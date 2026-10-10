Giá vàng miếng SJC tăng 2 tuần liên tiếp

Trong hai tuần liên tiếp (28/9-10/10), giá vàng miếng SJC tăng tổng cộng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán; giá vàng nhẫn “4 số 9” biến động cùng chiều...
Sau phiên tăng gần 2 triệu đồng/lượng ngày 9/10, thị trường vàng miếng SJC
bước sang ngày giao dịch cuối tuần 10/10 với mặt bằng giá tương đối ổn định.
Hầu hết doanh nghiệp lớn không điều chỉnh bảng giá trong phiên, dù mức niêm yết
giữa các đơn vị vẫn có sự chênh lệch, chủ yếu ở chiều mua vào.
Cập nhật thị trường cho thấy,
Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng tại ngưỡng 141,8 triệu đồng/lượng và giá bán
là 144,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên
10/10. So với giá chốt phiên 9/10, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC không
đổi.
Tương tự, DOJI, PNJ và Bảo Tín
Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua
vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá bán vàng miếng cùng được giữ ở mức
144,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chiều mua có sự khác biệt khi Bảo Tín Minh
Châu niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức 141
triệu đồng/lượng tại Phú Quý.
So với phiên 9/10, Bảo Tín Minh Châu giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua,
trong khi Phú Quý không thay đổi giá ở cả hai chiều giao dịch. Mức giá bán tại
hai doanh nghiệp tiếp tục ngang bằng với nhóm dẫn đầu thị trường.
Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng
duy trì giá mua vàng miếng SJC ở mức 142 triệu đồng/lượng và giá bán ở ngưỡng 143,5
triệu đồng/lượng. Bảng giá này không có sự điều chỉnh trong suốt phiên, đồng
thời giữ nguyên so với cuối ngày 9/10.
Trong khi đó, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua tại 140 triệu đồng/lượng và bán ra là 143,5 triệu
đồng/lượng.Đồng thời, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm cũng thấp hơn 1,3
triệu đồng/lượng so với nhóm đứng đầu thị trường
Sau những ngày đầu tuần gần như đi ngang, giá vàng miếng SJC bật tăng
mạnh vào cuối tuần và duy trì ở vùng cao nhất trong tuần. Tính chung cả tuần (6-10/10), giá mua và bán cùng
tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu tuần, lên lần lượt 141,8 triệu đồng và
144,8 triệu đồng/lượng.
Mức tăng tại một số doanh nghiệp khu vực
phía Nam chưa bằng một nửa so với mặt bằng chung khi giá vàng tại Mi Hồng chỉ tăng 300 nghìn đồng/lượng, còn
Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn
đồng/lượng trong cả tuần.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng khởi đầu tuần tương đối trầm lắng khi giới
đầu tư thận trọng trước lịch công bố dữ liệu kinh tế không quá dày đặc.
Trong
bối cảnh thiếu vắng các thông tin kinh tế có khả năng tạo biến động lớn, diễn
biến địa chính trị, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất
của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là những yếu tố chi phối.
Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông dịu bớt
sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ chưa tấn công Iran trước
cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11. Thông tin này góp phần kéo
giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm bớt áp lực lo ngại lạm phát từ phía năng
lượng.
Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm so với mức đỉnh ghi
nhận trong tuần khi lợi suất trái phiếu kho
bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,23%. Lợi suất của kỳ hạn 30
năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 5,6%. Những yếu tố này góp phần tạo thêm
yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.
Theo
công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở
mức 19%, trong khi khả năng lãi suất tăng ít nhất một lần từ nay đến tháng 12 được dự báo ở mức 84%. Những kỳ vọng
này cho thấy nhà đầu tư vẫn cân nhắc khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt
chặt, qua đó có thể hạn chế đà tăng của giá vàng.
Thị trường vàng nhẫn “4 số
9” khép lại phiên giao dịch cuối tuần 10/10 trong trạng thái ổn định. Dù giá
mua, bán tại phần lớn doanh nghiệp không thay đổi so với phiên 9/10 nhưng mức
tăng tích lũy trong cả tuần vẫn dao động từ 400 nghìn đồng đến 1,3 triệu
đồng/lượng, thấp hơn biên độ biến động của vàng miếng SJC.
Trong phiên cuối tuần, Công ty SJC, DOJI và PNJ cùng duy trì giá bán vàng
nhẫn ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường. Mức giá này không thay đổi so với
cuối phiên 9/10.
Ở chiều mua, SJC và
PNJ cùng thu mua vàng nhẫn ở mức 141,3 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI niêm yết
giá mua vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, ở mức
140,3 triệu đồng/lượng.
Xét cả tuần, SJC ghi nhận mức tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua
và bán. Trong khi đó, giá
vàng nhẫn tại DOJI và PNJ cùng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với đầu
tuần.
Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 kết phiên ở mức 141 triệu đồng/lượng
chiều mua và 144,2 triệu đồng/lượng chiều bán, không thay đổi so với ngày 9/10.
So với phiên đầu tuần,
giá mua tăng 700 nghìn đồng/lượng, còn giá bán tăng 900 nghìn đồng/lượng.
Ở nhóm doanh nghiệp có giá mua thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng
nhẫn tròn trơn ở mức 139,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,7 triệu đồng/lượng
chiều bán. Trong khi đó, vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải được giao
dịch ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.
So với cuối phiên 9/10, Bảo Tín Minh Châu giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều
mua, còn Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá ở cả hai chiều. Tính chung cả tuần,
giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều. Với Bảo Tín Minh Châu, giá mua tăng 500 nghìn đồng/lượng, trong khi giá
bán tăng 400 nghìn đồng/lượng.
Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất thị trường,
với giá mua 133 triệu đồng/lượng và bán ra 136,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều
đều không thay đổi so với cuối phiên 9/10, nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng so với
đầu tuần.
Đáng chú ý, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm hiện thấp hơn khoảng 8–9 triệu
đồng/lượng so với mặt bằng giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn.
Khoảng cách này cho thấy sự phân hóa đáng kể về mặt bằng giá giữa các thương
hiệu và chủng loại vàng trên thị trường.
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(9/10), hợp đồng giá
vàng giao ngay bật tăng 1,47% so với giá chốt phiên 8/10, tiến lên
mốc 4193,9 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 11,63
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu,
khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 10,53 triệu – 11,13 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 3,33 triệu đồng/lượng.
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