 triệu đồng/lượng. Mức tăng tại một số doanh nghiệp khu vực phía Nam chưa bằng một nửa so với mặt bằng chung khi giá vàng tại Mi Hồng chỉ tăng 300 nghìn đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng trong cả tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng khởi đầu tuần tương đối trầm lắng khi giới đầu tư thận trọng trước lịch công bố dữ liệu kinh tế không quá dày đặc.

Trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin kinh tế có khả năng tạo biến động lớn, diễn biến địa chính trị, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là những yếu tố chi phối.

Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông dịu bớt sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ chưa tấn công Iran trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11. Thông tin này góp phần kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm bớt áp lực lo ngại lạm phát từ phía năng lượng.

Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm so với mức đỉnh ghi nhận trong tuần khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,23%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 5,6%. Những yếu tố này góp phần tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 19%, trong khi khả năng lãi suất tăng ít nhất một lần từ nay đến tháng 12 được dự báo ở mức 84%. Những kỳ vọng này cho thấy nhà đầu tư vẫn cân nhắc khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, qua đó có thể hạn chế đà tăng của giá vàng.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tuần 6/10 – 10/10/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” khép lại phiên giao dịch cuối tuần 10/10 trong trạng thái ổn định. Dù giá mua, bán tại phần lớn doanh nghiệp không thay đổi so với phiên 9/10 nhưng mức tăng tích lũy trong cả tuần vẫn dao động từ 400 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn biên độ biến động của vàng miếng SJC.

Trong phiên cuối tuần, Công ty SJC, DOJI và PNJ cùng duy trì giá bán vàng nhẫn ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường. Mức giá này không thay đổi so với cuối phiên 9/10.

Ở chiều mua, SJC và PNJ cùng thu mua vàng nhẫn ở mức 141,3 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, ở mức 140,3 triệu đồng/lượng.

Xét cả tuần, SJC ghi nhận mức tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại DOJI và PNJ cùng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với đầu tuần.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 10/10 so với 6/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 kết phiên ở mức 141 triệu đồng/lượng chiều mua và 144,2 triệu đồng/lượng chiều bán, không thay đổi so với ngày 9/10. So với phiên đầu tuần, giá mua tăng 700 nghìn đồng/lượng, còn giá bán tăng 900 nghìn đồng/lượng.

Ở nhóm doanh nghiệp có giá mua thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn ở mức 139,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,7 triệu đồng/lượng chiều bán. Trong khi đó, vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với cuối phiên 9/10, Bảo Tín Minh Châu giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, còn Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá ở cả hai chiều. Tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Với Bảo Tín Minh Châu, giá mua tăng 500 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 400 nghìn đồng/lượng.

Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất thị trường, với giá mua 133 triệu đồng/lượng và bán ra 136,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều không thay đổi so với cuối phiên 9/10, nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm hiện thấp hơn khoảng 8–9 triệu đồng/lượng so với mặt bằng giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn. Khoảng cách này cho thấy sự phân hóa đáng kể về mặt bằng giá giữa các thương hiệu và chủng loại vàng trên thị trường.