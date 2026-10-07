Giá vàng nhẫn “4 số 9” diễn biến trái chiều, có nơi tăng 500 nghìn đồng/lượng
MMai Nhi
Chọn cỡ chữ
Trong phiên sáng 7/10, SJC, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với chốt phiên 6/10, tuy nhiên có 3 đơn vị vẫn tăng giá giao dịch vàng nhẫn lên tới 500 nghìn đồng/lượng…
Xu hướng đi ngang dần hình thành rõ rệt trên
thị trường vàng miếng SJC tại các thương hiệu kinh doanh. Cập nhật diễn biến thị
trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục bước sang phiên “nằm im” thứ tư liên
tiếp (3 – 7/10).
Giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ
và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ổn định tại 140,5 triệu đồng/lượng còn
giá bán là 143,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ, các doanh nghiệp này vẫn giữ
nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên hôm qua (6/10), giá mua,
bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này không đổi.
Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 143,5 triệu
đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua đặt lần lượt tại ngưỡng 139,3 triệu
đồng/lượng và 140 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua.
Trong phiên sáng 7/10, giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng sau 4 phiên đi ngang. Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá vàng miếng SJC thấp hơn 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với mặt bằng chung.
Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng không
ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ, Ngọc
Thẩm neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,5 triệu – 143 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên, không đổi so với giá chốt phiên 5/10.
Đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường,
giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng liên tục biên động trong biên độ hẹp. Sau khi bật
tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC
tại thương hiệu này niêm yết tại ngưỡng 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng.
Sau gần hai tiếng đầu mở cửa, Mi Hồng điều chỉnh
giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng SJC. Tính đến 10 giờ,
doanh nghiệp này neo giá mua, bán vàng miếng tại 141,7 triệu – 143,2 triệu đồng/lượng,
tăng tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường
vàng nhẫn “4 số 9”, thay vì đứng im đồng loạt như trên thị trường vàng miếng, giá
mua, bán vàng nhẫn tại một số cơ sở kinh doanh lớn vẫn điều chỉnh tăng, dao động
từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
DOJI là doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn mạnh nhất, đồng
thời cũng thuộc nhóm neo giá bán vàng nhẫn ở ngưỡng cao. Doanh nghiệp này đặt
giá mua, bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 139,5 triệu -
143,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm
qua.
Sau ba phiên đầu tuần giảm liên tiếp, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín
Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh
tăng trong phiên sáng nay.
Mở cửa phiên, hai doanh nghiệp này cùng niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở
ngưỡng 139,3 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch
trên không đổi, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 6/10.
Ngoại trừ DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với vàng miếng, các doanh nghiệp còn lại đều neo giá vàng nhẫn thấp hơn từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn thấp hơn tới 7 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, các doanh nghiệp khác
như Công ty SJC, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt giữ xu hướng đi ngang đối với
giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.
Ngọc Thẩm là đơn
vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Sau
khi tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm mở
cửa phiên sáng nay vẫn duy trì ổn định tại ngưỡng 133 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ, mức giá mua, bán trên vẫn giữ nguyên.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm
yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức
140 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143 triệu đồng/lượng.So với giá chốt phiên 6/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh
nghiệp này không đổi.
Mức giá giao dịch 140 triệu – 143
triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng được niêm yết đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”
tại Phú Quý ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch
trên vẫn duy trì ổn định.
Tương tự, PNJ cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 140 triệu
– 143 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này giữ giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên
sáng nay.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 7/10 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm hơn 0,5% so với giá chốt phiên 6/10, lùi
xuống ngưỡng 4.143 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank
(đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng
11,45 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 10,95
triệu – 11,45 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn chỉ
cao hơn vàng thế giới khoảng 4,45 triệu đồng/lượng.
Tính chung 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,52%, cao hơn mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025 và vượt mục tiêu 4,5% đề ra cho cả năm. Bộ Tài chính dự kiến hạn chế tăng giá một số dịch vụ, giữ giá điện và sử dụng chính sách thuế để giảm áp lực lên mặt bằng giá từ nay đến cuối năm...
HDBank ghi dấu ấn trên bản đồ tài chính khu vực khi đứng thứ 2 về hiệu quả hoạt động trong bảng xếp hạng năm 2025 của S&P Global Market Intelligence dành cho 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời giữ vị trí cao nhất trong nhóm ngân hàng Việt Nam được đánh giá.
Trả lời câu hỏi của phóng viên VnEconomy tại buổi họp báo thường kỳ (6/10), đại diện Bộ Tài chính cho rằng: Hộ kinh doanh có doanh thu tỷ đồng, muốn hưởng cơ chế khấu trừ thuế và hỗ trợ khác như doanh nghiệp thì phải chuyển đổi sang doanh nghiệp...
Sau kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), cơ quan quản lý tiếp tục tính toán phương án tổ chức lại cách vận hành thị trường với nhiều thay đổi như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và rút ngắn thời gian thanh toán…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.