Hà Nội siết quản lý chất thải rắn công nghiệp, tái chế phế liệu

100% chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý; 100% cơ sở, địa điểm tập kết, tái chế phế liệu được lập danh sách quản lý, theo dõi; kiểm soát chặt chất thải rắn công nghiệp, không để hình thành các điểm tập kết, tái chế phế liệu tự phát, gây ô nhiễm môi trường...

Hà Nội đặt mục tiêu 100% chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý theo quy định. Ảnh: Trần Hằng

Mục tiêu này được đặt ra trong Kế hoạch số 354/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp, hoạt động của các cơ sở thu gom, tập kết, tái chế phế liệu trên địa bàn vừa được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành.

MỤC TIÊU 100% CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC THU GOM, XỬ LÝ

Kế hoạch nhằm thiết lập cơ chế quản lý thống nhất, đồng bộ đối với chất thải rắn công nghiệp và toàn bộ cơ sở thu gom, tập kết, phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu; Không để xảy ra tình trạng xả thải chất thải rắn công nghiệp hay phế liệu ra môi trường không đúng quy định; Khuyến khích tối đa khả năng tái chế, phân loại để đưa chất thải, phế liệu quay trở lại làm nguyên liệu phục vụ cho các chuỗi sản xuất.

Từng bước đưa hoạt động thu gom, tập kết, tái chế phế liệu vào nền nếp, bảo đảm an toàn, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường, cháy nổ và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu bảo đảm các cơ sở thu gom, tập kết, phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu hoạt động phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ; Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan;

Cụ thể, Thành phố Hà Nội phấn đấu 100% các cơ sở, địa điểm hoạt động tập kết, tái chế phế liệu phải lập danh sách quản lý, theo dõi; 100% chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, thành phố sẽ phân loại từng cơ sở theo tình trạng hoạt động, nguy cơ ô nhiễm môi trường, cháy nổ, cơ sở vi phạm, hoạt động không phép để tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ TIỀM ẨN CÁC NGUY CƠ VÀ VI PHẠM

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch nhấn mạnh 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai.

Thứ nhất, rà soát, thống kê, phân loại toàn bộ các cơ sở tập kết, tái chế phế liệu trên địa bàn. UBND thành phố yêu cầu tổ chức rà soát toàn diện các cơ sở thu gom, tập kết, sơ chế, tái chế phế liệu trên địa bàn; lập danh sách cụ thể từng cơ sở, xác định vị trí, quy mô, loại hình hoạt động, tình trạng pháp lý và những vấn đề tồn tại, vi phạm. Phân loại các cơ sở theo mức độ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ, mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng đến khu dân cư, đời sống sinh hoạt của người dân để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Thứ hai, tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở tiềm ẩn các nguy cơ và vi phạm. Theo đó, Thành phố tập trung kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ sở tập kết, thu gom, tái chế phế liệu hoạt động trong khu dân cư, sử dụng đất không đúng mục đích, hoạt động không phù hợp với quy hoạch, không bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy; Cơ sở có hoạt động tập kết, đốt, nung, tái chế phế liệu gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ cháy nổ cao, hoạt động xả thải, chôn lấp chất thải.

Đối với cơ sở tập kết, thu gom, tái chế phế liệu không đủ điều kiện hoạt động, hoạt động tại địa điểm không phù hợp hoặc gây ô nhiễm, mất an toàn, UBND thành phố yêu cầu thực hiện các biện pháp yêu cầu dừng hoạt động, di dời hoặc xử lý theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm, cố tình không chấp hành hoặc có dấu hiệu tội phạm, kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xử lý theo quy định.

Trong kế hoạch, thành phố nhấn mạnh quan điểm kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm theo thẩm quyền; yêu cầu khắc phục đầy đủ các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng...

Thứ ba, tăng cường quản lý, phòng ngừa phát sinh cơ sở vi phạm mới. Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các cơ sở, điểm tập kết phế liệu mới phát sinh; không để hình thành các điểm tập kết, tái chế phế liệu tự phát, quy mô lớn trong khu dân cư hoặc tại các địa điểm không phù hợp với quy hoạch. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở đã được xử lý, yêu cầu thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục và không để xảy ra tình trạng tái phạm, hoạt động trở lại sau khi đã bị xử lý.

Thứ tư, phát triển dự án tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp. Theo đó, thành phố khuyến khích phát triển các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp, mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình tái chế phế liệu sử dụng công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ xử lý chất thải, đặc biệt là từ công nghiệp năng lượng tái tạo theo nguyên tắc giảm thiểu, thu hồi, tái sử dụng, tái chế để giảm thiểu lượng chất thải.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và quản lý. UBND thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình rà soát, kiểm tra và xử lý; kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, xử lý các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền của địa phương. Đồng thời từng bước xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các cơ sở thu gom, tập kết, tái chế phế liệu để phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát.