Giá vàng trong nước bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng sau 7 phiên giằng co

Trong phiên 9/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều sau 1 tuần đứng im hoặc giảm trong biên độ hẹp. Đối với vàng nhẫn, giá tăng từ 500 nghìn – 1,8 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu..

Giá vàng trong nước bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phú Quý

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (8/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt bật tăng trong phiên hôm nay. Tính đến 17 giờ ngày 9/10, giá vàng miếng phổ biến ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp.

Công ty SJC tăng mạnh 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vàng miếng ở mức 140,8 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 143,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Sát giờ đóng cửa phiên sáng, tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 8/10, giá bán tăng mạnh hơn giá mua tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 4,9 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ giữa tháng 7/2026. Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý ở mức 3,8 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 800 nghìn đồng/lượng so với ngưỡng chung.

Bước sang phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại mức 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 8/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 8/10.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng miếng chốt phiên tại ngưỡng 144,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua niêm yết thấp hơn so với mặt bằng chung, lần lượt đặt tại ngưỡng 139,9 triệu và 141 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 8/10, giá bán vàng miếng SJC tại hai đơn vị này cùng tăng 1,8 triệu đồng/lượng trong khi giá mua tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,3 triệu đồng/lượng, còn tại Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 4 nhịp tăng trong phiên hôm nay, tuy nhiên mỗi nhịp điều chỉnh chỉ biến động trong biên độ hẹp từ 200 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng. Tính đến 17 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này niêm yết ở ngưỡng 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên tại ngưỡng 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 9/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Diễn biến giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt nằm trong xu thế tăng. Tuy nhiên, biên độ tăng nhẹ hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 500 nghìn - 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty SJC và PNJ là hai doanh nghiệp niêm yết giá cao nhất trong phiên hôm nay, đi kèm với đó là biên độ điều chỉnh tăng mạnh nhất.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 140,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/10, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại SJC tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại PNJ, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên tại ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/10, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 9/10 so với 8/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, DOJI cũng niêm yết giá bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 144,3 triệu. Tuy nhiên, giá mua vào đặt tại ngưỡng 140,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua.

Giá bán tăng mạnh hơn giá mua tại Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” lên mức lần lượt là 3,2 triệu đồng/lượng và 4 triệu đồng/lượng. Cùng neo mức chênh lệch ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng là DOJI, ngưỡng cao nhất trong phiên 8/10.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua. Đóng cửa phiên, doanh nghiệp này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,9 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,8 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, sau ba nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này tăng 1,5 triệu đồng lượng với chiều mua và 1,7 triệu đồng/lượng với chiều bán. Giá vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý neo ở ngưỡng 141 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi các doanh nghiệp trên thị trường điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” lên tới cả triệu đồng/lượng thì Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm chỉ tăng giá vàng nhẫn trong biên độ hẹp.

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh hơn so với giá mua, lần lượt ở mức 800 nghìn đồng/lượng và 900 nghìn đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại ngưỡng 139,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm tiếp tục là đơn vị có mặt bằng giá thấp nhất trên thị trường trong phiên hôm nay.

Sau khi đứng im trong suốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm mở cửa phiên sáng nay bật tăng. Tính đến 17 giờ, doanh nghiệp này neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 133 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 8/10.