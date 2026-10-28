GoRice thúc đẩy chuyển đổi xanh chuỗi giá trị lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long
CChu Khôi
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Dự án GoRice được triển khai tại Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long giai đoạn 2025-2030, hướng tới hỗ trợ 48.200 người hưởng lợi trực tiếp, giảm khoảng 748.000 tấn phát thải carbon và thúc đẩy chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long...
Ngày
28/10/2026, tại thành phố Cần Thơ, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với các
đối tác tổ chức lễ khởi động dự án “Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững,
phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long - GoRice”.
Dự án do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Bộ Các vấn đề Toàn cầu
Canada (GAC), với sự tham gia triển khai của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI), Viện Môi trường Nông nghiệp (IAE) và các Sở Nông nghiệp và Môi
trường tại ba địa phương, gồm: Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long.
KẾT
NỐI NGUỒN LỰC QUỐC TẾ VỚI ĐỀ ÁN 1 TRIỆU HA LÚA
Đồng
bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm, đóng góp hơn một nửa sản
lượng lúa cả nước và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu
đang tạo ra sức ép ngày càng lớn đối với sản xuất, với thiệt hại ước tính khoảng
2,4 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, sản xuất lúa chiếm gần một nửa lượng phát thải
khí nhà kính của ngành nông nghiệp.
Phát
biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, cho biết Việt Nam đang huy động các đối tác quốc tế
hỗ trợ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu
Long.
Theo tính toán sơ bộ, nguồn viện trợ không hoàn lại có thể
huy động thêm khoảng 150 triệu USD, trong đó gần 20 triệu USD đã được chuẩn bị
cho giai đoạn khởi động các chương trình từ năm 2026 đến năm 2030".
TS Nguyễn Đỗ Anh TuấnVụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Ông
Tuấn nhấn mạnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và những yêu cầu ngày càng cao của
thị trường đòi hỏi ngành lúa gạo phải chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng,
hiệu quả, giá trị và trách nhiệm môi trường. Do đó, các chương trình hợp tác cần
gắn với những mô hình thực tiễn, tạo ra kết quả cụ thể trên đồng ruộng.
Đánh giá về dự án GoRice, ông Tuấn nhận định: "Dự án góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế tuần
hoàn, phát triển thị trường và tăng cường liên kết giữa các đối tác trong chuỗi
giá trị. Những mô hình hiệu quả của dự án cần được kết nối với các chương trình
thuộc Đề án 1 triệu ha, bảo đảm tính bổ trợ, tránh trùng lặp và có khả năng
nhân rộng trên toàn vùng".
Để hiện thực hóa mục tiêu này, các địa phương cần chủ động lồng ghép hoạt động dự án với kế hoạch
thực hiện đề án; doanh nghiệp tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ;
các viện nghiên cứu đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hoàn thiện quy trình canh
tác và đo lường phát thải. Đặc biệt, người nông dân phải trở thành chủ thể của
quá trình chuyển đổi, được tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực, đồng thời
được hưởng lợi xứng đáng từ giá trị gia tăng do mình tạo ra.
Ông
Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận
định ngành lúa gạo đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ khi thị trường
ngày càng đòi hỏi sản phẩm có chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, phát thải thấp
và được sản xuất có trách nhiệm với môi trường.
"Doanh
nghiệp là mắt xích có thể đồng thời ứng vốn, chuyển giao quy trình, kiểm soát
chất lượng và bao tiêu đầu ra. Để tham gia lâu dài, doanh nghiệp cần vùng
nguyên liệu có dữ liệu rõ ràng, hợp đồng dài hạn thay vì mua theo vụ, vốn lưu động
và cơ chế chia sẻ rủi ro khi giá biến động", ông Phòng lưu ý; đồng thời, ông Phòng cho biết thông qua dự án GoRice, VCCI sẽ hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, thúc đẩy hợp tác xã và người
sản xuất tiếp cận tài chính xanh; phối hợp với các bên phát triển nhu
cầu tiêu dùng gạo phát thải thấp trong nước, mở rộng thị trường cho gạo chất lượng
cao, phát thải thấp.
CHUYỂN
ĐỔI SẢN XUẤT, NÂNG CAO GIÁ TRỊ HẠT GẠO
Chia sẻ tại sự kiện, ông Jim Nickel, Đại
sứ Canada tại Việt Nam, cho biết thông qua dự án GoRice, Canada phối hợp với
các đối tác hỗ trợ Việt Nam thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát
thải thấp. Dự án kết hợp thế mạnh của Canada về nông nghiệp thông minh thích ứng
với biến đổi khí hậu, kiểm kê carbon, hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định
(MRV), tài chính khí hậu và đổi mới công nghệ nông nghiệp với vai trò dẫn dắt,
tri thức địa phương của Việt Nam.
"Sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy ngành lúa gạo có sức cạnh tranh cao
hơn, giảm phát thải, đồng thời khuyến khích đầu tư tư nhân và huy động tài
chính khí hậu, tạo cơ hội lâu dài cho nông dân, đặc biệt là phụ nữ", ông Jim Nickel nhấn mạnh.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đề án 1 triệu ha không chỉ hướng tới mở rộng diện tích canh tác bền vững mà còn nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín của gạo Việt Nam. Thu nhập của nông dân, kết quả giảm phát thải có thể kiểm chứng và sức cạnh tranh của ngành hàng cần trở thành những thước đo quan trọng của quá trình thực hiện.
GoRice tập trung vào ba lĩnh vực: thúc đẩy sản xuất lúa gạo
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính
xanh, thị trường carbon và kinh doanh bền vững; tăng cường hợp tác đa bên, xây
dựng môi trường chính sách thuận lợi cho chuyển đổi xanh".
Bà Nguyễn Thị Thu HươngPhó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Các
hoạt động trọng tâm gồm đào tạo kỹ thuật canh tác phát thải thấp, phát triển
kinh tế tuần hoàn từ rơm rạ và phụ phẩm lúa gạo, mở rộng thị trường gạo phát thải
thấp, xây dựng hệ thống MRV khí nhà kính và thúc đẩy thị trường carbon. Dự án đồng
thời tăng cường vai trò của phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và mở
rộng khả năng tiếp cận công nghệ xanh, tài chính xanh.
Ông
Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Oxfam tại Việt Nam, cho biết phát triển bao trùm, bảo
đảm công bằng, phúc lợi xã hội và sinh kế bền vững cho người sản xuất nhỏ là
nguyên tắc xuyên suốt của GoRice. Phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số
và các nhóm dễ bị tổn thương được quan tâm nhằm bảo đảm họ được hưởng lợi công
bằng từ quá trình chuyển đổi xanh.
Theo
kế hoạch, đến năm 2030, GoRice dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho 48.200
người, trong đó phụ nữ chiếm 50%; giảm khoảng 748.000 tấn phát thải carbon; hỗ
trợ 180.000 ha diện tích gieo trồng áp dụng thực hành canh tác chất lượng cao,
phát thải thấp và mang lại lợi ích cho 100.000 người tiêu dùng.
Thông
qua kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác
quốc tế, GoRice hướng tới xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, có khả năng
truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu thị trường và nâng cao thu nhập cho người
trồng lúa. Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm thúc đẩy kinh tế tuần
hoàn, giảm nghèo bền vững và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông
nghiệp Việt Nam.
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