Hà Tĩnh đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các khu kinh tế, khu công nghiệp

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, việc nâng cao chất lượng nhân lực được xác định là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất và khai thác hiệu quả tiềm năng các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Hà Tĩnh mở hướng đào tạo nhân lực phục vụ các dự án công nghiệp. Ảnh: Thu Phương

Ngày 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, mở rộng kết nối giữa địa phương với cơ sở đào tạo và các nguồn lực khoa học công nghệ.

TẬP TRUNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO CÁC LĨNH VỰC TRỌNG ĐIỂM

Theo thỏa thuận, Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội sẽ xây dựng mô hình hợp tác chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục nghề nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho rằng, trọng tâm trước mắt là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới, trong đó chú trọng đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, việc đào tạo nhân lực cần gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp và những ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh.

Toàn cảnh buổi ký kết. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh cũng đề nghị nhà trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sát với thực tiễn. Một số mô hình như STEM, Robotics, không gian sáng tạo số và ứng dụng AI trong giáo dục sẽ được nghiên cứu triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Thông qua các mô hình này, Hà Tĩnh kỳ vọng từng bước hình thành tư duy công nghệ, năng lực sáng tạo cho học sinh, đồng thời tạo nền tảng nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển các ngành kinh tế mới.

KẾT NỐI NHÀ NƯỚC - NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP

Một trong những nội dung được Hà Tĩnh đặt kỳ vọng là tăng cường kết nối giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các nhà khoa học, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát huy mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và đối tác trong, ngoài nước để hỗ trợ doanh nghiệp Hà Tĩnh, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận công nghệ, thị trường và các nguồn lực phù hợp.

Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Phạm Xuân Khánh khẳng định nhà trường sẵn sàng đồng hành cùng Hà Tĩnh trong nghiên cứu, tư vấn và triển khai những lĩnh vực có thế mạnh; đồng thời kết nối đội ngũ chuyên gia, chuyển giao chương trình, công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Theo thỏa thuận, nhà trường sẽ ưu tiên bố trí đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trình độ cao và cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động hợp tác. Hai bên cũng phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ký kết kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, thỏa thuận mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, địa phương đang đứng trước yêu cầu tạo thêm những động lực tăng trưởng mới để phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh thu hút đầu tư, tỉnh xác định chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những yếu tố quan trọng đối với cả khu vực công và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên cơ sở thế mạnh của nhà trường, Hà Tĩnh kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa công nghệ mới vào thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát nhu cầu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách để phối hợp với nhà trường cụ thể hóa thỏa thuận thành những chương trình, nhiệm vụ và mô hình có tính khả thi, gắn với nhu cầu thực tế.