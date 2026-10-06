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Askonomy

Giá vàng miếng SJC đứng im 3 phiên

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 6/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (5/10). Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, giá bán dao động từ 143 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC đứng im 3 phiên - Ảnh: Bảo Tín Minh Châu
Giá vàng miếng SJC đứng im 3 phiên - Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Cập nhật bảng giá niêm yết trong phiên sáng 6/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn bất động. Đây là phiên đi ngang thứ ba liên tiếp kể từ phiên giao dịch cuối tuần trước (3-6/10).

Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết tại 140,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, các doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên hôm qua (5/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này không thay đổi.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết lần lượt tại ngưỡng 139,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua.

Trong phiên sáng 6/10, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu vẫn thuộc nhóm cao nhất, ở ngưỡng 4,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý tiếp tục nới rộng, lên ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với mặt bằng chung.

Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng duy trì xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay. Ngọc Thẩm neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng trong suốt phiên, không đổi so với giá chốt phiên 5/10.

Trong khi đó, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng nhưng giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua. Tính đến 11 giờ, doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Sau nhịp giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng niêm yết tại ngưỡng 141,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 11 giờ, Mi Hồng vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên, giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 5/10.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 6/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 6/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giá đi ngang hầu như bao trùm bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, cá biệt vẫn ghi nhận hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Trong 3 phiên liên tiếp (3-6/10), giá vàng miếng SJC gần như không đổi. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, dù ghi nhận diễn biến phân hoá giữa các đơn vị kinh doanh nhưng xu thế đi ngang vẫn chiếm phần lớn. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm mạnh 1,15% kể từ phiên cuối tuần trước (2/10).

Mở cửa phiên sáng, tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 140 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Mức giá giao dịch 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng được niêm yết đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định, không đổi so với giá chốt phiên 5/10.

Sau nhịp điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt đứng im. Hai doanh nghiệp này cùng niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 139,3 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay, không đổi so với giá chốt phiên 5/10.

Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở ngưỡng 143,3 triệu đồng/lượng còn giá mua là 140,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại PNJ giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới trong phiên 6/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới trong phiên 6/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Sau khi giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng trong hai phiên liên tiếp, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm bất ngờ đứng im.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 132 triệu đồng/lượng và giá bán là 135,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 5/10.

Ngược lại, DOJI là doanh nghiệp neo giá bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên 6/10. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 139,5 triệu - 143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 6/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục giảm gần 0,3% so với giá chốt phiên 5/10, lùi xuống ngưỡng 4.129,6 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 11,27 triệu – 11,77 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 3,77 triệu đồng/lượng.

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