Hà Nội ra mắt kênh TikTok OCOP, nâng tầm thương nhân trên môi trường số

Việc kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” cùng kênh TikTok “OCOP HA NOI” mở ra điểm chạm thương mại số đột phá. Sự kiện giúp nâng cao năng lực kinh doanh số cho thương nhân, đồng thời kết nối sản phẩm OCOP cùng làng nghề truyền thống tới đông đảo người tiêu dùng...

Gian hàng tại sự kiện. Ảnh: Chu Khôi.

Ngày 6/10/2026, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) và các đơn vị liên quan kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời chính thức ra mắt Kênh TikTok “OCOP HA NOI”.

Chương trình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Thành phố về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thương mại điện tử, đồng thời triển khai các kế hoạch của UBND Thành phố và Sở Công Thương Hà Nội.

TẠO ĐIỂM CHẠM THƯƠNG MẠI SỐ CHO SẢN PHẨM CỦA HÀ NỘI

Hà Nội có hệ sinh thái sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và hàng hóa đặc trưng phong phú. Phía sau mỗi sản phẩm là vùng nguyên liệu, nghề truyền thống, kỹ năng của người thợ, câu chuyện doanh nghiệp và bản sắc địa phương. Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh, sản phẩm không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải được nhận diện, giới thiệu đúng cách và kết nối với khách hàng trên những kênh phù hợp.

Kênh TikTok “OCOP HA NOI” được xây dựng như một điểm chạm nội dung số và kết nối thương mại chung của chương trình, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và nhà bán hàng Hà Nội thông qua video ngắn, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm thực tế, livestream và sự phối hợp của các nhà sáng tạo nội dung. Từ kênh này, người tiêu dùng được kết nối tới sản phẩm tại shop của từng nhà bán hàng đủ điều kiện.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Chu Khôi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết việc ra mắt kênh không đơn thuần là thêm một kênh truyền thông số, mà là cách làm mới để kết nối các giá trị từ sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và thương nhân Thủ đô với người tiêu dùng.

Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND của UBND Thành phố và các nhiệm vụ về phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số, Sở Công Thương chủ trì Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, hướng tới mô hình mở, linh hoạt, kết nối nhiều nền tảng và đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ thể của hoạt động kinh doanh số.

Qua đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường đã tổ chức hơn 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên các nền tảng số. Đây là tiền đề để Thành phố chuyển từ những hoạt động riêng lẻ sang mô hình có tổ chức, nhận diện chung và cơ chế vận hành lâu dài".

Ông Hải nhấn mạnh, “OCOP Hà Nội” không phải là shop bán hàng của Sở Công Thương. Cơ quan nhà nước không trực tiếp bán hàng, nhận đơn hay nhận tiền. Nhà bán hàng tự đứng tên, vận hành shop và chịu trách nhiệm về sản phẩm, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận và chăm sóc khách hàng.

Chương trình hướng tới giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP tăng hiện diện trên môi trường số, nâng năng lực thương mại điện tử và mở rộng kết nối thị trường. Các chủ thể được hướng dẫn về điều kiện tham gia, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, mở và vận hành gian hàng, xây dựng video, livestream, tiếp thị liên kết, kết nối creator/KOC và sử dụng các công cụ của nền tảng.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội: "Đằng sau mỗi sản phẩm là công sức của người làm nghề, sinh kế của một gia đình". Ảnh: Chu Khôi.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, nhấn mạnh chương trình hướng tới mục tiêu giúp những sản phẩm được làm bằng tâm huyết có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng.

"Đằng sau mỗi sản phẩm là công sức của người làm nghề, sinh kế của một gia đình, có khi là kinh nghiệm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Giúp sản phẩm tìm được thị trường cũng là tạo thêm cơ hội để người dân sống được bằng nghề và để nghề truyền thống tiếp tục được trao truyền", ông Liêm chia sẻ; đồng thời cho rằng công nghệ giúp khách hàng tìm đến, còn chất lượng khiến khách hàng quay lại.

BA BÊN PHỐI HỢP HỖ TRỢ THƯƠNG NHÂN

Chương trình được triển khai trên cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và doanh nghiệp nền tảng công nghệ.

Sở Công Thương Hà Nội giữ vai trò chủ trì, định hướng, điều phối; kết nối các xã, phường, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, cơ sở sản xuất và làng nghề. Sở cũng phối hợp xây dựng tiêu chí, rà soát sản phẩm, nhà bán hàng đủ điều kiện và theo dõi kết quả triển khai.

Ký kết hợp tác 3 bên giữa Sở Công thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam. Ảnh: Chu Khôi.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát huy thế mạnh báo chí đa phương tiện để xây dựng tin, bài, phóng sự, video, phỏng vấn; truyền thông câu chuyện sản phẩm, doanh nghiệp, làng nghề và người làm nghề. Đơn vị đồng thời bố trí không gian, trường quay và hạ tầng kỹ thuật phục vụ livestream, truyền thông và kết nối tiêu thụ.

TikTok Shop phối hợp hỗ trợ về nền tảng, kỹ thuật và đào tạo nhà bán hàng; hướng dẫn sử dụng Seller Center, công cụ video, livestream, creator/KOC, tiếp thị liên kết và các công cụ khác trong phạm vi chính sách, nguồn lực của nền tảng.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện ba bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên trong phát triển Kênh “OCOP HA NOI”, hỗ trợ thương nhân nâng cao năng lực số, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường. Các bên xác định việc hợp tác không làm thay trách nhiệm kinh doanh của doanh nghiệp, không mặc nhiên làm phát sinh nghĩa vụ tài chính và không mang tính độc quyền.

Cùng với mở rộng thị trường, chương trình đặt yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm. Sản phẩm tham gia phải đủ điều kiện lưu thông, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đáp ứng các quy định chuyên ngành. Nhà bán hàng chịu trách nhiệm đối với hàng hóa, thông tin sản phẩm và giao dịch của mình.

Việc sản phẩm được đưa vào danh sách đủ điều kiện không đồng nghĩa với việc mặc nhiên xuất hiện trong mọi nội dung của Kênh. Sản phẩm, shop và SKU được rà soát, lựa chọn phù hợp với từng video, phiên livestream, chủ đề hoặc chiến dịch.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp kiểm tra nguồn gốc, nhãn hàng hóa, dấu hiệu vi phạm và các nội dung thuộc phạm vi quản lý. Quan điểm của Sở Công Thương Hà Nội là phát triển thương mại điện tử không thể đánh đổi bằng chất lượng hàng hóa và niềm tin của người tiêu dùng.

Bấm nút kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô. Ảnh: Chu Khôi.