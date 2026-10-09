Thứ Sáu, 09/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Giá vàng trong nước bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng sau 7 phiên giằng co

M Mai Nhi

Trong phiên 9/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều sau 1 tuần đứng im hoặc giảm trong biên độ hẹp. Đối với vàng nhẫn, giá tăng từ 500 nghìn – 1,8 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu..

Giá vàng trong nước bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phú Quý
Giá vàng trong nước bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phú Quý

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (8/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt bật tăng trong phiên hôm nay. Tính đến 17 giờ ngày 9/10, giá vàng miếng phổ biến ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp.

Công ty SJC tăng mạnh 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vàng miếng ở mức 140,8 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 143,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Sát giờ đóng cửa phiên sáng, tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 8/10, giá bán tăng mạnh hơn giá mua tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. 

Khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng  cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 4,9 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ giữa tháng 7/2026. Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý ở mức 3,8 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 800 nghìn đồng/lượng so với ngưỡng chung.

Bước sang phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại mức 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 8/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 8/10.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng miếng chốt phiên tại ngưỡng 144,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua niêm yết thấp hơn so với mặt bằng chung, lần lượt đặt tại ngưỡng 139,9 triệu và 141 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 8/10, giá bán vàng miếng SJC tại hai đơn vị này cùng tăng 1,8 triệu đồng/lượng trong khi giá mua tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,3 triệu đồng/lượng, còn tại Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 4 nhịp tăng trong phiên hôm nay, tuy nhiên mỗi nhịp điều chỉnh chỉ biến động trong biên độ hẹp từ 200 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng. Tính đến 17 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này niêm yết ở ngưỡng 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên tại ngưỡng 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 9/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 9/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Diễn biến giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt nằm trong xu thế tăng. Tuy nhiên, biên độ tăng nhẹ hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 500 nghìn  - 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty SJC và PNJ là hai doanh nghiệp niêm yết giá cao nhất trong phiên hôm nay, đi kèm với đó là biên độ điều chỉnh tăng mạnh nhất.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 140,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/10, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại SJC tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại PNJ, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên tại ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/10, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 9/10 so với 8/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ điều chỉnh tăng  giá vàng nhẫn trong phiên 9/10 so với 8/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

Trong khi đó, DOJI cũng niêm yết giá bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 144,3 triệu. Tuy nhiên, giá mua vào đặt tại ngưỡng 140,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua.

Giá bán tăng mạnh hơn giá mua tại Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” lên mức lần lượt là 3,2 triệu đồng/lượng và 4 triệu đồng/lượng. Cùng neo mức chênh lệch ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng là DOJI, ngưỡng cao nhất trong phiên 8/10.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua. Đóng cửa phiên, doanh nghiệp này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,9 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,8 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, sau ba nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này tăng 1,5 triệu đồng lượng với chiều mua và 1,7 triệu đồng/lượng với chiều bán. Giá vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý neo ở ngưỡng 141 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi các doanh nghiệp trên thị trường điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” lên tới cả triệu đồng/lượng thì Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm chỉ tăng giá vàng nhẫn trong biên độ hẹp.

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh hơn so với giá mua, lần lượt ở mức 800 nghìn đồng/lượng và 900 nghìn đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại ngưỡng 139,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm tiếp tục là đơn vị có mặt bằng giá thấp nhất trên thị trường trong phiên hôm nay.

Sau khi đứng im trong suốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm mở cửa phiên sáng nay bật tăng. Tính đến 17 giờ, doanh nghiệp này neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 133 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 8/10.

Trên thị trường thế giới, tính đến 17 giờ ngày 9/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục tăng thêm gần 1,3% so với giá chốt phiên 8/10, tiến lên ngưỡng 4.186,9 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,86 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 10,86 triệu – 11,36 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 3,56 triệu đồng/lượng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

biên độ giá vàng VnEconomy chênh lệch giá vàng VnEconomy giá vàng 4 số 9 VnEconomy giá vàng 9999 VnEconomy giá vàng hôm nay VnEconomy giá vàng miếng VnEconomy giá vàng miếng sjc VnEconomy giá vàng nhẫn VnEconomy giá vàng nhẫn 9999 VnEconomy giá vàng sjc VnEconomy Giá vàng tăng VnEconomy tài chính VnEconomy tăng giá vàng VnEconomy

Chủ đề

Giá vàng trong nước và thế giới

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Rẽ hướng sự nghiệp: Tuổi tác không còn là rào cản

Rẽ hướng sự nghiệp: Tuổi tác không còn là rào cản

Có người bắt đầu một hành trình mới khi đã ngoài 30 tuổi. Có người quyết định chuyển nghề ở tuổi 50, khi nhiều người đã nghĩ đến sự ổn định. Cũng có người lựa chọn con đường đó ngay từ khi còn là sinh viên. Nhưng giữa một thị trường lao động liên tục thay đổi, tuổi tác liệu có thực sự là rào cản?

R&I nâng Việt Nam lên BBB-: Từ nâng hạng tín nhiệm đến mở cửa thị trường vốn Nhật Bản

R&I nâng Việt Nam lên BBB-: Từ nâng hạng tín nhiệm đến mở cửa thị trường vốn Nhật Bản

Việc R&I lần đầu đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng tín nhiệm Đầu tư là một cột mốc về uy tín tín dụng quốc gia. Quan trọng hơn, kết quả này tạo thêm một điểm tựa để Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn Nhật Bản, trong đó có việc nghiên cứu phát hành trái phiếu Samurai, đồng thời tiếp tục thu hẹp khoảng cách với xếp hạng Đầu tư của ba tổ chức S&P, Fitch và Moody’s.

“Vòng luẩn quẩn” của kinh tế Pháp

“Vòng luẩn quẩn” của kinh tế Pháp

Sự bất định về chính trị đã trở thành một lực cản lớn đối với nền kinh tế Pháp kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử quốc hội sớm vào giữa năm 2024...

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy