Hà Nội: Siết kiểm soát các nguồn thải, kích hoạt cảnh báo ô nhiễm không khí trước 5-7 ngày
TTùng Dương
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Cùng với việc kiểm soát chặt các nguồn phát thải bụi và khí thải từ xây dựng, đốt rác, phụ phẩm nông nghiệp, giảm phát thải từ giao thông, Hà Nội sẽ sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm, trước 5-7 ngày khi có tín hiệu nguy cơ ô nhiễm...
Trước áp lực phát thải từ quá trình đô thị hóa, xây dựng hạ
tầng, giao thông vận tải, sản xuất và sinh hoạt lớn; cùng với điều kiện khí tượng
bất lợi vào các tháng cuối năm, và hiện tượng nghịch nhiệt làm hạn chế khả năng
khuếch tán chất ô nhiễm, gia tăng nguy cơ xảy ra các đợt ô nhiễm không khí kéo
dài, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường, quyết liệt thực hiện
các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn.
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn
PM2.5; Nồng độ PM2.5 trung bình năm giai đoạn 2023-2025 thường xuyên ở mức trên
40 µg/m3, trong đó năm 2025 đạt 48,5 µg/m3. Số ngày vượt ngưỡng QCVN
05:2023/BTNMT chiếm khoảng 1/3 số ngày trong năm, tập trung chủ yếu vào mùa khô
(từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau, đặc biệt những ngày thời tiết nghịch
nhiệt).
Từ đầu năm 2026 đến nay, tỷ lệ số ngày có chỉ số chất lượng
không khí ở mức tốt và trung bình đạt 74,42%, trong khi thành phố đặt mục tiêu
giai đoạn 2026-2027 tỷ lệ này là 75% trở lên. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình ngày
đạt 37,89 µg/m3, thấp hơn giá trị giới hạn 45 µg/m3 theo QCVN 05:2023/BTNMT.
KIỂM SOÁT CHẶT CÁC NGUỒN PHÁT THẢI
Trước yêu cầu đó, việc tăng cường thực hiện đồng bộ các biện
pháp kiểm soát tại từng nguồn thải, địa bàn; kết hợp tuyên truyền, giám sát cộng
đồng với kiểm tra, xử lý vi phạm; chủ động dự báo, cảnh báo và triển khai biện
pháp phòng ngừa, ứng phó trước các đợt ô nhiễm là cần thiết, cấp bách.
Đối với nguồn bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng,
UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp UBND các
xã, phường lập danh mục các công trường, điểm phá dỡ, bãi tập kết vật liệu và
điểm tiếp nhận phế thải; xác định rõ chủ đầu tư, nhà thầu, tuyến vận chuyển, thời
gian hoạt động. Phân loại công trường theo mức độ nguy cơ phát tán bụi; ưu tiên
kiểm soát các công trình đang đào đất, san nền, phá dỡ và công trình gần trường
học, bệnh viện, khu dân cư.
Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu thực hiện nghiêm túc
các giải pháp giảm thiểu phát tán bụi từ hoạt động xây dựng như che chắn phù hợp;
phủ kín vật liệu rời và đất trống chưa thi công; làm cứng, duy trì sạch đường nội
bộ và lối ra vào; áp dụng cắt, khoan, phá dỡ có hút bụi hoặc làm ẩm tại vị trí phát
sinh…
Kế hoạch cũng yêu cầu lập nhật ký xe gắn với biển số, đơn vị vận tải, thời
gian vào-ra, loại vật liệu và kết quả kiểm tra, rửa xe. Lắp camera giám sát tại
khu vực rửa xe và cổng ra, ưu tiên nhận diện biển số; lưu trữ, kết nối dữ liệu
theo phương án kỹ thuật và quy định bảo vệ dữ liệu.
Trong tháng 10/2026, Sở Xây dựng phải hoàn thành danh mục
công trình lớn (diện tích trên 01 ha) và công trình có nguy cơ cao; yêu cầu
100% công trình lớn thực hiện giám sát bụi bằng cảm biến, camera, AI hoặc giải
pháp công nghệ phù hợp theo quy định, kết nối dữ liệu về công an xã, phường và
UBND các xã, phường; đồng thời tăng cường giám sát phương tiện ra, vào công trường,
hệ thống rửa xe và nhật ký phương tiện.
Chủ đầu tư các công trường lớn, có nguy cơ cao cũng được yêu
cầu xây dựng lộ trình kiểm soát, thay thế các thiết bị cũ, có mức phát thải
cao; ưu tiên sử dụng máy móc, trang thiết bị điện, năng lượng xanh, ít phát thải
đối với các dự án đầu tư công.
Kế hoạch giao Công an Thành phố chủ trì kiểm tra, xử lý
nghiêm các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất, đá, phế thải
không che phủ hoặc che phủ không kín; làm rơi vãi vật liệu, kéo theo bùn đất
gây ô nhiễm môi trường; chở quá tải, đổ thải trái phép; đồng thời truy xuất
công trường, chủ phương tiện, đơn vị vận tải để xử lý trách nhiệm theo quy định.
Công an Thành phố chịu trách nhiệm chủ trì phát hiện, tiếp nhận phản ánh, kiểm tra và xử lý vi phạm của phương tiện vận chuyển trên đường; chỉ đạo Cảnh sát giao thông, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về môi trường và Công an cấp xã phối hợp kiểm soát công trường, điểm đổ thải, điểm đốt. Khai thác camera giao thông, an ninh và dữ liệu cổng công trường theo quy định để xác minh biển số, hành trình, đối tượng với mục tiêu 100% số vụ rơi vãi khi được phát hiện hoặc phản ánh đều được truy xuất đến cùng; xử phạt đúng thẩm quyền, chuyển hồ sơ khi vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu tội phạm.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp Công an Thành phố, UBND
các xã, phường xác định tuyến vận chuyển, điểm nóng ô nhiễm bụi trọng điểm và phương
án tổ chức giao thông phù hợp; yêu cầu đơn vị vận tải chấp hành điều kiện, tuyến,
giờ được phép hoạt động. Chủ đầu tư phải tổ chức thu gom ngay bùn đất do hoạt động
công trường làm rơi vãi ở cổng và đoạn đường bị ảnh hưởng trong phạm vi bán
kính 50-100 m theo tuyến xe ra vào; không chờ lịch vệ sinh định kỳ.
Để giảm phát thải từ nguồn giao thông, UBND thành phố yêu cầu
đầu tư, hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tăng số lượng bãi đỗ xe công
cộng; thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sử dụng
năng lượng sạch, năng lượng xanh theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách
hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch; chính sách
hỗ trợ tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu
hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch.
Thành phố yêu cầu kiểm soát khí thải ô tô, xe mô tô, xe gắn
máy theo lộ trình của Chính phủ; điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý để hạn
chế ùn tắc tại các nút giao thông, góp phần giảm phát thải. Cùng với đó, triển
khai chuyển đổi phương tiện giao thông xanh; nghiên cứu, thực hiện phân vùng
giao thông, thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực theo quy định
và lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đặc biệt, kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai
Vùng phát thải thấp; rà soát, đề xuất mở rộng theo lộ trình được phê duyệt. Đầu
tư, hoàn thiện hệ thống trạm/trụ sạc, điểm đổi pin và dịch vụ phục vụ phương tiện
sử dụng năng lượng sạch; rà soát phương án phân vùng môi trường, vùng bảo vệ
nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải.
DỰ BÁO VÀ KÍCH HOẠT BIỆN PHÁP THEO DIỄN BIẾN Ô NHIỄM
Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối kỹ thuật, phối hợp
cơ quan khí tượng thủy văn, các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
tiếp nhận, vận hành sản phẩm dự báo cho Hà Nội. Kết hợp mô hình khí tượng, chất
lượng không khí, số liệu quan trắc đã kiểm soát chất lượng, dữ liệu nguồn thải
và thông tin liên vùng. Thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ chế
cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm không khí và ứng phó với ô nhiễm không khí nghiêm
trọng.
Đáng chú ý, kế hoạch nêu rõ: Trước 5-7 ngày khi có tín hiệu nguy cơ ô nhiễm, phát thông tin nhận định sớm gửi đến các cơ quan, đơn vị trên toàn Thành phố và thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng; kích hoạt rà soát các nguồn thải lớn kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa.
Trước 48-72 giờ cập nhật phạm vi và mức độ nguy cơ; UBND các
phường, xã tập trung kiểm soát chặt chẽ các công trường lớn trên địa bàn, tăng cường
vệ sinh các tuyến đường, và tổ chức khuyến cáo sức khỏe cho người dân. Trước 24
giờ tiếp tục rà soát dự báo, điều chỉnh phạm vi, lực lượng và thông báo trực tiếp
đến các đối tượng chịu tác động.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất điều chỉnh hoặc kết
thúc đợt tăng cường trên cơ sở quan trắc đã kiểm soát chất lượng cho thấy cải
thiện bền vững và dự báo 24-48 giờ tiếp theo; tiếp tục duy trì kiểm soát nguồn
thải thường xuyên và đánh giá sau đợt tăng cường.
Đơn vị này cũng được yêu cầu nghiên cứu chủ động nâng mức kiểm
soát trong giai đoạn nguy cơ ô nhiễm không khí cao (từ tháng 10 đến tháng 3 năm
sau) đối với các công trường, nguồn công nghiệp lớn, phương tiện phát thải cao,...
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các
cơ quan chuyên ngành, Công an Thành phố và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra
nguồn thải công nghiệp, làng nghề, cơ sở có công đoạn đốt và khu xử lý chất thải
theo phân cấp; yêu cầu vận hành đầy đủ hệ thống xử lý, kiểm soát bụi, khí thải
và duy trì truyền dữ liệu quan trắc đối với đối tượng có nghĩa vụ. Khi có dự
báo ô nhiễm, tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao, yêu cầu khắc phục
ngay vi phạm; kiểm tra, rà soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng theo lộ trình.
Kế hoạch yêu cầu Sở Công Thương chủ trì tăng cường áp dụng sản
xuất sạch hơn, tiêu dùng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và
phát triển năng lượng tái tạo trong hoạt động công nghiệp…
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