Giá vừa lập đỉnh, IMP lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, IMP dự kiến phát hành thêm 77.004.481 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới phát hành).

Nguồn phát hành là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 – 4/2024, sau khi UBCK thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của IMP.

Nếu thành công, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành là 154.042.762 cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ sau khi phát hành là hơn 1.540 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu IMP vừa lập đỉnh lịch sử trong phiên 16/7 khi đóng cửa tại mức giá 93.400 đồng/CP và đến ngày 22/7, giá cổ phiếu IMP giảm mạnh còn 81.000 đồng/cp và chốt phiên ngày 13/8 giá tại mức giá 84.000 đồng/CP.

Vừa qua, IPM là đã phát hành 6.999.832 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Theo đó, nâng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 77.038.281 cổ phiếu. Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết là ngày 16/8 tới.

Kết thúc quý 2/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 17,6% lên 517,22 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 3,9% đạt hơn 200 tỷ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 18 và 22% dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 17% còn hơn 82 tỷ và lợi nhuận sau thuế giảm 17,3% đạt gần 66 tỷ đồng.

Theo IMP, lợi nhuận lỗ là do biến động tăng giá nguồn nguyên liệu đầu vào; giảm sản lượng sản xuất tại nhà máy IMP1 do thị trường OTC tăng trưởng chậm; trong khi đó, nhà máy IMP4 chính thức đi vào hoạt động (quý 3/2024) kéo theo chi phí khấu hao và vận hành tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, IMP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu bán hàng trên kênh ETC trong nửa đầu năm tăng 33% so với cùng kỳ; Doanh thu bán hàng qua kênh chuỗi tăng 141% so với nửa đầu năm ngoái; Lợi nhuận trước thuế và EBITDA ghi nhận ở mức 161 tỷ đồng và 215 tỷ đồng, duy trì biên EBITDA ổn định ở mức 21%.