Giá vàng nhẫn “4 số 9” diễn biến trái chiều, có nơi tăng 500 nghìn đồng/lượng

Trong phiên sáng 7/10, SJC, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với chốt phiên 6/10, tuy nhiên có 3 đơn vị vẫn tăng giá giao dịch vàng nhẫn lên tới 500 nghìn đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn “4 số 9” diễn biến trái chiều, giá vàng miếng SJC đứng im. (Ảnh: DOJI)

Xu hướng đi ngang dần hình thành rõ rệt trên thị trường vàng miếng SJC tại các thương hiệu kinh doanh. Cập nhật diễn biến thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục bước sang phiên “nằm im” thứ tư liên tiếp (3 – 7/10).

Giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ổn định tại 140,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, các doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên hôm qua (6/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này không đổi.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua đặt lần lượt tại ngưỡng 139,3 triệu đồng/lượng và 140 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua.

Trong phiên sáng 7/10, giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng sau 4 phiên đi ngang. Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá vàng miếng SJC thấp hơn 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với mặt bằng chung.

Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ, Ngọc Thẩm neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng trong suốt phiên, không đổi so với giá chốt phiên 5/10.

Đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng liên tục biên động trong biên độ hẹp. Sau khi bật tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này niêm yết tại ngưỡng 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng.

Sau gần hai tiếng đầu mở cửa, Mi Hồng điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng SJC. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này neo giá mua, bán vàng miếng tại 141,7 triệu – 143,2 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 7/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, thay vì đứng im đồng loạt như trên thị trường vàng miếng, giá mua, bán vàng nhẫn tại một số cơ sở kinh doanh lớn vẫn điều chỉnh tăng, dao động từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

DOJI là doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn mạnh nhất, đồng thời cũng thuộc nhóm neo giá bán vàng nhẫn ở ngưỡng cao. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 139,5 triệu - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua.

Sau ba phiên đầu tuần giảm liên tiếp, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên, hai doanh nghiệp này cùng niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 139,3 triệu – 143,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 6/10.

Chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới trong phiên 7/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngoại trừ DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với vàng miếng, các doanh nghiệp còn lại đều neo giá vàng nhẫn thấp hơn từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn thấp hơn tới 7 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, các doanh nghiệp khác như Công ty SJC, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt giữ xu hướng đi ngang đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.

Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm mở cửa phiên sáng nay vẫn duy trì ổn định tại ngưỡng 133 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá mua, bán trên vẫn giữ nguyên.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 140 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 6/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh nghiệp này không đổi.

Mức giá giao dịch 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng được niêm yết đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Tương tự, PNJ cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này giữ giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay.