Hà Tĩnh đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các khu kinh tế, khu công nghiệp

Ngày 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, mở rộng kết nối giữa địa phương với cơ sở đào tạo và các nguồn lực khoa học công nghệ.
Theo thỏa thuận, Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội sẽ xây dựng mô hình hợp tác chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục nghề nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho rằng, trọng tâm trước mắt là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới, trong đó chú trọng đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Cùng với đó, việc đào tạo nhân lực cần gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp và những ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh.
Tỉnh cũng đề nghị nhà trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sát với thực tiễn. Một số mô hình như STEM, Robotics, không gian sáng tạo số và ứng dụng AI trong giáo dục sẽ được nghiên cứu triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.
Thông qua các mô hình này, Hà Tĩnh kỳ vọng từng bước hình thành tư duy công nghệ, năng lực sáng tạo cho học sinh, đồng thời tạo nền tảng nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển các ngành kinh tế mới.
Một trong những nội dung được Hà Tĩnh đặt kỳ vọng là tăng cường kết nối giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các nhà khoa học, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
Tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát huy mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và đối tác trong, ngoài nước để hỗ trợ doanh nghiệp Hà Tĩnh, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận công nghệ, thị trường và các nguồn lực phù hợp.
Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Phạm Xuân Khánh khẳng định nhà trường sẵn sàng đồng hành cùng Hà Tĩnh trong nghiên cứu, tư vấn và triển khai những lĩnh vực có thế mạnh; đồng thời kết nối đội ngũ chuyên gia, chuyển giao chương trình, công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.
Theo thỏa thuận, nhà trường sẽ ưu tiên bố trí đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trình độ cao và cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động hợp tác. Hai bên cũng phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, thỏa thuận mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, địa phương đang đứng trước yêu cầu tạo thêm những động lực tăng trưởng mới để phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh thu hút đầu tư, tỉnh xác định chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những yếu tố quan trọng đối với cả khu vực công và cộng đồng doanh nghiệp.
Trên cơ sở thế mạnh của nhà trường, Hà Tĩnh kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa công nghệ mới vào thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát nhu cầu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách để phối hợp với nhà trường cụ thể hóa thỏa thuận thành những chương trình, nhiệm vụ và mô hình có tính khả thi, gắn với nhu cầu thực tế.
Thời gian làm việc, chi phí, khoảng cách và hạn chế thông tin đang tạo ra những rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của lao động nữ di cư. Các bên đang phối hợp để đưa thông tin, tư vấn và dịch vụ y tế đến gần hơn với nhóm lao động này…
Dữ liệu lao động, việc làm quý 3/2026 vừa được Cục Thống kê công bố mới đây, cho thấy thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng lên đáng kể, đặc biệt ở các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ…
Hàng triệu thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo dù chưa phải dấu hiệu đáng lo ngại, song về lâu dài có thể gây lãng phí nguồn nhân lực. Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường hướng nghiệp và hỗ trợ thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ trường học sang thị trường lao động, cũng như mở rộng cơ hội việc làm thỏa đáng để đảm bảo an sinh xã hội bền vững…
Theo quyết định mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định danh mục 22 ngành về điện hạt nhân trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, gồm 7 ngành cốt lõi và 15 ngành phụ trợ - liên ngành. Cơ sở đào tạo có thể đáp ứng điều kiện thực hành bằng nhiều hình thức như sở hữu trực tiếp; dùng chung trong cơ sở đào tạo; hợp tác với viện, doanh nghiệp hoặc cơ sở khác.....
Đánh giá về sức hấp dẫn của thị trường lao động, chuyên gia từ Manpower Việt Nam cho rằng việc cải cách thủ tục, tạo môi trường sống hội nhập, nâng chuẩn nhân lực địa phương và thu hút trí thức kiều bào là những giải pháp chiến lược giúp TP.HCM cùng Việt Nam thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài quốc tế...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...