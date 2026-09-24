EQuest và Standard Chartered hợp tác huy động 325 triệu USD cho giáo dục Việt Nam

Ngày 23/9/2026 tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tập đoàn Giáo dục EQuest, EQuest Capital và Standard Chartered (chi nhánh New York) đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm huy động nguồn vốn quốc tế với quy mô dự kiến lên tới 325 triệu USD đầu tư cho giáo dục Việt Nam.
HƯỚNG DÒNG VỐN QUỐC TẾ VÀO HẠ TẦNG GIÁO DỤC
Lễ ký có sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam và ông Richard Dean McClellan, Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).
Thỏa thuận được ký bởi bà Mandy DeFilippo, Tổng Giám đốc Standard Chartered tại Hoa Kỳ và các khu vực châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi; ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch EQuest; và ông Trương Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính EQuest kiêm Giám đốc EQuest Capital.
Theo thỏa thuận, Standard Chartered sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược trong cấu trúc và thu xếp các gói tài chính, tận dụng mạng lưới kết nối tài chính giữa Hoa Kỳ, Singapore, Việt Nam và các trung tâm tài chính quốc tế.
Nguồn vốn quốc tế dự kiến huy động sẽ được giải ngân thông qua EQuest Capital để đầu tư vào các dự án hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục của EQuest tại Việt Nam, trong đó TP. Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm. Các lĩnh vực dự kiến được đầu tư gồm xây dựng phân hiệu đại học tập trung vào những ngành công nghệ và kỹ thuật như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, điều dưỡng và y tế.
EQuest cũng dự kiến mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế tại châu Á và Hoa Kỳ, thông qua liên kết đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng khuôn viên. Nguồn vốn đồng thời được sử dụng để phát triển hệ thống trường quốc tế, mở rộng hệ thống giáo dục phổ thông tư thục và nâng cấp, nhân rộng các thương hiệu giáo dục phổ thông của EQuest.
Một hướng đầu tư khác là phát triển nền tảng công nghệ giáo dục (edtech), cung cấp các ứng dụng công nghệ và chương trình giáo dục tại Việt Nam và trên thế giới. Bên cạnh các dự án đầu tư, Standard Chartered dự kiến phối hợp nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm tín dụng, quản lý ngoại hối dành cho đội ngũ chuyên gia và giảng viên toàn cầu.
Ông Trương Hoàng Nam cho biết thỏa thuận là một dấu mốc trong chiến lược huy động nguồn lực quốc tế cho giáo dục của EQuest. Thông qua hợp tác với Standard Chartered và vai trò kết nối của VIFC-HCMC, EQuest kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn để đầu tư hạ tầng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.
PHÁT HUY VAI TRÒ KẾT NỐI CỦA VIFC-HCMC
EQuest Capital hiện là thành viên của VIFC-HCMC. Theo EQuest, việc hoạt động trong hệ sinh thái VIFC-HCMC cùng các chính sách và cơ chế dành cho trung tâm tài chính quốc tế sẽ hỗ trợ EQuest Capital trong tiếp nhận, cấu trúc và triển khai nguồn vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm.
"Việc đưa nguồn lực tài chính toàn cầu vào các dự án giáo dục cụ thể cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp giáo dục Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính và hợp tác quốc tế, qua đó góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao", ông Richard Dean McClellan nhấn mạnh.
Sau lễ ký, các bên sẽ tiếp tục đánh giá tính khả thi, xác định cấu trúc tài chính và xây dựng lộ trình triển khai đối với từng nhóm dự án. Việc huy động và giải ngân vốn sẽ được thực hiện theo tiến độ thực tế, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý và phê duyệt cần thiết.
Vì vậy, quy mô 325 triệu USD là mức vốn dự kiến huy động theo thỏa thuận; việc chuyển hóa quy mô này thành các khoản vốn cụ thể sẽ phụ thuộc vào cấu trúc tài chính, tính khả thi và tiến độ triển khai của từng dự án.
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