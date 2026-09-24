Samsung tổ chức ngày hội công nghệ cho hơn 1.000 sinh viên Hà Nội

Ngày hội công nghệ Samsung Innovation Campus - SIC Tech Day 2026 vừa được tổ chức tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, thu hút hơn 1.000 sinh viên tham quan và trải nghiệm các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và bán dẫn...

Sinh viên trải nghiệm sản phẩm AI tại sự kiện. Ảnh: Samsung Việt Nam.

Sự kiện do Samsung Việt Nam tổ chức với chủ đề “Làm chủ công nghệ, bứt phá tương lai”, tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm công nghệ và trao đổi với các chuyên gia. Cùng với SIC Tech Day 2026 dự kiến diễn ra tại TP.HCM, sự kiện tại Hà Nội nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) 2026.

Tại Hà Nội, hơn 1.000 lượt sinh viên từ các trường đại học, học viện tham gia các hoạt động tại 4 khu vực gồm trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và bán dẫn (Semiconductor). Hội thảo “Làm chủ công nghệ, bứt phá tương lai” với sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung công nghệ Khúc Quốc Hưng thu hút hơn 300 sinh viên.

Ở khu vực AI, sinh viên tìm hiểu một số ứng dụng của công nghệ này trong chăm sóc sức khỏe, huấn luyện thể thao và nhà thông minh thông qua các hoạt động trải nghiệm Galaxy AI. Khu vực IoT có thử thách điều khiển robot về đích trong thời gian 90 giây, trong khi khu vực Big Data giới thiệu các công nghệ SmartThings trong mô hình nhà thông minh.

Với lĩnh vực bán dẫn, sinh viên được trải nghiệm thực tế ảo mô phỏng quy trình sản xuất chipset và tìm hiểu cấu trúc các lớp vi mạch.

Samsung Innovation Campus được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, tập trung vào các khóa học về AI, IoT và Big Data dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Sau 8 năm triển khai, chương trình đã đào tạo và nâng cao năng lực công nghệ cho hàng nghìn người tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Riêng năm 2026, Samsung đặt mục tiêu đào tạo khoảng 2.200 sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Đáng chú ý, nội dung về bán dẫn lần đầu được đưa vào chương trình với 3 cấp độ gồm nhập môn, cơ bản và nâng cao, kết hợp mô hình đào tạo giảng viên nguồn (ToT). Theo Samsung, hoạt động này được triển khai trong định hướng chung tay cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030.

Song song với đào tạo, từ năm 2026, Samsung mở rộng mô hình Samsung Innovation Campus Lab (SIC Lab). Đến nay, mô hình này được triển khai tại 4 địa bàn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Thái Nguyên, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại học Duy Tân, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên.

Theo Samsung, các nội dung đào tạo SIC tiếp tục được mở rộng theo hướng chuyên sâu và tăng tính thực hành, qua đó hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực công nghệ của thị trường.