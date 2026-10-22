Giá xăng giảm mạnh, các mặt hàng dầu tăng

Bám sát thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 22/10 diễn biến trái chiều khi các mặt hàng xăng được điều chỉnh giảm 1.610 đồng/lít - 1.816 đồng/lít, trong khi giá dầu tăng 444 đồng/lít - 1.238 đồng/kg. Trong kỳ này, cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít với xăng sinh học…
Chiều 22/10, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh
giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ
bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; đồng thời không
chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu theo Quyết định số
2774/QĐ-BCT ngày 22/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện
pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ
ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 300 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân
sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 25.361 đồng/lít (giảm 1.610 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 25.213 đồng/lít (giảm 1.816
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 148 đồng/lít;
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 29.550 đồng/lít (tăng 444 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 23.373 đồng/kg (tăng
1.238 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần
này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc nối lại cuộc
đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraina do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở
Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị
cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các
yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn
biến tăng, giảm tùy mặt hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 15/10/2026 và kỳ điều hành ngày 22/10/2026 là: 132,362
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương
đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III
(giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu điêzen
0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut
180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo
phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi
ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày
22/10/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 32.941 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc:
35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 25.213
VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 34.117 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Campuchia: 35.179 VNĐ/lít; Lào: 40.848 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít
(Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 29.550 VNĐ/lít.
Giá xăng dầu
của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
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