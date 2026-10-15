Giá vàng sụt mạnh về gần 4.100 USD/oz vì số liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự báo

Đồng USD cũng tăng trở lại sau khi dữ liệu này được công bố, gây thêm áp lực lên thị trường kim loại quý...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (14/10), đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, khi báo cáo lạm phát nóng hơn kỳ vọng của Mỹ làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10.

Đồng USD cũng tăng trở lại sau khi dữ liệu này được công bố, gây thêm áp lực lên thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.106,5 USD/oz, giảm 55,6 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm hơn 1,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 55,76 USD/oz, giảm 3,53 USD/oz, tương đương giảm gần 6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,7%, còn 4.107,9 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.072,7 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 7/10.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tháng 9 của nước này tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế đưa ra các mức dự báo tăng tương ứng là 0,6% và 3,6%.

Chỉ số CPI lõi, thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo của giới chuyên gia là các mức tăng tương ứng 0,2% và 2,5%.

Trong tháng 8, CPI toàn phần tăng 3,4% và CPI lõi tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cả hai chỉ số này của tháng 9 đều tăng tốc so với tháng 8 và tăng mạnh hơn dự báo của chuyên gia.

Cuối phiên, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 32% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 27-28/10, từ mức chỉ 17% vào ngày trước đó. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 duy trì gần ngưỡng 90% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME.

Triển vọng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát không có lợi cho giá vàng. Do vàng là một tài sản không mang lãi suất, một môi trường lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Ngoài ra, khả năng Fed tăng lãi suất được đẩy lên mức cao hơn cũng hỗ trợ tỷ giá đồng USD. Dịch chuyển này làm gia tăng sức ép mất giá đối với vàng vì vàng được định giá bằng USD trong giao dịch quốc tế.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD có lúc tăng 0,5% trong phiên ngày thứ Tư, trước khi chốt phiên với mức tăng 0,34%, đạt 102,53 điểm. Mức điểm này không xa so với mức đỉnh của 18 tháng là hơn 102,6 điểm thiết lập vào đầu tuần.

Trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, áp lực bán đã tăng lên ngay sau khi báo cáo lạm phát được công bố, dẫn tới lợi suất tăng vào đầu phiên. Nhưng về cuối phiên, giá trái phiếu phục hồi và lợi suất giảm trở lại, giúp giá vàng lấy lại mốc chủ chốt 4.100 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản, còn 5,19% vào cuối phiên. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,517%.

“Tại thời điểm này, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất đang tăng lên. Bởi vậy, đồng USD tăng giá và gây áp lực giảm lên thị trường vàng”, ông David Meger - Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại của công ty High Ridge Futures - nhận định với hãng tin Reuters.

Một số chuyên gia cho rằng việc giá vàng duy trì ngưỡng chủ chốt 4.100 USD/oz là một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Một số quan chức Fed phát biểu trong những ngày gần đây cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Phát biểu ngày thứ Tư, Phó chủ tịch Fed Michelle Bowman nói rằng ngân hàng trung ương này có thời gian để xác định xem thị trường tài chính và nền kinh tế diễn biến như thế nào sau đợt tăng lãi suất vào tháng 9 trước khi đưa ra quyết định có tiếp tục hành động hay không.

Nhìn trong ngắn hạn, giá vàng được cho là sẽ còn chịu áp lực từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn của Mỹ, trong bối cảnh giá năng lượng neo cao khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran kéo dài. Giá dầu thô tăng thêm trong phiên ngày thứ Tư, với giá dầu Brent đóng cửa trên 106 USD/thùng, do các cuộc tấn công ở Vùng Vịnh tiếp diễn.

Nhưng nhìn trong dài hạn, nhà phân tích Carsten Menke của ngân hàng Julius Baer cho rằng giá vàng sẽ hưởng lợi từ xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, cũng như mối lo ngại về khối nợ công lớn và gánh nặng tiền lãi nợ công của Mỹ.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.054,2 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (15/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á giằng co quanh ngưỡng đóng cửa của phiên Mỹ.

Lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,2%, giao dịch ở mức 4.114 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,2%, đạt gần 55,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 129,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.680 đồng (mua vào) và 26.090 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.