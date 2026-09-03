Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 672 đồng/lít - 723 đồng/lít. Trái lại, các mặt hàng dầu giảm từ 341 - 499 đồng/lít/kg…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ chiều 3/9/2026. Ảnh: Phương Thảo.

Chiều 3/9/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chính giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2138/QĐ-BCT ngày 3/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 200 đồng/lít; Dầu madút: 200 đồng/kg. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 22.486 đồng/lít (tăng 723 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 788 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 23.274 đồng/lít (tăng 672 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.743 đồng/lít (giảm 341 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.641 đồng/kg (giảm 499 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 27/8/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công quân sự lẫn nhau; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay để kiềm chế lạm phát; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tiếp tục tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 02/9/2026. Nguồn: MOIT

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8/2026 và kỳ điều hành ngày 03/9/2026 là: 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.