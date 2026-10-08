Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn nằm im

Sau phiên điều chỉnh nhẹ, giá vàng nhẫn “4 số 9” sáng 8/10 gần như đi ngang khi phần lớn doanh nghiệp giữ nguyên bảng giá như nhiều phiên trước đó...

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đứng im trong phiên 8/10. (Ảnh: Phú Quý)

Chốt phiên hôm qua (7/10), giá giao dịch vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh quay đầu giảm 500 nghìn đồng/lượng sau ba phiên đi ngang liên tiếp. Tuy nhiên, mở cửa phiên sáng nay (8/10), diễn biến giá vàng miếng SJC lại quay về trạng thái bất động.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được duy trì ở mức 140 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán suốt phiên sáng nay và không đổi so với chốt phiên 7/10.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải khi các doanh nghiệp này cùng duy trì giá mua vào 140 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau nhịp giảm trong phiên trước, giá vàng miếng tại nhóm doanh nghiệp này đứng im.

Phiên sáng 8/10 chưa ghi nhận một mặt bằng giá mới trên thị trường vàng miếng SJC. Sau nhịp điều chỉnh trong phiên trước, giá chủ yếu được các doanh nghiệp duy trì ổn định ở ngưỡng 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng. Trong khi biến động đáng chú ý chỉ xuất hiện tại một vài đơn vị và tập trung ở chiều mua.

Ở nhóm có mức giá mua thấp hơn, Phú Quý giữ giá bán ở 143 triệu đồng/lượng nhưng mua vào ở 139,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh theo hướng thu hẹp giá mua thêm 100 nghìn đồng/lượng, xuống 139,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán vẫn giữ ở 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay. Ngọc Thẩm neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên, không đổi so với giá chốt phiên 7/10.

Diễn biến giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng có sự đảo chiều ngay trong những giờ đầu giao dịch.

Doanh nghiệp mở cửa với giá mua 140,5 triệu đồng/lượng và giá bán 142 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầu 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này đã lấy lại toàn bộ mức giảm, quay về ngưỡng 141 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 8/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Mặt bằng giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng 8/10 nhìn chung vẫn ổn định. Phần lớn thương hiệu không thay đổi bảng giá so với cuối phiên 7/10, trong khi chỉ một vài đơn vị điều chỉnh cả giá mua và giá bán.

Ở nhóm có giá bán cao nhất thị trường, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, diễn biến tại ba doanh nghiệp này không hoàn toàn giống nhau.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá bán cao nhất trên trường, đồng loạt ở ngưỡng 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua cao nhất thuộc về Công ty SJC và PNJ với 139,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn quay đầu giảm ngay từ đầu phiên sau khi vừa có nhịp phục hồi trong phiên trước. Giá mua được điều chỉnh xuống 139,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ở 143 triệu đồng/lượng.

So với mức chốt phiên 7/10, hai chiều mua và bán lần lượt giảm 100 nghìn đồng và 200 nghìn đồng/lượng. Mức giá này được duy trì cho đến hết phiên sáng.

Cùng chung xu hướng, Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giảm đối với vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999, với mức giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp giữ giá mua ở 139 triệu đồng/lượng và giá bán 143 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Trong khi đó, bám sát xu hướng trên thị trường vàng miếng, DOJI là doanh nghiệp không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 139 triệu – 143 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua.

Giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 8/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngọc Thẩm tiếp tục là đơn vị có mặt bằng giá thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm mở cửa phiên sáng nay tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang. Doanh nghiệp này giữ ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 132,5 triệu – 136 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 7/10.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 139,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh nghiệp này không đổi.

Mức giá giao dịch 139,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng được niêm yết đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định, giữ nguyên so với giá chốt phiên 7/10.

Tương tự tại PNJ, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay.

Xét riêng biên độ mua, bán, Ngọc Thẩm đang duy trì mức chênh 3,5 triệu đồng/lượng. Công ty SJC, Phú Quý và PNJ cùng có mức chênh 3 triệu đồng/lượng. Tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, khoảng cách giữa giá mua và bán là 4 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu có mức chênh 3,9 triệu đồng/lượng.

Nếu không tính các nhịp giảm tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thị trường vàng nhẫn phiên sáng nay gần như không xuất hiện biến động đáng kể.

Sự ổn định của phần lớn doanh nghiệp cho thấy mặt bằng giá đang có xu hướng tích lũy, song chênh lệch giữa các thương hiệu vẫn ở mức đáng kể. Cùng là vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch giữa nơi mua và bán cao nhất so với nơi thấp nhất đã lên tới 7 triệu đồng/lượng.