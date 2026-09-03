Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 672 đồng/lít - 723 đồng/lít. Trái lại, các mặt hàng dầu giảm từ 341 - 499 đồng/lít/kg…
Chiều 3/9/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chính giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập, chi sử
dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2138/QĐ-BCT ngày 3/9/2026 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng
dầu.
Trích lập Quỹ
bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0
đồng/lít;
Dầu điêzen: 200 đồng/lít;
Dầu madút: 200 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình ổn
giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu
điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 22.486 đồng/lít (tăng 723 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 788 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 23.274 đồng/lít (tăng 672 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.743 đồng/lít (giảm 341 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.641 đồng/kg (giảm
499 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu, liên
Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của
các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công quân sự lẫn nhau;
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay để kiềm chế
lạm phát; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tiếp tục tập
trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến
giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt
hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 27/8/2026 và kỳ điều hành ngày 03/9/2026 là: 117,026
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương
đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng
E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng
dầu điêzen 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn
dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm
đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo
hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của
các nước lân cận Việt Nam ngày 3/9/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 29.533
VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Lào: 45.804 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.879 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt
Nam: 23.274 VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 30.081 VNĐ/lít (Chính phủ trợ
giá); Campuchia: 33.218 VNĐ/lít; Lào: 38.208 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.824
VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.743 VNĐ/lít.
Như vậy, giá xăng dầu của
Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
Do tác động từ biến động giá nhiên liệu thế giới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ghi nhận mức tăng 0,47% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số này đã tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 đạt 11,9%, là mức tăng cao nhất nhiều năm qua. Đáng chú ý, sự bứt phá từ ngành chế biến, chế tạo; khai khoáng đã khẳng định đà phục hồi toàn diện và tín hiệu tích cực của nền kinh tế...
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 ghi nhận kết quả kỷ lục 770,14 tỷ USD. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (tăng 35,3%) nhanh hơn xuất khẩu (tăng 22,4%) nên cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu với 20,46 tỷ USD…
PMI tháng 8/2026 đạt 53,3 điểm, đánh dấu tốc độ tăng trưởng sản lượng và đơn hàng mới của ngành sản xuất Việt Nam nhanh nhất trong hơn hai năm qua. Dù áp lực chi phí giảm giúp thúc đẩy sản xuất, ngành vẫn đối mặt thách thức khi việc làm sụt giảm và tâm lý thận trọng trước những bất ổn địa chính trị toàn cầu…
Ít ai nghĩ những sợi cói, mây, lục bình hay cỏ bàng mộc mạc lại có thể trở thành những sản phẩm thời trang tinh tế, có giá trị hàng triệu đồng. Nhưng với Trần Doãn Hùng, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành chất liệu để anh khởi nghiệp và kể câu chuyện về quê hương bằng một cách rất khác.
Ít ai nghĩ những sợi cói, mây, lục bình hay cỏ bàng mộc mạc lại có thể trở thành những sản phẩm thời trang tinh tế, có giá trị hàng triệu đồng. Nhưng với Trần Doãn Hùng, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành chất liệu để anh khởi nghiệp và kể câu chuyện về quê hương bằng một cách rất khác.